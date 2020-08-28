Первым на получением статуса резидента Арктической зоны заявился порт «Витино» из Кандалакши

На юге Мурманской области перевооружат нефтебазу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На инвестиционном портале Арктической зоны России после полуночи 28 августа стартовал прием заявок на статус резидента Арктической зоны. И первым от Мурманской области подал заявку ООО «Норд Стар» – инициатор инвестиционного проекта «Витино: морской порт и нефтебаза.

- Мы рассчитываем, что процесс рассмотрения заявки будет оперативным, и ООО «Норд Стар» получит статуса резидента Арктической зоны. Инвестору станут доступны беспрецедентные меры государственной поддержки. Это существенное снижение ставки налога на прибыль в течение 10 лет после получения первой прибыли, обнуление ставки налогов на имущество на первые пять лет и на землю на три года, возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, – прокомментировала вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

Напомним: до 2022 года в Кандалакше планируют технически перевооружить порт «Витино» и Беломорскую нефтебазу, чтобы увеличить мощность терминала обслуживания крупнотоннажных танкеров до 4 миллионов тонн в год. Объем инвестиций по этому проекту составляет 2,9 миллиарда рублей.

- Интерес предпринимателей вести бизнес в Арктике, инвестировать в нее и реализовывать крупные стратегически важные для страны проекты означает, что мы движемся в верном направлении. На данный момент еще три компании приняли решение о реализации своих инвестиционных проектов. Это только начало, мы ожидаем большого количества заявок на статус резидента АЗРФ уже к концу этого года, – отметила Ольга Кузнецова.

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