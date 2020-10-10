Диагностировать рак стало проще: в Мурманске открылся центр амбулаторной онкологической помощи

Новые медицинские аппараты позволят точнее и быстрее поставить диагноз. Фото: Антон ЗАБИРОВ

1 октября на базе Мурманской областной больницы имени П.А. Баяндина открылся Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), который появился благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Пройдя обследование в новом подразделении, жители региона смогут в кратчайшие сроки узнать, есть ли у них злокачественное новообразование или нет.

Точность и скорость

До создания ЦАОП северяне с подозрением на рак обследовались в различных областных медучреждениях, что затягивало процесс постановки диагноза и назначения лечения. Теперь же пациентов направляют из поликлиник сразу в Центр амбулаторной помощи, где проводят инвазивные и лучевые методы диагностики.

- Подобные структурные подразделения появляются не только у нас, но и во всех регионах России. Сейчас мы диагностируем заболевания молочной железы, которые, к слову, превалируют в Мурманской области, щитовидной железы, кожи, онкоурологии, нейрохирургии, офтальмологии, гинекологии. Планируется расширить спектр диагностируемых заболеваний до практически всех. В штате работают 8 врачей-онкологов. Действуют два манипуляционных кабинета, оборудованных кольпоскопом, мобильным видеоэндоскопическим комплексом. Также есть кабинет ультразвуковой диагностики, эндоскопический кабинет, процедурный кабинет, - рассказывает заведующий центром амбулаторной онкологии Максим Громов.

В центре работают 8 врачей-онкологов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В манипуляционном кабинете производится биопсия под контролем УЗИ. Она позволяет поставить наиболее точный диагноз, определить вид опухоли.

- По нацпроекту в этом году были приобретены два аппарата: ультразвуковой диагностики экспертного класса и для фьюжн-биопсии. Такая машина помогает врачу выбрать наиболее оптимальное место для входа иглы, без повреждений внутренних органов, - отмечает Максим Громов.

Как же попасть в ЦАОП? Всем тем, у кого есть достаточно оснований полагать, что у них есть злокачественное новообразование, доктор поликлиники выписывает направление в Центр амбулаторной онкологии к определенному специалисту. Врач-онколог разрабатывает диагностическую программу, в ходе которой наличие опухоли опровергается или подтверждается.

В манипуляционном кабинете делают биопсию под контролем УЗИ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Не слишком заметно, но эффективно

- Новый центр позволяет за очень короткий период времени диагностировать онкологическое заболевание, не прибегая к мощностям сторонних медицинских учреждений. Это колоссально важно, ведь от срока диагностики зависит срок начала лечения. Оборудование может и не выглядит слишком примечательно, но оно действительно позволяет делать высокоточные методы диагностики. Поэтом ошибка специалиста сводится к минимуму, - прокомментировала первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Инга Анискова.

В день специалисты центра могут принимать около 15-20 пациентов, очередей не возникает. А если количество пациентов значительно увеличится, то штат специалистов будут расширять.

Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, ситуация с медициной в регионе непростая, особенно в сфере онкологии. Тем не менее, проблемы здравоохранения без внимания властей не остались. Так, сейчас проектируется реконструкция онкодиспансера, а по сути, он будет совсем новым. В следующем году приступят к его строительству. Что немаловажно, пока идет обновление диспансера, оказание медицинской помощи останавливаться не будет.

Губернатор Андрей Чибис оценил новый центр онкологии Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Параллельно с этим наша задача максимально технологизировать процесс исследования. Визуально, конечно, не очень понятно, что это дает, но на самом деле только высокотехнологические диспансеры в других регионах такое оборудование имеют. Мы сознательно пошли на это, чтобы на время, пока строится диспансер, у людей была возможность качественных исследований. Уже у 272 человек из почти тысячи пациентов выявили заболевания, - подчеркнул глава заполярного региона.

Андрей Чибис также обратил внимание на то, что стены больницы не отвечают запросам современности, но ремонт здания будет уже следующим шагом после открытия диспансера.

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