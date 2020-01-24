2020-01-24T16:42:25+03:00
Общество

170 рабочих мест: В Коле открывается новый рыбоперерабатывающий завод

Фабрика начнет выпускать свою продукцию уже в феврале
Елена МОЛОДЦОВА
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Андрей Чибис назвал новый завод лучшим в стране с точки зрения оборудования. Фото: Правительство Мурманской областиАндрей Чибис назвал новый завод лучшим в стране с точки зрения оборудования. Фото: Правительство Мурманской области
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не оставляет надежды возродить рыбную отрасль в регионе. Напомним: в августе в Мурманске у Кольского залива открылся рыбоперерабатывающий завод «Русская треска», который производит свыше 50 тонн замороженного филе, стейков и фарша в сутки. Кроме того, рядом уже строится вторая фабрика «Русская пикша».

А тем временем в соседней Коле компания «Мурман Сифуд» готовится открыть еще один перерабатывающий завод, который начали строить еще в мае 2018 года.

Здесь стоит самое современное автоматизированное оборудование, что закупалось в Исландии, Швеции, Дании и Германии. Оно позволит сделать производство технологичным и экологичным. Например, рыбу собираются резать водой, которая будет подаваться под высоким давлением. Всего в завод было вложено больше 2 миллиардов рублей. Открыть его хотят уже в феврале.

Планируется, что новая фабрика будет выпускать не менее 50 тонн готовой рыбной продукции: филе, фарш и различная «заморозка» из трески и пикши. Кроме того предприятие позволит трудоустроить 170 человек, 100 из которых уже приступили к своим обязанностям. Платить обещают порядка 60 тысяч рублей.

- Это лучшая рыбоперерабатывающая фабрика в стране с точки зрения оборудования. Еще есть ряд инфраструктурных проблем. Мы поможем коллегам их оперативно решить, чтобы в уже феврале комплекс начал функционировать, – подчеркнул Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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