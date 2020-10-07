12 октября в столице Карелии Петрозаводске откроется XXXII Фестиваль камерного искусства "Осенняя лира"

анонс XXXII фестиваля камерного искусства" Осенняя лира"

Он ежегодно представляет Петрозаводску интересных исполнителей, как юных, так и искушенных славой, предлагает программы на все вкусы – классику и джаз, музыку инструментальную и вокальную, стили от барокко до современности. Словом, разнообразие звучащей музыки – это одна из основных идей фестиваля. В 2008 году фестиваль обрел новый статус: стал фестивалем камерного искусства. Новый возраст подарил и новое имя – "Осенняя лира" (долгое время фестиваль был известен под названием «Дни камерной музыки»). Новое поэтичное и музыкальное название во многом символизирует тот синтез искусств, который теперь стал девизом фестиваля.

В этом сезоне филармоническая публика сможет услышать такие звездные коллективы, как Квартет имени Давида Ойстраха и Государственный академический камерный оркестр России под управлением Алексея Уткина. Оба эти концерта стали возможны благодаря программе Министерства культуры России "Всероссийские филармонические сезоны".

12 октября произведения Вивальди, Чимарозы, Чайковского, Морриконе прозвучат в Большом зале филармонии в исполнении в исполнении Государственного академического камерного оркестра России под управлением Алексея Уткина. На сегодняшний день этот коллектив является одним из элитных камерных коллективов России, концерты которого проходят на самых престижных сценических площадках Европы, США, Канады, Японии, ЮАР и Юго-Восточной Азии. Руководитель оркестра хорошо известен меломанам не только в качестве дирижера, но и как "золотой гобой России", человек, который превратил гобой, инструмент массовки, в главного героя концерта.

14 октября - концерт совсем другого жанра. Перед петрозаводчанами с концертом "Чтоб душа развернулась" выступит Фолк-группа "Добраночь". Начав свою музыкальную историю на улицах французского города Нант, компания друзей-музыкантов из Петербурга вот уже более двадцати лет несет миру неиссякаемую энергию корневой музыки - еврейской, русской, цыганской.

16 октября - на сцене Карельской филармонии - моноспектакль по рассказам Надежды Тэффи с музыкальными иллюстрациями "Демоническая женщина". Этот моноспектакль актриса Анастасия Лазарева привезла в Карелию из основного репертуара Арт-кабаре "Бродячая собака", исторического арт-подвала Санкт-Петербурга, в котором собирались литераторы, музыканты и художники Серебряного века. Постановка пронизана тонким юмором и радует своей музыкальной составляющей - лирическими песнями и элегантными регтаймами 1920-х годов. Партия фортепиано - Георгий Федоров.

2 ноября - концерт "Фортепианный вечер". Один из самых востребованных пианистов России заслуженный артист России, народный артист Республики Татарстан Евгений Михайлов исполнит произведения И.-С. Баха, И.-Х. Баха а, Ф.Куперена, Н.Метнера, С.Рахманинова, С.Прокофьева. "…Не хватит никакой жизни для того, чтобы сыграть даже самые лучшие, самые глубокие и самые интересные произведения…", - сказал Евгений Михайлов в одном из интервью. По мнению критиков, он – признанный мастер исполнения произведений эпохи Серебряного века. Признанный во всем мире, пианист Евгений Михайлов дал свыше пятисот концертов в разных уголках земного шара – в том числе в Петрозаводске, где бывал неоднократно.

Именно Квартет имени Давида Ойстраха - уникальный ансамбль, объединивший в своем составе ярких молодых российских солистов, которые уже добились мирового признания, закроет фестиваль 6 ноября. Первая скрипка — Андрей Баранов, обладатель наград более двадцати международных конкурсов, победитель самого престижного и старейшего мирового состязания среди скрипачей — Международного конкурса имени королевы Елизаветы в 2012 году. Вторая скрипка – Родион Петров является лауреатом многих международных конкурсов, в том числе конкурса имени Никколо Паганини в Генуе в 1997 году. Альт – Федор Белугин, лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской государственной консерватории, художественный руководитель творческого объединения «Мастерская Скрипичного Искусства». Виолончелист квартета — Алексей Жилин, также лауреат международных конкурсов, один из наиболее ярких и востребованных российских виолончелистов своего поколения.