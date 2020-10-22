« Песня - Симфония Земли». Концерт Хироко Иноуэ

Программу "Песня - Симфония Земли" представила органистка Хироко Иноуэ, лауреат международных конкурсов органистов имени Марчелло Галанти, Валерия Кикты, дипломант и обладательница трех специальных премий международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева.

В концерте прозвучали произведения И.С. Баха, М. Дюрюфле, Е. Удрас, Ф. Пеетерса. Хироко Иноуэ представила их с невероятной отдачей, экспрессивностью и многообразием эмоций. На мой взгляд, в ее блестящем, мастерском исполнении звучала поэзия: подобно строкам стихотворения, музыка репертуара была органично соткана из звуков, интонаций, музыкальных фраз и мыслей, выраженных «королем инструментов» - органом.

Важно отметить, что в основе замысла сочинений находится тема Человека , с его противоречивыми , неподдельными чувствами и эмоциями. Они, подобно частицам мозаики, составляют единую картину из произведений музыки органной. И насколько сложен этот инструмент для исполнения произведений, настолько сложна сущность самого Человека. Его мысли и переживания инструмент буквально воспевает в "Песне - Симфонии Земли". На сцене Хироко и орган выполняли единую задачу. Прелюдия и фуга И.С. Баха представлены в виде наслоения больших пластов музыки, причем развитие музыкального образа здесь протекает с возрастающей активностью. Момент кульминации, завершая одну фазу развития, служит началом следующей, еще более высокой и напряженной. По мере приближения к конечному этапу эмоциональный подъем усиливается, достигая в заключительных построениях вершинной силы. Эти процессы описывают закономерности подлинно симфонического развития.

Глубокая сосредоточенность и возвышенная светлая печаль-

основные мотивы музыки И. С. Баха, которые без лишней патетики и бравурства выразила Хироко Иноуэ. Музыка Баха для Хироко Иноуэ - размышление о Боге, космосе, человеческой жизни на Земле. Темы его произведений отличаются инструментальным типом мелодии. В произведении Е. Удрас "Дельфины" музыка заполнена светлыми переливами звуков, их целительными и жизнеутверждающими мотивами.

Сочинение Ф. Пеетерса "Песня - Симфония" отображает диалог человека и природы , воспевающий вечные ценности их существования на Земле. Каждая из четырех частей произведения ( " К океану", " К пустыне", "К цветку", " К солнцу") обладает неповторимым обликом и художественным решением. Океан, пустыня, цветок, солнце – символы жизни, благодаря которым человек осознает свою миссию на Земле.

На мой взгляд, эмоции и мысли, выраженные Хироко Иноуэ с помощью музыки представлены «сквозь увеличительное стекло» – крупно, объемно, монументально. Возможно, в этом и состоит ценность исполнения, глубина и искренность музыки органной ?