Отголосок неолита

Петроглифы защищают пленкой и куполом, чтобы им не вредили дождь, снег и люди. Фото: vk.com/petroglif_kanozero

Кольский полуостров прекрасен тем, что куда ни посмотришь – везде красота: северное сияние, удивительная природа... Чтобы заметить некоторые достопримечательности, надо опустить глаза и внимательно присмотреться. Среди таких – петроглифы Канозера.

Случайная и ценная находка

Петроглифы Канозера открыли не так давно - в 1997 году. Тогда сотрудники краеведческого музея поселка Ревда организовали сплав по реке Умбе. Туристы выбрали остров Каменный Канозера. Один из гостей, Юрий Иванов, решил прогуляться и увидел на некоторых камнях необычные рисунки. Он показал их другим туристам, и все они сочли, что это дело рук отдыхающих. Но все-таки находку сфотографировали, а потом показали археологам, а те уже оценили рисунки по достоинству.

О петроглифах узнал Владимир Шумкин, который возглавлял Кольскую археологическую экспедицию при Институте истории материальной культуры РАН в Санкт-Петербурге. Через год после того, как обнаружили находку, ученый приехал в Мурманскую область, чтобы своими глазами увидеть напоминание о неолите. Начались исследования, которые помогли установить, что петроглифы были созданы в IV - II тысячелетиях до н. э.

- На данный момент открыто около 1300 изображений в 18 группах на трех островах и материковой скале Одинокой. Эти изображения оставили первобытные люди, жившие в каменном веке, точнее, в эпоху неолита. Это были племена морских охотников. Пребывание людей носило здесь временный характер - не обнаружено ни стоянок, ни захоронений. Почти половина всех изображений канозерского комплекса располагается на острове Каменный (Скалистый). На вершине острова есть скальный выступ с раздвоенной вершиной, что свидетельствует об особом значении этого места для древнего человека, - рассказывают в музее-заповеднике «Петроглифы Канозера».

На некоторых рисунках изображены люди... Фото: vk.com/petroglif_kanozero

Что интересно: петроглифы могли быть открыты гораздо раньше, но словно леший уводил исследователей от этого места. Например, еще в 1910 году шведский этнограф и археолог Густав Хальстрем изучал Канозеро, но не увидел то, что искал, а ведь он считается одним из самых значимых исследователей петроглифов. Через 15 лет после этого на островах побывала геологическая разведывательная экспедиция. Ученые были всего в нескольких метрах от рисунков, но тоже прошли мимо.

Особая защита

Не зря говорят, что вода камень точит. Петроглифы сохранялись столетиями, но все же время беспощадно. Дожди и снега постепенно стирают рисунки, а также им наносят вред люди: туристы ходили прямо по памятнику неолита и вытаптывали изображения. Поэтому началась работа по их сохранению.

Постановлением губернатора Мурманской области от 8 декабря 1998 года петроглифы стали объектом культурного наследия регионального значения. В 2014 году основную группу петроглифов на острове Каменный – это более 700 изображений на территории в 200 квадратных метров – накрыли 10-метровым поликарбонатным защитным куполом. За два года до этого об угрозе исчезновения рисунков рассказали вице-премьеру Дмитрию Медведеву, который обещал помочь финансово. В итоге из бюджета Москвы на купол выделили почти 13,5 миллиона рублей, работы были закончены в 2015 году.

Но все-таки этого было недостаточно. Поэтому сотрудники музея стали добиваться еще одного статуса для петроглифов. И достигли цели.

3 сентября на сайте Министерства культуры был опубликован приказ о том, что петроглифы Канозера стали объектом культурного наследия федерального значения.

...на других - животные. Фото: vk.com/petroglif_kanozero

- Регистрация в реестре объектов культурного наследия федерального значения стала возможной благодаря длительной трудоемкой работе, проделанной специалистами министерства культуры Мурманской области и Мурманского областного краеведческого музе, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Но и это не последний шаг. Министерство культуры Мурманской области начало работу по включению петроглифов Канозера в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Так как рисунки древних людей имеют охранный статус, то побывать здесь просто так нельзя. В комплексе установлены видеорегистраторы и ведется наблюдение. Стоянка, разведение костров в пределах комплекса категорически запрещены.

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