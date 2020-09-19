Андрей Чибис и Андрей Малахов рассказали, какой сюрприз готовят для Апатитов

Андрей Малахов и Андрей Чибис решили сделать Апатиты культурной столицей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В конце июля губернатор Мурманской области Андрей Чибис и известный журналист Андрей Малахов почти одновременно выложили похожие посты в своих соцсетях.

- Творить чудеса будем с Андрей Малахов, - написал глава региона.

- Приятно, когда губернатор хочет сделать твою малую Родину лучше! – ответил шоумен.

И только сейчас стало известно, что же именно они задумали и что подарят Мурманской области. Андрей Малахов снова приехал на малую Родину со своим творческим десантом – архитекторами из Москвы Михаилом Князевым и Анастасией Балакиреевой.

- Утро мы начали в храме Апатитов, где узнали, что сегодня праздник Михаила Чудотворца. А с нами как раз Миша и Настя. Это их второй за месяц визит в Апатиты, - отметил шоумен, отвечая на вопрос, что за чудеса ждут северян. - Сейчас можно сказать, что мы работаем над проектом Центра современного искусства в Апатитах. Решили сделать Апатиты культурной столицы Кольского полуострова, местом притяжения, куда могут приезжать художники, у них будут резиденции, выставки. В Мурманской области много талантливых людей, также знают много художников и не только, которые бы с радостью приезжали и выставлялись.

Андрей Малахов снова привез в Мурманскую область свой творческий десант. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Говорить о том, где будет расположен центр современного искусства, займет ли он новое здание или для него построят новое, пока рано. Равно как и обозначать сроки его открытия. Детали проекта будут обсуждать в эти дни Андрей Малахов, Андрей Чибис и архитекторы. Но рассматривается вариант, что пока центр не заработает в полную силу,

Каким современное искусство будет в Апатитах, можно уже представить по тому, как творческий проект реализуют столичные гости. На этой неделе в наукограде появились арт-объекты. Первый пошел!

- Художники стрит-арта и граффити – неотъемлемые участники этой культуры. Мы привезли с собой также интересных представителей этих направлений. Не только центр современного искусства должен появиться в Апатитах, но и весь город должен стать холстом для художников, - отметил Андрей Малахов.

Новый центр должен стать яркой странице для туристического кластера «Хибины».

- Этот проект – яркий пример настоящего патриотизма к малой Родине. Заявленная идея станет точкой притяжения как для жителей Мурманской области, так и для туристов, толчок для развития наукограда. Хибины – это не только лыжи, но еще и интеллектуальное наслаждение, - отметил Андрей Чибис.

Какие еще сюрпризы готовит творческий десант – увидим в ближайшее время.

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