Рыбопромышленники Мурманской области уходят с прибрежного промысла

Многие ушли из "прибрежки" в промышленное рыболовство. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рыбопромышленники Мурманской области продолжают борьбу с законодательством. По его букве, прибрежники не могут потрошить свой улов на судне, а должны обязательно привезти неразделанные дары моря на берег. Из-за этого рыба попросту тухнет до возвращения в порт. А кому это надо?

Прореха на теле закона

Как отмечают в Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана, традиционную прибрежную деятельность сейчас осуществляют 29 частных предприятий, из них 15 - мурманские. Промысел ведут порядка 50 судов-свежьевиков. И, к сожалению, ассоциация терпит убытки из-за того, что многие уходят из прибрежки в промышленное рыболовство.

В 2019 году общая квота на прибрежную добычу трески и пикши составляла 42,710 тысячи тонн, в 2020 году - 50,584 тысячи тонн. А вот на 2021 год на прибрежное рыболовство заявились лишь 22 предприятия. Общая цифра квоты составила 37 тысяч тонн. То есть 13 тысяч тонн рыбы по сравнению с нынешним годом теряется для региона из-за нехватки предприятий, которые предпочли не рисковать и ушли в промышленное рыболовство, где рыбу можно спокойно потрошить на судне без штрафных санкций и отправлять на экспорт.

- В законодательстве появилась прореха. Сказано, что в прибрежном рыболовстве суда не имеют права изготавливать и выпускать продукцию глубокой переработки. Она заключается в выпуске филе, пресервов и тому подобного. Крупные предприятия региона, имея прибрежную квоту, стали выпускать такую продукцию на судне и отправлять ее за границу, а не к нам. Пограничники увидели в этом нарушение, так как поставлять рыбу можно только на отечественный берег. К тому же они предупредили, что мы не имеем права даже шкерить рыбу (первично разделывать) на судне, а из-за этого она не успевает добраться до берега свежей. Появилась масса проблем, - рассказывает Анатолий Евенко, председатель правления Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана.

Шанс решить проблемы с законодательством еще не угас. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Не все потеряно

В ассоциации была проведена большая работа - шли консультации с пограничниками, и, что важно, в итоге они все-таки пошли навстречу.

- Пока пограничники ни одно из наших предприятий за подобное нарушение к ответственности не привлекли, хотя вполне могут. Теперь мы делаем продукцию первичной обработки – разделываем рыбу, чтобы она не испортилась. Нам даются определенные послабления, так как мы работаем на отечественный берег, на людей. Пока работаем на договоренностях с пограничниками, но находимся в подвешенном состоянии, так как вопросы правовой базы все еще не урегулированы, а процесс внесения изменений в закон небыстрый, - объясняет Анатолий Евенко.

Тем не менее председатель ассоциации считает, что прибрежное рыболовство будет развиваться, учитывая положительное отношение федеральных и региональных властей к этой деятельности.

- Идут разговоры, что у нас натянутые отношения с правительством. Но это не так. Мы плотно работаем в отношении развития рыболовства в Териберке, вылова нетрадиционных гидробионтов (организмов, живущих в воде) – морских ежей, кукумарии. Региональное правительство оказывает в этом деле определенную поддержку. Также мы активно участвуем в программе «Наша рыба». А еще с нашей подачи и благодаря действиям правительства в следующем году рыбаки смогут продавать свой улов через торговые сети, - отмечает наш собеседник.

В последнее время прибрежное рыбное хозяйство Мурманской области начало стабилизироваться. Восстанавливается береговая инфраструктура, открываются современные рыбные предприятия. Так, в сентябре в Коле запустили в работу новую рыбоперерабатывающую фабрику, построенную по передовым мировым технологиям. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей, трудоустроены около двухсот человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Турист, держи краба! В Заполярье с 2021 года разрешат любительский лов деликатеса (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru