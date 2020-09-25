Житель Мурманска оказался в отделении неврологии после задержания сотрудниками полиции и Росгвардии

У Павла до сих пор остались проблемы со здоровьем после задержания. Фото: Из архива семьи

Об этой истории стало известно еще в начале сентября: в мурманских пабликах в «ВКонтакте» появился пост о жестоком избиении молодого человека.

- Мурманский музыкант, волонтер, человек с активной жизненной позицией получил тяжкие телесные повреждения, а именно: сотрясение мозга, перелом носа, сломаны отростки 3 и 4 позвонков позвоночника, многочисленные кровоподтеки на голове, из разбитого и опухшего глаза вытекал гной. В результате этого зверского избиения мой сын был госпитализирован в областную больницу в отделение нейрохирургии, - писала мама пострадавшего Татьяна Головчук.

«Их было четверо, он один»

Потом пост был удален, и на то была причина, о которой «КП» рассказала семья и адвокат Павла.

- Все случилось вечером 20 августа у остановки на проспекте Кирова у дома № 23а. Павел ехал на машине домой с работы, когда ему преградила путь машина. Из нее выскочили люди в масках и черной одежде без опознавательных знаков. Они стали вытаскивать сына из машины, били его, на руле осталась кровь. Их было четверо, он один, - вспоминает события тех дней Татьяна Головчук.

Домой Павел в тот четверг не пришел. Жена ждала его всю ночь, думала, может, задержался у друзей. А утром позвонила в полицию, после к поискам молодого человека подключились волонтеры из «МурманСпас».

- В 11 утра мне позвонили из полиции и спросили, не знаю ли я местонахождение сына. Я сразу поехала к невестке, которая была почти в бессознательном состоянии: не спала ночью, волновалась, на руках маленький ребенок. Почти сутки мы не знали, что с Пашей. К шести вечера его нашли, - продолжает рассказ мама пострадавшего.

После избиения молодой человек попал в отделение неврологии областной больницы, сейчас его уже выписали домой, но он продолжает мучиться от головных болей и болей в спине, не может спать и работать.

- Мы намерены довести дело до суда. Павла избили сотрудники уголовного розыска и ОМОНА при исполнении своих обязанностей. Все случившееся не связано с работой моего подзащитного, он работает водителем автобуса, - рассказывает адвокат семьи Головчук Рузаль Муритов.

Кто виноват?

В СУ Следственного комитета по Мурманской области уже начали процессуальную проверку по факту случившегося. Более того, мама Сергея попала на личный прием к руководителю регионального СКР Андрею Ефремову.

- Жительница Мурманска сообщила о неправомерных, по ее мнению, действиях сотрудников полиции в ходе задержания сына. Руководитель следственного управления проинформировал заявительницу о том, что в настоящее время в следственном отделе по данному факту проводится процессуальная проверка, ход которой находится на контроле руководства следственного управления, - сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом, как стало известно «КП», задержание Павла было не случайным, а в рамках оперативных действий.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам ОКОН УМВД России по городу Мурманску стало известно о возможной причастности местного жителя 1989 года рождения к сбыту запрещенных веществ. Сотрудниками полиции было принято решение о задержании мужчины. Автомобиль, на котором передвигался подозреваемый, был заблокирован полицейскими, но мужчина попытался скрыться и совершил столкновение со служебной машиной полиции. После ДТП при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии он был задержан и доставлен в отдел полиции. В настоящее время ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Как уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области, бойцы ОМОН оказали содействие сотрудникам полиции в задержании подозреваемого в преступлении.

Ясность в эту историю компетентные органы пока не внесли. Сейчас молодой человек по состоянию здоровья находится дома, а не в СИЗО.

Тем временем семья молодого человека ищет свидетелей его избиения или записи с видеорегистраторов. Если вы можете помочь, звоните Татьяне Головчук по телефону +7906-291-00-11.

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