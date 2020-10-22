Морпехи Северного флота уничтожили у полуострова Средний самую крупную торпеду, найденную в этом веке

На днях саперы морской пехоты Северного флота уничтожили немецкие снаряды и торпеду времен Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба Северного флота.

Кольская земля до сих пор отдает напоминания о страшных годах Великой Отечественной войны. Например, Мурманск по числу сброшенных врагами бомб уступает только Сталинграду. Даже на отдаленных территориях, например, у полуостровов Средний и Рыбачий находят снаряды: немецкая авиация пыталась топить подлодки, суда ленд-лизов и рыболовецкие суда, чей улов кормил всю тонущую в крови страну.

Крепить мину на торпеду пришлось саперу-водолазу. Фото: пресс-служба Северного флота.

На днях саперы морской пехоты Северного флота уничтожили немецкие снаряды и торпеду времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы нашли рыбаки на побережье губы Кутовая Баренцева моря в районе полуострова Средний.

Боеприпасы нашли рыбаки на побережье губы Кутовая Баренцева моря в районе полуострова Средний. Фото: пресс-служба Северного флота.

- О своих находках они сообщили правоохранителям. Прибывшие на место саперы осмотрели снаряды. Как оказалось, рыбаки нашли семь артиллерийских осколочных снарядов калибра 105-мм и один 170-мм снаряд от немецкого корабельного орудия SK L/40. В воде на глубине порядка трех метров обнаружили семиметровую парогазовую немецкую торпеду G-7A калибра 533-мм. Она стала самым крупным из боеприпасов, обнаруженных в Мурманской области в ХХI веке, - рассказали подробности в пресс-службе Северного флота.

Подрыв осуществили дистанционно, соблюдая все меры безопасности и заранее оцепив территорию утилизации. Фото: пресс-служба Северного флота.

Группа разминирования инженерно-десантной роты отдельной бригады морской пехоты Северного флота подорвала снаряды немецкого корабельного оборудования с помощью противотанковой мины. С торпедой разобрались таким же способом, правда крепить мину на нее пришлось саперу-водолазу. Подрыв осуществили дистанционно, соблюдая все меры безопасности и заранее оцепив территорию утилизации.

Отметим, что в Заполярье на территории Печенгского и Кандалакшского районов Мурманской области регулярно находят взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба Северного флота.

Отметим, что в Заполярье на территории Печенгского и Кандалакшского районов Мурманской области регулярно находят взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Именно тут в свое время шли интенсивные бои. Саперам Северного флота ежегодно приходится утилизировать от нескольких десятков до нескольких сотен снарядов.

Группа разминирования инженерно-десантной роты отдельной бригады морской пехоты Северного флота подорвала снаряды немецкого корабельного оборудования с помощью противотанковой мины. Фото: пресс-служба Северного флота.

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