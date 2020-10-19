На Президиуме Госкомиссии четыре крупных проекта из Мурманской области получили федеральную поддержку

Проекты, реализуемые в Мурманской области, получат поддержку на федеральном уровне. Фото: правительство Мурманской области

Большая работа идет в правительстве Мурманской области по развитию экономики в регионе. В частности, уже появились резиденты Арктической зоны, а также определены преференции для инвесторов, которые будут работать на этих территориях.

Губернатор Андрей Чибис сообщил что, на Президиуме Госкомиссии у вице-премьера Юрия Трутнева одобрили шесть заявок на арктическую поддержку, причем четыре из них будут реализованы в Мурманскои области. Подробности сообщила на оперативном совещании в правительстве региона вице-губернатор Ольга Кузнецова.

- Мы получили прямую финансовую поддержку - субсидирование на создание инфраструктуры к инвестиционным проектам, оно составляет более 8 миллиардов рублей, - уточнила заместитель губернатора.

Первый проект – освоение месторождения Федорова тундра, где обнаружены крупнейшие в Европе запасы палладия и платины. Здесь построят два карьера для открытой добычи руды и обогатительную фабрику для производства концентрата. В год планируется производить 16 миллионов тонн руды, будет создано 1200 рабочих мест. За 10 лет региональный бюджет получит почти 8 миллиардов рублей.

- Ловозерский район получит приток населения, электрификацию территории. Кроме того, на 40 километров сократится зимний путь к поселку Краснощелье и будет создана инфраструктура для новых горнорудных объектов, - уточнила Ольга Кузнецова.

Второй проект - специализированный терминал навалочных грузов «Тулома» в Междуречье, который будет заниматься перевалкой удобрений и концентрата до 6 миллионов тонн в год, на воздание инфраструктуры выделен миллиард рублей. Будет создано 249 новых рабочих мест, поступления в региональный бюджет составят 1,3 миллиарда рублей. Частные инвестиции составят почти 13 миллиардов рублей.

Третий проект - развитие в Мурманской области производства смолта форели и лосося, чтобы перестать завозить его из Норвегии. Завод, который позволит обеспечить импортозамещение, будет производить до семи миллионов особей в год и появится в населенном пункте Ретинское. Благодаря этому здесь появится 27 новых рабочих мест, а кадры будут готовить в МГТУ.

И, наконец, финальный проект – порт «Витино». Это предприятие по перевалке нефтепродуктов было закрыто несколько лет назад, а теперь его будут возрождать. В планах – выйти на объем до 4 миллионов тонов нефтепродуктов в год, при этом процесс обещают сделать максимально экологически чистым. Объем инвестиций составит почти 2 миллиарда рублей в год, а поступления в региональный бюджет – миллиард. Порт «Витино» создаст 246 новых рабочих мест.

Помимо этого Фонд развития Дальнего Востока окажет поддержку проектам Арктической зоны, были отобраны два проекта и все – из Мурманской области.

- На Госкомиссии было принято решение о поддержке проектов по освоению новых месторождении минерального сырья «Апатит» и «Ковдорскии ГОК» из средств Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Запасы основного карьера в Ковдоре – до 2028 года. Если бы мы не добились этого финансирования, после 28-го года в городке просто не было бы работы. Сеи час ГОК будет жить и развиваться еще как минимум ближаи шие два десятка лет, - пояснил Андрей Чибис.

Одна из мер поддержки арктических проектов - субсидирование ставок в коммерческих банках: бизнесмены будут платить только 2%, остальную разницу в процентах возьмет на себя Фонд.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В территории опережающего развития «Столица Арктики» появился второй резидент - это терминал по перевалке рыбной продукции «Ударник», который создадут в Минькино. Также в ТОР должен войти порт в Лиинахамари.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С момента создания ТОР "Столица Арктики" Мурманская область получила 7 миллиардов рублей инвестиций. Постепенно число резидентов территории опережающего развития будет увеличиваться (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru