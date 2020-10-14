«Теплый Север»: Когда некуда идти

Юрию помогли сбежать из рабства и начать новую жизнь. Фото: Центр «Теплый Север»

Злодейка судьба любит ставить подножки, а потом с интересом наблюдать, сможешь ты удержать равновесие и легкой походкой двинуться дальше или стремительно полетишь вниз. Для тех, кто не смог справиться с жизненными трудностями и оказался на холодной и неприветливой улице, в Мурманске благотворительная организация «Содействие» создала кризисный центр социальной адаптации «Теплый Север».

Рука помощи

- У нас в Дровяном есть реабилитационный центр для алко- и наркозависимых. В контексте этого проекта и возникла проблема, что не всем нужна реабилитация такого рода. Например, человеку 65 лет, а он просто оказался на улице и теперь живет в подъезде. В центр мы его взять не можем - реабилитация от зависимости ему не нужна. Ему необходимы социализация, кров и пропитание. И запрос на такую помощь большой. Поэтому мы решили открыть второй центр, который по факту будет работать как приют, - объясняет руководитель центра «Теплый Север» Александр Апанасенко. - Проект реализуется за счет средств Фонда президентских грантов и ресурсов «Содействия».

Что и говорить, потребность в таком приюте в столице Заполярья назрела уже давно. И актуальность «Теплого Севера» показали уже первые месяцы его работы. Сейчас в центре живут шесть человек, направленных сюда социальными службами: это люди с улицы, которых никто никуда не берет. Еще восемь подопечных пришли самостоятельно.

- Согласно условиям проекта, наши подопечные могут проживать в центре 180 дней. Но мы понимаем, что далеко не все вопросы можно решить за этот срок. И есть люди, которые говорят, что хотели бы жить здесь всегда, - говорит Александр Апанасенко.

Один во всем мире

Один из таких постояльцев - Юрий. Относительно недавно у него были вполне состоявшаяся жизнь, жена и ребенок. Но семья распалась, мужчина начал пить, тратя на алкоголь всю свою небольшую пенсию по инвалидности, скитаясь по чердакам и подвалам.

- Он жил в рабстве. Его держала группа людей, которая забирала всю его пенсию. Юрий смог оттуда сбежать, пришел к нам, а мы потом только за вещами его съездили, - рассказывает об одном из своих подопечных руководитель центра. У него нет полголовы и рука одна висит. Сейчас он работает по мере сил, но боится жить один, поэтому решил остаться у нас навсегда.

В центре Юрию удалось восстановить паспорт и полис ОМС. В планах оформить остальные документы и получить социальное жилье.

Несмотря на то, что центр еще только начал свою работу, у него уже есть свои добрые истории. Одна из них закончилась свадьбой.

Сотрудники центра нашли любимого человека Елены, который забрал женщину в родной Ростов. Фото: Центр «Теплый Север»

- Из родного Ростова Елена попала в Мурманск в результате мошеннической сделки с недвижимостью. По направлению комплексного центра социального обслуживания населения женщина оказалась у нас. Нам удалось разыскать ее возлюбленного Андрея, и уже через несколько дней он приехал за ней, - делится еще одной историей Александр Апанасенко. - В Мурманске они сыграли свадьбу, пусть и скромную из-за ограничений в связи с коронавирусом, и уехали домой, в Ростов.

И таких историй немало: например, Роману - инвалиду II группы, скитающемуся по подвалам, помогли добраться до родственников в Симферополе. Но ведь это только начало... А сколько еще судеб смогут изменить сотрудники центра?!

Роман, инвалид II группы, благодаря доброте северян смог уехать в Симферополь. Фото: Центр «Теплый Север»

Все вместе

В «Теплом Севере» некогда бездомные люди могут получить всестороннюю помощь: в центре два штатных психолога, социальный работник и специалист по химической зависимости. А еще приют активно сотрудничает с социальными службами.

- Пока это пилотный проект. Но мы понимаем, что этих 15 мест органически не хватает. Уже сейчас приют полностью заполнен, а запросы от людей есть, - отмечает Александр Апанасенко. - В планах на будущее построить в пригороде Мурманска дом с подсобным хозяйством, в котором могли бы проживать больше чем 15 человек. Но, повторюсь, пока это только планы. Отработаем год, а потом уже с результатами будем выходить на правительство Мурманской области с предложением развивать наш проект.

НА ЗАМЕТКУ

И мы можем

К слову, помочь «Теплому Северу» в его доброй миссии может любой желающий, отправив посильную сумму на карту благотворительной организации «Содействие». Счет единый, поэтому при переводе средств надо сделать пометку: «На проект «Теплый Север».

Юридический адрес: 183003, г. Мурманск, ул. Прибрежная, 23

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