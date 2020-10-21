80 лет профессиональному образованию в России: В Заполярье колледжи вышли на новый уровень работы

Студенты колледжей проходят практику на крупнейших предприятиях региона, например, на Кольской АЭС.

В России много говорят о развитии школьного и высшего образования, а среднее профессиональное часто незаслуженно выпадает из информационного поля, хотя это важная ступень, от которой в своей карьере отталкиваются многие специалисты в нашей стране. В этом году отмечается 80-летие профессионального образования. И в Мурманской области к дате подошли с особыми успехами.

Всему научат дома

На данный момент в Заполярье в профобразовании представлены все сферы деятельности, актуальные для региона и ориентированные на его экономические потребности. В правительстве Мурманской области взяли курс на Арктику, а для того, чтобы ее осваивать, нужны специалисты рабочих профессий. Чтобы стать профессионалом, выезжать за пределы региона не надо - всему научат у нас.

Учащиеся колледжей активно участвуют в разных конкурсах и мероприятиях, в том числе на всероссийском уровне.

Сейчас у нас работают 17 государственных областных колледжей, в которых обучается около 13 тысяч человек по более чем 120 программам среднего профессионального образования: больше половины по естественно-научному профилю, еще 12% - по медицинскому (в Кольском медицинском и Мурманском медицинском колледжах) и 9% - по педагогическому (Мурманский педагогический колледж и Северный колледж физической культуры и спорта).

О том, что заполярное среднее профессиональное образование нацелено на результат, говорит и тот факт, что более четверти программ и почти 40% бюджетных мест относятся к наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям из так называемого перечня топ-50.

Заберут с руками и ногами

Существует стереотип, что на работу берут только с дипломом о высшем образовании. Такой документ, безусловно, важен, однако в наше время ситуация с градацией системы образования изменилась и выпускающиеся из колледжей специалисты очень востребованы у работодателей. Тем более что они уже после учебы часто работают на одном уровне с профессионалами. И спасибо за это надо сказать движению WorldSkills Russia. В Мурманскую область оно пришло в 2015 году, когда на базе Мурманского индустриального колледжа был создан региональный координационный центр «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Первый чемпионат проходил по пяти компетенциям, участие в нем приняли 25 человек. Сегодня число компетенций выросло в три раза, и внутри каждой также реализуются направления «Юниоры» (актуально для северян до 16 лет) и «Навыки мудрых».

Еще во время учебы многие ребята получают предложения о работе на предприятиях области.

- Мы координируем работу по всей Мурманской области. Специализированные центры компетенций действуют на базе 11 разных колледжей. Мы проводим различные мероприятия и активности: демонстрационный экзамен, чемпионаты, повышение квалификации экспертов в академии WorldSkills Russia. В этом году у нас впервые была очень большая команда участников на федеральных соревнованиях. В сентябре на базе девяти наших колледжей в дистанционно-очном формате прошли соревнования финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в том числе по 6 компетенциям «Навыки мудрых» для лиц в возрасте 50 лет и старше. По итогам национального чемпионата WorldSkills Russia осенью 2020 года 2 представителя Мурманской области награждены бронзовыми медалями, 6 участников - медальонами за профессионализм, - рассказывает заместитель директора Мурманского индустриального колледжа Светлана Семенова.

В WorldSkills Russiа участвуют мотивированные студенты, умеющие выполнять задачи, которые под силу только опытным профессионалам своего дела. Неудивительно, что таких ребят работодатели забирают сразу после выпуска.

С 2016 года в Арктической зоне проводится международный конкурс профессионального мастерства среди студентов колледжей ArcticSkills, который объединяет Россию, Финляндию, Норвегию и Швецию. Студенты областных колледжей и на международном уровне достойно представляют регион и становятся призерами и победителями во всех компетенциях.

По потребностям рынка

Школьники всегда встают перед непростым выбором: на кого пойти учиться, чтобы не только реализоваться в выбранной профессии, но и получать достойную зарплату? Именно поэтому важно, что система среднего профессионального образования Мурманской области ориентирована на потребности рынка труда: профессии и специальности открываются с учетом пожеланий работодателей. Речь идет, в первую очередь, о горнодобывающей и металлургических отраслях, судоремонте, оленеводстве, туризме.

В регионе реализуются успешные практики дуального обучения: например, Мурманский строительный колледж имени Н. Е. Момота вместе с АО «Электротранспорт» готовит водителей городского электротранспорта. Предприятие для организации обучения выделяет преподавателей из числа инженерных работников, учебные троллейбусы, инструкторов, учебные классы по устройству и обслуживанию транспортного парка и ремонтные базы.

Студенты Ковдорского политехнического колледжа, обучающиеся по программе «Обогащение полезных ископаемых», осваивают профессиональный модуль «Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых согласно заданным параметрам» непосредственно на производстве, в реальных условиях, на базе опытной фабрики АО «Ковдорский ГОК».

Из бюджетов всех уровней выделяются солидные суммы на материально-техническое оснащение ссузов.

Среди социальных партнеров образовательных учреждений градообразующие предприятия региона: КФ «Апатит», АО «Ковдорский ГОК», АО «Кольская ГМК», АО «ОЛКОН», АО «СЗФК», ООО «Ловозерский ГОК», филиал 35 СРЗ АО «ЦС «Звездочка», филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», филиал АО «СУАЛ» «КАЗ-СУАЛ», филиал концерна «Росэнергоатом» Кольская атомная станция, ФГУП «Атомфлот» и другие.

На них ориентированы Апатитский политехнический колледж им. Г. А. Голованова, Ковдорский политехнический колледж, Оленегорский горнопромышленный колледж, Мурманский индустриальный колледж, Печенгский политехнический техникум, Кандалакшский индустриальный колледж и Полярнозоринский энергетический колледж.

Студенты не только обучаются по актуальным для производства программам, но и проходят практику на базе предприятий. Те, кто хорошо себя проявляет, могут сразу нести туда трудовую книжку. Стоит отметить, что Мурманская область единственная в Северо-Западном федеральном округе вошла в число 20 субъектов страны, апробировавших в 2016-2017 годах региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста.

Нет преград

Но не забывают в Заполярье и об особенных студентах. Например, в Северном национальном колледже, филиале Оленегорского горнопромышленного колледжа, реализуются программы среднего профессионального образования, традиционные для малочисленных коренных народов: здесь саами могут выучиться на оленеводов и резчиков. А творческие северяне не обязательно должны уезжать в большие города, чтобы развиваться. Чаще всего колледжи ориентированы на рабочие специальности, но в Мурманской области соблюдают баланс и думают о гуманитариях. В частности, для них открыты двери Мурманского колледжа искусств и Мурманского технологического колледжа сервиса.

Отдельное внимание уделяется северянам, которые имеют особенности здоровья. Речь идет об инклюзивном образовании. На базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий (МКЭиИТ) с 2016 года функционирует базовая образовательная организация для обучения людей с ограниченными возможностями по здоровью и инвалидов.

С 2016 года МКЭиИТ является основной площадкой регионального этапа конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». На базе колледжа созданы Региональный центр развития и Региональный волонтерский центр движения «Абилимпикс». Ежегодно студенты и выпускники колледжа принимают участие в национальных чемпионатах и показывают хорошие результаты - становятся призерами и победителями в различных номинациях.

- Одним из поручений президента было развитие профессионального образования для таких студентов. Мы создаем специальные программы, готовим инфраструктуру для ребят с проблемами со слухом, зрением, маломобильных и других. Все технические возможности у нас есть, помогаем в разных направлениях, в том числе в обучении педагогического состава работе с особенными студентами, - рассказывает директор колледжа Вячеслав Малков. - Это очень правильно, что ребята с ограниченными возможностями и инвалиды могут учиться вместе с другими студентами - это помогает в их социализации.

Фото: МТКС.

Взгляд в будущее

В развитие среднего профессионального образования в регионе вкладывается много средств и сил.

В 2018 году на базе Мурманского индустриального колледжа создана региональная площадка сетевого взаимодействия для подготовки на современном оборудовании кадров с СПО для области подготовки «Промышленные и инженерные технологии» (специализация «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов»). Приобретены более 65 единиц оборудования, программное обеспечение, 1440 учебников, в том числе электронных, созданы или модернизированы ряд участков и мастерских.

Мурманская область участвует в реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование», в частности, в 2019 году на базе 2 государственных колледжей

созданы 10 современных мастерских, оборудованных по стандартам WorldSkills Russiа.

В Мурманском строительном колледже имени Н. Е. Момота созданы пять современных мастерских по компетенциям: «Сантехника и отопление», «Электромонтаж», «Столярное дело», «Геодезия», «Облицовка плиткой».

В Мурманском индустриальном колледже созданы пять современных мастерских по компетенциям «Обработка листового металла», «Реверсивный инжиниринг», «Сварочные технологии», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

В соответствии с потребностями рынка труда в колледжах открываются новые программы среднего профессионального образования. Например, в Мурманском технологическом колледже сервиса теперь учат графических дизайнеров, в Мончегорском политехническом колледже по специальностям «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» и «Аддитивные технологии».

Обучение в заполярных колледжах вышло на новый уровень - теперь не надо уезжать за пределы области, чтобы стать профессионалом в своем деле.

Также увеличивается число бюджетных мест. Как отметили в министерстве образования и науки Мурманской области, в целях обеспечения доступности среднего профессионального образования прием на обучение за счет средств областного бюджета увеличен в 2020/2021 учебном году до 3540 человек, в том числе почти 3000 бюджетных мест выделено для девятиклассников.

Обучение в заполярных колледжах вышло на новый уровень - теперь не надо уезжать за пределы области, чтобы стать профессионалом в своем деле.

СКАЗАНО

Президент России Владимир Путин:

- Переход России на инновационный путь развития связан с масштабными инвестициями в человеческий капитал. Это наш абсолютный национальный приоритет.

Фото: МТКС.

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