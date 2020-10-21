Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

80 лет профессиональному образованию в России: В Заполярье колледжи вышли на новый уровень работы

Молодых специалистов после выпуска ждет трудоустройство и работа в перспективном арктическом направлении
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Студенты колледжей проходят практику на крупнейших предприятиях региона, например, на Кольской АЭС.

Студенты колледжей проходят практику на крупнейших предприятиях региона, например, на Кольской АЭС.

В России много говорят о развитии школьного и высшего образования, а среднее профессиональное часто незаслуженно выпадает из информационного поля, хотя это важная ступень, от которой в своей карьере отталкиваются многие специалисты в нашей стране. В этом году отмечается 80-летие профессионального образования. И в Мурманской области к дате подошли с особыми успехами.

Всему научат дома

На данный момент в Заполярье в профобразовании представлены все сферы деятельности, актуальные для региона и ориентированные на его экономические потребности. В правительстве Мурманской области взяли курс на Арктику, а для того, чтобы ее осваивать, нужны специалисты рабочих профессий. Чтобы стать профессионалом, выезжать за пределы региона не надо - всему научат у нас.

Учащиеся колледжей активно участвуют в разных конкурсах и мероприятиях, в том числе на всероссийском уровне.

Учащиеся колледжей активно участвуют в разных конкурсах и мероприятиях, в том числе на всероссийском уровне.

Сейчас у нас работают 17 государственных областных колледжей, в которых обучается около 13 тысяч человек по более чем 120 программам среднего профессионального образования: больше половины по естественно-научному профилю, еще 12% - по медицинскому (в Кольском медицинском и Мурманском медицинском колледжах) и 9% - по педагогическому (Мурманский педагогический колледж и Северный колледж физической культуры и спорта).

О том, что заполярное среднее профессиональное образование нацелено на результат, говорит и тот факт, что более четверти программ и почти 40% бюджетных мест относятся к наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям из так называемого перечня топ-50.

Заберут с руками и ногами

Существует стереотип, что на работу берут только с дипломом о высшем образовании. Такой документ, безусловно, важен, однако в наше время ситуация с градацией системы образования изменилась и выпускающиеся из колледжей специалисты очень востребованы у работодателей. Тем более что они уже после учебы часто работают на одном уровне с профессионалами. И спасибо за это надо сказать движению WorldSkills Russia. В Мурманскую область оно пришло в 2015 году, когда на базе Мурманского индустриального колледжа был создан региональный координационный центр «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Первый чемпионат проходил по пяти компетенциям, участие в нем приняли 25 человек. Сегодня число компетенций выросло в три раза, и внутри каждой также реализуются направления «Юниоры» (актуально для северян до 16 лет) и «Навыки мудрых».

Еще во время учебы многие ребята получают предложения о работе на предприятиях области.

Еще во время учебы многие ребята получают предложения о работе на предприятиях области.

- Мы координируем работу по всей Мурманской области. Специализированные центры компетенций действуют на базе 11 разных колледжей. Мы проводим различные мероприятия и активности: демонстрационный экзамен, чемпионаты, повышение квалификации экспертов в академии WorldSkills Russia. В этом году у нас впервые была очень большая команда участников на федеральных соревнованиях. В сентябре на базе девяти наших колледжей в дистанционно-очном формате прошли соревнования финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в том числе по 6 компетенциям «Навыки мудрых» для лиц в возрасте 50 лет и старше. По итогам национального чемпионата WorldSkills Russia осенью 2020 года 2 представителя Мурманской области награждены бронзовыми медалями, 6 участников - медальонами за профессионализм, - рассказывает заместитель директора Мурманского индустриального колледжа Светлана Семенова.

В WorldSkills Russiа участвуют мотивированные студенты, умеющие выполнять задачи, которые под силу только опытным профессионалам своего дела. Неудивительно, что таких ребят работодатели забирают сразу после выпуска.

С 2016 года в Арктической зоне проводится международный конкурс профессионального мастерства среди студентов колледжей ArcticSkills, который объединяет Россию, Финляндию, Норвегию и Швецию. Студенты областных колледжей и на международном уровне достойно представляют регион и становятся призерами и победителями во всех компетенциях.

По потребностям рынка

Школьники всегда встают перед непростым выбором: на кого пойти учиться, чтобы не только реализоваться в выбранной профессии, но и получать достойную зарплату? Именно поэтому важно, что система среднего профессионального образования Мурманской области ориентирована на потребности рынка труда: профессии и специальности открываются с учетом пожеланий работодателей. Речь идет, в первую очередь, о горнодобывающей и металлургических отраслях, судоремонте, оленеводстве, туризме.

В регионе реализуются успешные практики дуального обучения: например, Мурманский строительный колледж имени Н. Е. Момота вместе с АО «Электротранспорт» готовит водителей городского электротранспорта. Предприятие для организации обучения выделяет преподавателей из числа инженерных работников, учебные троллейбусы, инструкторов, учебные классы по устройству и обслуживанию транспортного парка и ремонтные базы.

Студенты Ковдорского политехнического колледжа, обучающиеся по программе «Обогащение полезных ископаемых», осваивают профессиональный модуль «Ведение технологических процессов обогащения полезных ископаемых согласно заданным параметрам» непосредственно на производстве, в реальных условиях, на базе опытной фабрики АО «Ковдорский ГОК».

Из бюджетов всех уровней выделяются солидные суммы на материально-техническое оснащение ссузов.

Из бюджетов всех уровней выделяются солидные суммы на материально-техническое оснащение ссузов.

Среди социальных партнеров образовательных учреждений градообразующие предприятия региона: КФ «Апатит», АО «Ковдорский ГОК», АО «Кольская ГМК», АО «ОЛКОН», АО «СЗФК», ООО «Ловозерский ГОК», филиал 35 СРЗ АО «ЦС «Звездочка», филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», филиал АО «СУАЛ» «КАЗ-СУАЛ», филиал концерна «Росэнергоатом» Кольская атомная станция, ФГУП «Атомфлот» и другие.

На них ориентированы Апатитский политехнический колледж им. Г. А. Голованова, Ковдорский политехнический колледж, Оленегорский горнопромышленный колледж, Мурманский индустриальный колледж, Печенгский политехнический техникум, Кандалакшский индустриальный колледж и Полярнозоринский энергетический колледж.

Студенты не только обучаются по актуальным для производства программам, но и проходят практику на базе предприятий. Те, кто хорошо себя проявляет, могут сразу нести туда трудовую книжку. Стоит отметить, что Мурманская область единственная в Северо-Западном федеральном округе вошла в число 20 субъектов страны, апробировавших в 2016-2017 годах региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста.

Нет преград

Но не забывают в Заполярье и об особенных студентах. Например, в Северном национальном колледже, филиале Оленегорского горнопромышленного колледжа, реализуются программы среднего профессионального образования, традиционные для малочисленных коренных народов: здесь саами могут выучиться на оленеводов и резчиков. А творческие северяне не обязательно должны уезжать в большие города, чтобы развиваться. Чаще всего колледжи ориентированы на рабочие специальности, но в Мурманской области соблюдают баланс и думают о гуманитариях. В частности, для них открыты двери Мурманского колледжа искусств и Мурманского технологического колледжа сервиса.

Отдельное внимание уделяется северянам, которые имеют особенности здоровья. Речь идет об инклюзивном образовании. На базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий (МКЭиИТ) с 2016 года функционирует базовая образовательная организация для обучения людей с ограниченными возможностями по здоровью и инвалидов.

С 2016 года МКЭиИТ является основной площадкой регионального этапа конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». На базе колледжа созданы Региональный центр развития и Региональный волонтерский центр движения «Абилимпикс». Ежегодно студенты и выпускники колледжа принимают участие в национальных чемпионатах и показывают хорошие результаты - становятся призерами и победителями в различных номинациях.

- Одним из поручений президента было развитие профессионального образования для таких студентов. Мы создаем специальные программы, готовим инфраструктуру для ребят с проблемами со слухом, зрением, маломобильных и других. Все технические возможности у нас есть, помогаем в разных направлениях, в том числе в обучении педагогического состава работе с особенными студентами, - рассказывает директор колледжа Вячеслав Малков. - Это очень правильно, что ребята с ограниченными возможностями и инвалиды могут учиться вместе с другими студентами - это помогает в их социализации.

Фото: МТКС.

Фото: МТКС.

Взгляд в будущее

В развитие среднего профессионального образования в регионе вкладывается много средств и сил.

В 2018 году на базе Мурманского индустриального колледжа создана региональная площадка сетевого взаимодействия для подготовки на современном оборудовании кадров с СПО для области подготовки «Промышленные и инженерные технологии» (специализация «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов»). Приобретены более 65 единиц оборудования, программное обеспечение, 1440 учебников, в том числе электронных, созданы или модернизированы ряд участков и мастерских.

Мурманская область участвует в реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование», в частности, в 2019 году на базе 2 государственных колледжей

созданы 10 современных мастерских, оборудованных по стандартам WorldSkills Russiа.

В Мурманском строительном колледже имени Н. Е. Момота созданы пять современных мастерских по компетенциям: «Сантехника и отопление», «Электромонтаж», «Столярное дело», «Геодезия», «Облицовка плиткой».

В Мурманском индустриальном колледже созданы пять современных мастерских по компетенциям «Обработка листового металла», «Реверсивный инжиниринг», «Сварочные технологии», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

В соответствии с потребностями рынка труда в колледжах открываются новые программы среднего профессионального образования. Например, в Мурманском технологическом колледже сервиса теперь учат графических дизайнеров, в Мончегорском политехническом колледже по специальностям «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» и «Аддитивные технологии».

Обучение в заполярных колледжах вышло на новый уровень - теперь не надо уезжать за пределы области, чтобы стать профессионалом в своем деле.

Обучение в заполярных колледжах вышло на новый уровень - теперь не надо уезжать за пределы области, чтобы стать профессионалом в своем деле.

Также увеличивается число бюджетных мест. Как отметили в министерстве образования и науки Мурманской области, в целях обеспечения доступности среднего профессионального образования прием на обучение за счет средств областного бюджета увеличен в 2020/2021 учебном году до 3540 человек, в том числе почти 3000 бюджетных мест выделено для девятиклассников.

Обучение в заполярных колледжах вышло на новый уровень - теперь не надо уезжать за пределы области, чтобы стать профессионалом в своем деле.

СКАЗАНО

Президент России Владимир Путин:

- Переход России на инновационный путь развития связан с масштабными инвестициями в человеческий капитал. Это наш абсолютный национальный приоритет.

Фото: МТКС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru

ОбразованиеКАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые