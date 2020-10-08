Уроженка Мурманской области приняла участие в шоу «Адская кухня»

Ольга Шелекето (в центре нижнего ряда) смотрела американскую версию шоу, а поучаствовала уже в российской. Фото: из личного архива героя публикации.

В августе стартовал четвертый сезон кулинарного шоу «Адская кухня» на телеканале «Пятнице» с Константином Ивлевым. В нем участвуют как профессиональные повара, так и любители из разных уголков нашей страны. Свои силы решила попробовать и Ольга Шелекето, которая сейчас живет в Санкт-Петербурге, но родилась она в Мурманске, а детство провела в Апатитах.

По словам Ольги, шоу она смотрит с первого сезона, и кроме этого успела оценить еще и американскую версию. Вряд ли какое-то кулинарное шоу уйдет от ее внимания, поэтому участие в «Адской кухне» - вполне естественное желание.

Ольга родилась в Мурманске, а ее детство прошло в Апатитах. Фото: из личного архива героя публикации.

«Комсомольская правда»-Мурманск» пообщалась с северянкой, чтобы узнать ее впечатления от проекта. Ольга заинтересовалась кулинарией еще в школе. В пятом классе она с ребятами постарше поехала на экскурсию.

- Мы обсуждали, кто кем пойдет учиться после школы. И вышло, что трое из нас решили стать поварами. Мы закончили школу и пошли в училище на поваров. Спустя семь лет мы встретились, и оказалось, что все стали шеф-поварами: как запланировали с детства, так и пошли по этому пути, - рассказывает Ольга.

В работе она предпочитает итальянскую и французскую кухни. Кстати, на «Адской кухне» надо уметь готовить блюда разных стран, даже если не знаешь их тонкостей.

На проекте северянка боролась достаточно долго, поэтому смогла запомниться зрителям. В седьмой серии Ольгу исключили, но впечатлений у нее осталось много.

- Изначально я ожидала немного другого. Возможно, я была не совсем готова. В телевизоре все выглядит иначе, нежели на съемочной площадке. Там испытываешь много эмоций, в том числе стресс. Сейчас, после ухода, я смотрю на это со стороны - по телевизору - и понимаю, что многие моменты исправила бы, например, по-другому вела бы себя. Но остались у меня, конечно, и положительные эмоции. Я рада, что поучаствовала, - делится эмоциями шеф-повар.

Ольга хотела бы еще раз вернуться на «Адскую кухню», чтобы показать свои силы. Фото: из личного архива героя публикации.

У Ольги была цель пройти отбор, она даже не задумывалась, что ее не возьмут. Девушка на сто процентов была уверена, что после заполнения анкеты точно станет участницей.

Монтаж любого развлекательного шоу имеет свои нюансы. Наша собеседница отметила, что многие сцены были вырезаны, но в целом все показано так, как было. Продюсеры лишь исправили некоторые моменты.

Одна мечта Ольга сбылась – она поучаствовала в телешоу. А что дальше?

- Хотела бы еще встретиться с Константином Ивлевым, - честно говорит Ольга. - Очень крутой мужик и классный шеф! Если бы была возможность, я бы приехала еще раз, чтобы доказать, что я не слабый повар, а очень сильный!

Надеемся, что бывшей участнице «Адской кухни» представится еще не одна возможность показать свое кулинарное мастерство. Проделанный путь уже помог девушке поверить в свои силы и понять, что сдаваться она не намерена. А еще наша землячка благодарит северян за поддержку и передает привет любимым Апатитам.

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