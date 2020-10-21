В Мурманске представили проект уникальной модульной операционной

Один из компонентов разработанной системы - стол-трансформер, который позволяет пациенту принимать максимально удобное положение, что важно с учетом проводимой анестезии. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На встрече с инвесторами, состоявшейся в Мурманске с участием Михаила Мишустина, была представлена концепция высокотехнологичной модульной операционной.

- В основе нашего проекта прежде всего стоит человек, его здоровье, возможность осуществлять свою деятельность, - сообщил автор проекта, уролог с 20-летним стажем Константин Сауткин.

Операционная мобильна и совместима с уже работающим оборудованием в больнице. Ее плюсы: возможность проводить операции с минимальной кровопотерей, повреждениями тканей и рисклом для здоровья.

Один из компонентов разработанной системы - стол-трансформер, который позволяет пациенту принимать максимально удобное положение, что важно с учетом проводимой анестезии.

Также в мобильной операционной есть аппарат ультразвуковой диагностики с возможностью проводить биопсию, а также резонансную топографию. Информация исследований предоставляется в 3D-виде.

- Это позволяет удалять опухоль, не давая ей шанс на выживание. Мобильность позволяет загрузить операционную в грузовой микроавтобу, приехать в соседний город, например, Североморск, разместить ее на базе местного госпиталя, - уточнил Константин Сауткин.

Разработка позволит бороться с онкологией и, например, мочекаменной болезнью.

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