Мурманские школьники узнают больше о профессиях

Фото: Союз "Ворлдскиллс" (Молодые профессионалы)

В июле по всей России стартовал проект ранней профориентации «Билет в будущее» для детей 6-11 классов. Запуск проекта инициирован Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путины в рамках национального проекта «Образование».

Фото: Надежда Бессонова

Оператором проекта, как и в прошлом году, станет Союз «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» при поддержке Министерства Просвещения РФ.

Фото: Надежда Бессонова

С 2018 года аудитория проекта и количество регионов выросли почти в полтора раза. В этом году планы грандиозны: «Билетом в будущее» хотят охвачены 76 регионов России и 200 000 школьников.

Фото: Надежда Бессонова

Принять участие в проекте достаточно просто. Школьник 6-11 класс должен зарегистрироваться на сайте, пройти тестирование и записаться на интересующую пробу. Подтвердить личность ребенка при этом должен родитель через аккаунт Госуслуг. Система проекта интуитивно понятна и сама подскажет шаги для записи на мероприятие. Формат предусмотрен как очный, так и онлайн. Занятия проводятся в малых группах по 6-8 человек, что позволит осуществить индивидуальный подход к каждому школьнику.

Фото: Надежда Бессонова

Региональным оператором проекта в Мурманской области по итогам конкурсного отбора в этом году выбран «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота». Совместно с 12 профориентационными площадками региона в рамках двух десятков компетенций учащиеся смогут больше узнать о профессиях сварщика, повара, плотника, специалиста по информационным сетям, учителя начальных классов, геодезиста и многих других. Полный перечень компетенций и новости о проекте опубликованы на сайте.

Фото: Надежда Бессонова

Кроме того, проект «Билет в будущее» позволит повысить квалификацию наставников, которые будут проводить профессиональные пробы на сертифицированных по стандартам WorldSkills площадках. Это необходимо для построения индивидуальной траектории работы с каждым ребенком. Попробовать профессии из предложенных компетенций смогут и ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Надежда Бессонова

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