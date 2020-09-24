Практику Мурманской области по обращению с отходами применят в других регионах

Годовая мощность мусорного полигона в Междуречье – не менее 250 тысяч тонн отходов. Фото: правительство Мурманской области

Всего год назад в Мурманской области перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, а в Междуречье открылись современный мусоросортировочный комплекс и полигон. И это уже принесло свои плоды.

Лучшие мощности Арктики

Проект создания регионального экотехнопарка победил в номинации «Экология и бережное отношение к природе» на всероссийском конкурсе Агентства стратегических инициатив по лучшим практикам и инициативам социально-экономического развития регионов.

- Ввод в эксплуатацию современного мусоросортировочного комплекса и полигона на сегодняшний день позволил нам закрыть крупнейшую свалку в северной части региона, – подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев.

Проектная годовая мощность полигона в Междуречье – не менее 250 тысяч тонн отходов, мусоросортировочного комплекса – не менее 180 тысяч тонн, мусороперегрузочных станций – не менее 23 тысяч тонн каждая. Что важно: Мурманская область - единственный регион в Арктической зоне России, где созданы подобные мощности. Учитывая работу действующего в Заполярье мусоросжигательного завода, это позволяет покрыть потребность всего Кольского полуострова в объектах обращения с мусором и со временем ликвидировать все устаревшие предприятия, где складируются отходы.

Как отметил руководитель экспертного пула в категории «Экология и природные ресурсы», председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, проект очень грамотно структурирован, учтены все ключевые параметры.

- Практика показала свою эффективность уже через год. Важно было учитывать потенциальные потоки твердых коммунальных отходов - это залог рентабельности подобного проекта, – сказал эксперт.

И плюсы, и минусы

Из положительных моментов, которыми обладает экотехнопарк, специалисты также отметили высокий процент отобранных на мусоросортировочной линии отходов и хорошее взаимодействие с соседними субъектами в вопросах их утилизации.

- К сожалению, мощностей, способных переработать все выделяемое из мусора сырье на месте (железо, стекло, ткань, бумагу, полимеры), пока нет. Поэтому отобранный материал отправляется на переработку в другие уголки нашей страны. Перспективы создания новых предприятий и привлечения инвестиций в эту сферу активно обсуждаются на уровне правительства области, - рассказал региональный оператор по обращению с ТКО.

Проект экотехнопарка опубликован на платформе обмена успешным опытом «Смартека» и уже заинтересовал некоторые регионы, например, Ханты-Мансийский автономный округ. Отмечается, что практика заслуживает особого внимания при создании в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального мусорного полигона.

СПРАВКА

С 1 января 2019 года Мурманская область перешла на новую систему обращения с отходами: выбранный региональный оператор по обращению с ТКО начал эксплуатировать новые объекты – мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО в поселке Междуречье Кольского района (экотехнопарк), две мусороперегрузочные станции в ЗАТО Североморск и ЗАТО Александровск.

Объекты созданы в рамках первого и крупнейшего в Арктической зоне России инфраструктурного проекта в сфере обращения с отходами на условиях концессионного соглашения, заключенного в 2013 году между Мурманской областью и АО «Управление отходами», с общим объемом инвестиций почти 1,9 миллиарда рублей.

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