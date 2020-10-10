Черные кошки для жгучих брюнеток и томных шатенок: Мурманские коты из приюта ждут своих хозяев

фото Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Не зря говорят, что питомцы похожи на своих хозяев. Люди, сами того не подозревая, подбирают себе питомцев, которые совпадают с ними не только характером, но внешне.

Что, если брюнетка захочет выбрать себе кота или кошечку? Возможно, стоит обратить внимание на животное с черной или дымчатой шерстью. Не стоит верить предрассудкам, что коты цвета ночи приходят только к несчастью. Они, как и любые мохнатые друзья, хотят, прежде всего, обрести теплый дом.

«Комсомолка» узнала, кого из котов можно приютить обладательницам темных волос, чтобы уж точно совпасть характером с будущим питомцем (хотя, конечно, четвероногого друга надо выбирать не только глазами, но и сердцем!). В Заполярье стольким мурлыкам из приютов нужна любящая семья!

Аменхотеп

Пухлый и пушистый обитатель приюта когда-то жил в подвале Североморска. По характеру ласковый и уютный. Из-за схожести с породой сфинкс браш имеет очень оригинальное имя.

Аменхотеп

Апрель

Черный как туча, но имеет белое облачко шерсти на груди. Особый навык – умение дружить с собаками. С таким понимающим и ласковым котом точно не будет скучно.

Апрель

Британец

Семилетний котик-иностранец пережил предательство хозяев. Вместе с паспортом его посадили в коробку, заклеили скотчем и оставили у входа приюта. Хорош собой и приветлив с людьми. Желательно, чтобы был единственным питомцем в семье без детей. Имеет небольшие особенности в плане гигиены.

Британец

Тильда

Пушистая жительница приюта с эффектной внешностью. Белая грудка и большие усы никого не оставят равнодушными. По поведению скромная и послушная. Кроме того приучена к лотку, поэтому проблем не будет.

Тильда

Элеонора

Молодая и ласковая кошка с необычной шерсткой серебристого цвета с белым подшерстком. В свободное время занимается мурчанием. Ласковая с людьми, поэтому сложно не попасть под ее очарование.

Элеонора

Эльсинора

Опять же не совсем черная, а дымчатая кошечка. Приехала в приют из Снежногорска в 2016 году. Животное было очень худым, а больной глаз сначала хотели удалить. Однако ветеринарный врач решил, что консервативное лечение лучше подойдет Эльсиноре. Глаз сохранили, но видеть он больше не может. Также ей удалили матку и дважды провели вакцинацию. Не смотря на пережитое, кошка тоже ждет своих хозяев.

Эльсинора

Сделать любого из котиков членом своей семьи можно, позвонив руководительнице мурманского приюта Оксане Анчишкиной по телефону 8-921-271-93-93.

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