Какие преференции есть у инвесторов Арктической зоны в Мурманской области

Государствл поддержит тех, кто захочет развивать свой бизнес в Арктической зоне РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 сентября в Мурманске впервые прошел День арктического инвестора. Тема для Заполярья более чем актуальная, ведь пробиться бизнесменам на Крайний Север очень непросто (достаточно вспомнить замороженный, пожалуй навсегда, проект «Штокман»). Какая помощь есть в Мурманской области для предпринимателей и как ее получить, обсудили на встрече, которая должна стать ежегодной.

Фото: правительство Мурманской области

Есть цель

- То, что мы обсуждали больше года, заработало. Сейчас у нас уже 24 потенциальных резидента территории опережающего развития «Мурманск – столица Арктики», двое получили соответствующий статус. Пул проектов, которые уже нами рассмотрены и понятны, рассчитан на инвестиции объемом около 400 миллиардов рублей. Это показывает большой интерес к преференциям, которые нужны для ведения хозяйственной деятельности в Арктической зоне РФ. У правительства Мурманской области есть задачи: чтобы у инвесторов были земля и возможность подключить свои объекты к энергосистемам. Отдельно хочется поблагодарить Минобороны за то, что ведется инвентаризация земельных участков для передачи военных земель под гражданские нужды, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фото: правительство Мурманской области

Фото: правительство Мурманской области

Фото: правительство Мурманской области

Как отметил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, Арктическая зона России стала крупнейшей в мире специальной экономической зоной в почти 5 миллионов квадратных километров. И здесь вводятся уникальные меры поддержки бизнеса.

- Преференции направлены не только на реализацию крупных финансовых проектов, но и малого и среднего бизнеса, который часто несет на себе социальную нагрузку. Одной из наиболее важных мер поддержки является субсидирование страховых взносов – в Арктике оно является лучшим в России: 7,5% вместо 30% для крупного бизнеса и 375% вместо 155% для малого и среднего бизнеса, - отметил Александр Крутиков. – Что важно: мы видим заявительный порядок, а не разрешительный, это значит, что оснований отказать претендующим на помощь государства нет. Доступ бизнеса к преференциям должен быть максимально простым и удобным. Мы будем и дальше совершенствовать их. Так, по предложению правительства Мурманской области мы готовим вместе с Минфином законопроект о дополнительных преференциях для действующих месторождений.

Фото: правительство Мурманской области

Фото: правительство Мурманской области

Фото: правительство Мурманской области

И большому бизнесу, и среднему, и малому

Так, перейдем к предметному разговору. На что же могут рассчитывать инвесторы, которые взяли курс на Арктику?

Так как вся Мурманская область входит в Арктическую зону России, получить поддержку могут все бизнесмены, которые зарегистрируют ООО или ИП в любом муниципалитете региона – где собираются работать. Консультацию, как получить статус резидента, можно в управляющей компании территории опережающего развития.

Фото: правительство Мурманской области

- Важный момент – проект должен быть новый: или новый ОКВЭД для предпринимателя или же должен быть объем инвестиций не менее 25% в случае, если бизнес развивается. Статус резидента получают те, кто инвестирует миллион рублей. Мер поддержки очень много: пониженный налог на прибыль первые пять лет, свободная таможенная зона, предоставление земельных участков без торгов, - рассказала вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

Фото: правительство Мурманской области

Чтобы заявиться на статус инвестора, надо подать заявку на сайте arctic-russia.ru, заполнить по форме бизнес-план, подать копии некоторых учредительных документов, сообщить планируемое штатное расписание. После заявку рассмотрят на заседании комиссии.

Фото: правительство Мурманской области

Фото: правительство Мурманской области

Фото: правительство Мурманской области

Фото: правительство Мурманской области

Заводы, производство и инвестиции

- Предприниматели - люди осторожные и не лишенные критического мышления, когда ведут свой бизнес. Чтобы подвигнуть их к принятию решений, правительство региона активно работает над мерами поддержки. Востребованной мерой является снижение издержек, налоговые преференции. В текущем году мы в два раза снизили стоимость коммерческой недвижимости, которая влияет на расчет патента. Также с 1 июля вступил в силу закон о специальном налоговом режиме для самозанятых. Мы запустили губернаторский стартап, когда предприниматель может выиграть грант в размере миллиона рублей. Еще один миллион рублей можно получить в виде микрозайма под 4% годовых. Действует грант на франшизу, потому как мы понимаем, что трудно зайти на рынок и занять свою нишу из-за высокого уровня конкуренции. Отдельные меры поддержки существуют для туристической сферы, - рассказал вице-губернатор Мурманской области Дмитрий Филиппов.

Фото: правительство Мурманской области

Также в регионе действуют антикризисные меры поддержки бизнеса, которые появились на фоне пандемии коронавируса.

Фото: правительство Мурманской области

О том, что заинтересованность стать арктическими инвесторами есть, свидетельствует число заявок на получение такого статуса. Кстати, одна уже была одобрена, и подписание соглашения состоялось 17 сентября на данном мероприятии. Дальше будет больше. Так, в Мурманске планируют открыть многофункциональный цех по хранению и переработке рыбы и краба, где также будут производиться разные сопутствующие продукты, например, рыбная мука и хитозан. В областном центре могут наладить производство судов из полиэтилена высокого давления (компании уже поступил заказ из Эквадора, где такие лодки нужны для борьбы с пиратами). А в Никеле хотят открыть завод по производству абразивного порошка, который заменит гранитную крошку для разрезания металла.

Фото: правительство Мурманской области

Фото: правительство Мурманской области

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