Из золота в белые одеяния: в Мурманской области выпал первый снег

Снег накрыл некоторые уголки Заполярья. Фото: vk.com/bigwood

Прошло чуть больше половины от первого осеннего месяца, как в Мурманскую область уже нагрянул первый снег. Под белым покрывалом оказались Хибины и близкий к ним Кировск.

Снежок добрался до высот. Фото: "Погода в Мурманске"

- Кировск вновь белый, но, как и пару дней назад, снег ложится на высоте до 400 метров. Наверху в Хибинах прям зима. Камни прикрыло, снег сухой, - сообщили в паблике "Погода в Мурманске".

Зимняя стихия добралась до кировского курорта BigWood, который совсем замело. Ребята из горнолыжной службы спасения сняли видео, которое наглядно показывает, что осень там упаковала чемоданы и сказала "прощай". Можно начинать готовить доски и лыжи.

- Это, конечно, еще не тот снег, по которому можно кататься, но уже звоночек к приближающейся зиме, как в театре - приглашение к спектаклю, - отметили сотрудники горнолыжного курорта.

Горные склоны, накрытые снежной вуалью и освещенные лучами утреннего солнца, подарили местным жителям чудесные виды. Контраст золотой осени и заснеженных гор выглядит удивительно.

Волшебные виды Хибин. Фото: vk.com/bigwood

А вот вблизи Мурманска таких высот нет. Поэтому и снежных мух жителям областного центра пока ждать не стоит.

- С учетом последних лет ощутимый снег стоит ждать в Мурманске в октябре. Снежные осадки ожидаются пока только в горных районах, - рассказала "КП" начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

Кировск оказался под снежным покрывалом. Фото: администрация Кировска

Снежок и первые заморозки уже успели доставить и проблем. Так, из-за гололеда под Абрам-мысом столкнулись три машины. К счастью, обошлось без пострадавших. До дня жестянщика, похоже, осталось недалеко.

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