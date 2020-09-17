Чемпион по ледяному плаванию Владислав Сапожников: «Чтобы не утонуть и выиграть, боролся с водорослями»

Пловец готов ставить новые рекорды. Фото: личных архив Владислава Сапожникова

Мурманская область известна своими закаленными пловцами далеко за пределами региона. «Моржи», испытанные суровым климатом, не боятся холодной воды и готовы преодолевать огромные расстояния, несмотря на сильные волны и ветер. Один из таких спортсменов - известный в Мурманске 23-летний Владислав Сапожников, который в прошлом году стал бронзовым призером чемпионата мира по ледяному плаванию и продолжает ставить новые арктические рекорды.

«КП» побеседовала с молодым северянином и узнала, как он шел к своим победам.

- Владислав, как давно вы увлечены ледяным плаванием?

- Этим спортом занимаюсь относительно недавно: первый старт был в сентябре 2018 года. С юношеского возраста я выступал в плавании на открытой воде, условия были разные, порой приходилось плыть 10 километров в 16-градусной воде. Для детского организма это сильное испытание. Этот опыт и пригодился в дальнейшем.

- Давно переехали в Санкт-Петербург?

- Живу в северной столице с тех пор, как школу окончил, другой город в принципе не рассматривал. Еще лет десять назад с мамой хотели в Петербург переехать, но тогда не получилось. Сейчас учусь в Военной академии связи на пятом курсе.

- Какое соревнование было самым сложным из всех?

- Первым делом приходит на ум первенство России на открытой воде в 2014 году и чемпионат мира по ледяному плаванию 2019 года. В 2014-м я впервые столкнулся с холодной водой. Первое соревнование проходило в Подмосковье, и, несмотря на конец июня, было прохладно, вода не успела прогреться. Плыть надо было 7,5 километра при температуре +16, местами вода была +14. Я был без гидрокостюма, на тот момент даже лидеры сборной команды страны были не готовы к такой температуре, очень много спортсменов сошли с дистанции, но я доплыл к удивлению многих. Ну, и первый чемпионат мира по ледяному плаванию, который проходил в Мурманске. Подготовка была очень скомканная, не было еще опыта в плавании в нулевой воде. Но я справился, финишировал на «морально волевых». Родные края и поддержка близких сыграли свою роль.

На заплыв в Петербурге наш земляк попал случайно и одержал там победу. Фото: личных архив Владислава Сапожникова

- А какой заплыв был самым запоминающимся?

- Пожалуй, первенство России на открытой воде в 2015 году и фестиваль «Гольфстрим-2018». В 2015 я был достаточно близко к медалям, получилось продержать скорость лидеров сборной страны, этот старт и стал отправной точкой в результатах. После поступления в академию у меня был перерыв в соревнованиях и тренировках, результаты упали. Но в 2018 году на «Гольфстриме» мне удалось выиграть, да еще и с рекордом соревнований. Было очень круто вернуться на прежний уровень. На тех соревнованиях особых задач не стояло, было просто приятно победить.

- Расскажите о вашем недавнем заплыве в Санкт-Петербурге, когда вы обогнули Петропавловскую крепость и одержали победу. Правда ли, что вы попали на эти соревнования случайно?

- Да, это действительно так, можно сказать, запрыгнул в последний вагон. В соревнованиях должен был принимать участие другой спортсмен, но он не смог приехать. Буквально за пару дней до заплыва мы переделали заявку. Старт был в 6.45 утра 9 августа, а я только вечером 8 числа вернулся в город со сборов. На мандатной комиссии тоже возникли определенные проблемы, так как не хватало пары документов, пришлось приезжать за два часа до старта и проходить ее по новой. Вообще, это был интересный опыт, очень необычная трасса. Правда, водоросли внесли свои коррективы. Особенно в конце дистанции, когда сил уже почти не осталось, пришлось в буквальном смысле бороться с ними, чтобы просто-напросто не утонуть. Длина водорослей порой доходила до самой поверхности воды. В итоге я пришел к финишу первым, одолев 2,3 километра за 28 минут 46 секунд.

- Происходили ли какие-нибудь курьезные случаи на состязаниях? - Таких ситуаций в моей практике, наверное, и не было. Однако когда в детстве отправлялся на свои первые всероссийские соревнования, забыл рюкзак со стартовыми принадлежностями. Проводились они как раз в Санкт-Петербурге, благо в то время там находилась моя тетя, которая меня очень выручила.

Владислав вовсю готовится к новому сезону соревнований. Фото: личных архив Владислава Сапожникова

- Кто вас больше всего поддерживает на соревнованиях?

- Конечно, это моя мама, тренеры, друзья и близкие люди. Поддержка играет значительную роль в соревновательном процессе.

- Что вам помогает подниматься на новые вершины?

- Осознанность своих возможностей, амбиции. Есть четкий план работы, который мы с моим тренером выполняем.

- Есть ли у вас увлечения, помимо ледяного плавания?

- В последние месяцы свободного времени очень мало, все уходит на тренировки и восстановление после них. А так, в свободное время люблю сходить в кино, слежу за всеми кинопремьерами. В перспективе стоит изучение английского языка.

- Давно ли бывали в Мурманской области? Собираетесь приехать?

- Последний раз был во время пандемии, в мае. В следующий раз планирую приехать зимой во время отпуска. Скучаю все-таки по родным краям.

- Чем вы занимаетесь, пока длится пандемия? Какие планы на будущее?

- Застой из-за коронавируса у меня, к счастью, уже закончился. В конце апреля нас в академии распустили по домам на месяц, все это время тренировался на суше, работал над ошибками, что привело к результату уже на первой тренировке на воде. Сейчас вовсю готовимся к сезону, впереди отборочные. В этом году решается мое будущее, если можно так назвать. Впереди - защита диплома и выпуск, меня ждет много интересного.

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