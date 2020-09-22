Арктика – это далеко, но и так близко

Менталитет российских туристов меняется: они больше не хотят просто отдыхать на пляже, а любят разноплановый отдых. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

О том, что арктический туризм недооценен, говорят много и не первый год. Но все не хватало этим разговорам некоего импульса, который бы помог воплотить многие планы в жизнь. Обсудить, какую именно энергию надо дать туризму в холодных землях, специалисты собрались на первом арктическом туристском медиаконгрессе «Доступная Арктика», который стартовал в Санкт-Петербурге, а завершился в Мурманске.

Адреналин – это к нам

- Наша задача - открыть Арктику для россиян, - отметила на форуме заместитель начальника управления государственных туристских проектов и безопасности туризма – начальник отдела информационных ресурсов и безопасности Ростуризма Татьяна Меньшикова.

Ирина Невскина, руководитель рабочей группы по развитию внутреннего туризма в Российской Федерации КСНКО «Сильная Россия», подчеркнула, что в наши дни меняется ментальность туризма:

- Люди больше не хотят лежать на пляже с кружкой пива - они хотят поездок, в которых будут разные виды развлечений. И Арктика хорошо их совмещает. Внутренний туризм - драйвер экономики, а Арктика - спусковой крючок, который запускает все процессы. Так вышло, что туризм успешно развивается, когда есть выброс адреналина. У вас его достаточно, только надо урегулировать все процессы, чтобы поездки были безопасными.

На любой вкус

В Мурманской области развивают несколько видов туризма - горнолыжный, рыболовный, круизный, культурно-познавательный, этнографический, экологический, промышленный, минеральный. У каждого из них есть свои флагманы.

Так, главный в Заполярье по горнолыжному туризму - это кластер «Хибины». Сейчас турпоток сюда держится на уровне около 40 тысяч путешественников, а благодаря развитию его планируют увеличить до 120 тысяч человек. Закономерный вопрос: как это сделать?

Во-первых, запланирована реконструкция аэровокзала в Апатитах, а также прилегающей территории. Во-вторых, запускается нацпарк «Хибины», созданный пару лет назад. Первые шаги - создание пункта въезда, прямые сборы с туристов, строительство визит-центра. Так Хибины станут круглогодичным курортом, а не с ориентиром на зиму, как сейчас, и число гостей за год вырастет с 40 до 100 тысяч человек.

Экотуризм – это в Териберку, где создадут природный парк также с платой за вход, пунктом пропуска, буферными зонами для строительства экоотелей, пулом туркомпаний, строительством причала и марины для маломерных судов.

Центр

Конечно, главной точкой притяжения для туристов станет Мурманск, откуда гости смогут отправляться в другие интересующие их точки на карте. Для того чтобы перемещения были максимально комфортными, в 2021 году начнется реконструкция аэропорта «Мурманск», который сможет принимать магистральные воздушные суда и будет использоваться как узловой аэропорт. Еще один смелый план - проект «Новый Мурманск». Он должен стать новым культурно-деловым центром столицы Заполярья, включающим в себя бизнес-центры, конгресс-центр, магазины, кафе, океанариум, пространства для работы и жилые дома.

Изначально «Новый Мурманск» должен был появиться у Абрам-мыса, но создание большой инфраструктуры на левом берегу Кольского залива оказалось слишком дорогостоящим.

- Он расположится на территории почти в 38 тысяч квадратных метров. Будут созданы конгресс-центр на три тысячи рабочих мест, рыбный рынок, музей Арктики, апартаменты, - уточнила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

От ледокола «Ленин» до «Нового Мурманска» будет продлена набережная. В данный момент идет проектирование будущего культурно-делового центра.

Если некоторые виды туризма, например рыболовный и горнолыжный, нам уже привычны, то некоторые достаточно оригинальны, поэтому, как говорится, ниша свободна. Среди таких белых зон - сплавы по горным рекам и яхтинг.

- Многие яхты, которые идут в Баренцево и Белое моря, не приспособлены к местным суровым условиям. Поэтому очень важно прорабатывать нормативные моменты, создавать порты укрытия, места для швартовки. Во время нашей регаты произошла поломка и надо было срочно искать место для швартовки. Ближайшим стала Гремиха, но она закрыта для гражданских и туда нас не пустили, - рассказал генеральный продюсер «Большой Арктической регаты», член Общественного совета при Минприроды РФ Станислав Корякин.

Туристы в Арктике хотят не только смотреть, но и, как бы банально ни звучало, есть. И не в ресторанах быстрого питания, а в заведениях, где в меню есть местные блюда.

В Мурманской области приезжающих угостят рыбой, блюдами из оленины, северных ягод, но эта сфера еще слабо развита, а ведь простор для фантазии велик. Почему же так? Одно из препятствий - проблемы с поставкой продуктов и кадрами.

- С губернатором Мурманской области Андреем Чибисом мы обсуждали создание кулинарной школы, участники которой понимали бы, что должны работать именно в направлении арктической кухни, - сказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухарев.

Еще один важный момент - прямые поставки продуктов в рестораны. Сейчас тот же улов от причалов проходит долгий путь через посредников, что снижает качество, но повышает стоимость. Поэтому рассматривается возможность разрешить рыбакам, имеющим квоту, сдавать дары моря напрямую в рестораны и кафе.

Автор идеи и координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова уверена, что надо готовить кадры для гастрономического туризма, а также - мышление местных жителей.

- Мы должны подавать не севиче из трески, а сугудай из трески, не карпаччо из оленины, а строганину. Должен быть базовый элемент туризма: знакомство с культурой и особенностями места через нашу прекрасную еду, - говорит Екатерина Шаповалова.

Чтобы к «белой макушке» Земли было больше внимания, про нее надо активнее рассказывать, а также увлекать туристов новыми проектами. Например, как отметила Татьяна Меньшикова, до конца года планируется создать паспорт арктического туриста. В каждом регионе создадут несколько специальных маршрутов, и если человек на них побывает, то получит соответствующую отметку в паспорте. А Русское географическое общество предлагает добровольную сертификацию маршрутов, которые безопасны, интересны, доступны, а значит, туристы могут не ломать голову, куда поехать.

Один из примеров, как будут привлекать туристов - это создание в Лиинахамари порта для приема круизных судов. Фото: Олег ФИЛОНОК

СКАЗАНО

Вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова:

- Для Мурманской области на этом медиафоруме самым главным было показать, что Арктика может быть доступной, в том числе в плане времени, что можно добраться до наших замечательных достопримечательностей. Всего 2,5 часа от Москвы, и можно оказаться на берегу Баренцева моря. Также важно было показать, что есть разные виды туристических продуктов. С Ростуризмом мы сейчас активно работаем над новой концепцией арктического туризма, новым национальным проектом. Многие направления Заполярья найдут в нем отражение: это Териберка, Хибины, мурманский кластер. Мы будем не только развивать туризм как важную отрасль экономики, но и заботиться о сохранении нашей природы. В этом плане ведется работа по созданию природного парка в Териберке, по национальному парку «Хибины», затронуты полуострова Рыбачий и Средний. Будет образован центр экологического контроля. Мы надеемся, что все участники нашего форума обязательно вернутся в Мурманскую область как туристы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Увидеть своими глазами

На минувших выходных Мурманскую область в рамках форума посетила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Программа была более чем насыщенная: знакомство с достопримечательностями Мурманска, Териберки и Лиинахамари. Если то, какие направления хотят развивать в первых двух населенных пунктах, понятно, то вот про последний стоит сказать отдельно. В планах у правительства Мурманской области создание здесь порт, принимающий круизные лайнеры. Он призван стать якорным в создаваемом в регионе туристическом кластере. Его реализация будет проходить поэтапно, до 2026 года планируется создать порядка 250 новых рабочих мест.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова посетила Мурманскую область. Фото: правительство Мурманской области

По словам руководителя Ростуризма, в таких местах, как Лиинахамари, возможно создавать комфортную и доступную инфраструктуру, которая одновременно не нарушала бы экологию Крайнего Севера.

- Для нас туризм – это отрасль экономики. И мы показываем все возможные точки роста в этом направлении. Совместно с компанией «Норникель» мы работаем над проектом «Порт Лиинахамари», ведь это уникальная территория с удобной логистикой и большим потенциалом для направления туристического потока, – подчеркнул Андрей Чибис.

КОНКРЕТНО

Заполярная столица и столица северная

У Мурманской области появился еще один друг по развитию направлений путешествий: Андрей Чибис обсудил с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым экономическое сотрудничество регионов.

Партнерские отношения регионов развиваются не только в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах, но и в рамках арктической повестки.

- Сейчас мы делаем большую ставку на развитие арктического туризма, и Санкт-Петербург во многом является нашим партнером, - сказал Андрей Чибис.

Главы регионов среди наиболее перспективных направлений сотрудничества назвали туризм, в том числе экологический, здравоохранение, культуру, а также взаимодействие в области энергосбережения и энергетической эффективности, развития предпринимательства.

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