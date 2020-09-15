Николай Федоренко бросил новый «Якорь» в Петрозаводске

В центре Петрозаводска открылся магазин «У якоря». Фото: Сергей Юдин

До открытия магазина «У якоря» в центре Петрозаводска остается всего несколько минут. Пока идут последние приготовления, кто-то из посетителей спрашивает у Николая Федоренко, как правильно солить рыбу. Можно ли достичь такого же мастерства, каким владеет один из самых успешных форелеводов России?!

– Ну а почему нет? – скромничает Николай Владимирович.

И тут же дает совет: «Берешь крупную соль, разрезаешь рыбу, натираешь... Потом заворачиваешь в простынь и – в холодильник!».

Между тем, церемония начинается. Только что открытый магазин осматривают десятки гостей, в их числе глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Помещение окутано приятным ароматом свежей рыбы и тонким запахом специй. Блестит серебристая форель, аккуратно уложенная на кристально-чистый лед...

Почетным гостем церемонии стал глава Республики Артур Парфенчиков. Фото: Сергей Юдин

– Такой красивый магазин, открывайте как можно больше таких! – не скрывает эмоций одна из первых посетительниц, местная жительница Елизавета Никифорова.

ПРЯМО НА МЕСТЕ

Магазин «У якоря» начал работу в первом этаже двухэтажного здания на улице Льва Толстого. Место выбрано самое подходящее.

– Задумка в том, чтобы людям было удобно и просторно, чтобы машины и автобусы могли спокойно подходить, – объясняет посетившим церемонию журналистам Николай Федоренко.

А одна из «фишек» нового магазина – кафе, под которое отвели часть торгового зала. Посетителям могут приготовить блюдо прямо на месте. Корюшка, форелевые стейки... Повара обещают, что довольными останутся даже самые привередливые гурманы.

На прошедшей в сентябре 2020 года выставке «Агрорусь» компания карельского форелевода Николая Федоренко завоевала гран-при и три золотых медали. Фото: Сергей Юдин

Порадуют жителей Петрозаводска и туристов и новые виды продукции.

– Само собой разумеется! Нарезки, ломтики – все только качественное и только свежее. Сейчас мы закупаем современное оборудование, чтобы еще больше увеличить наше производство. В старом цехе места уже не хватает, поэтому до весны планируем ввести в строй еще один большой завод, – делится планами карельский форелевод.

ЗАЛОГ УСПЕХА

Николай Владимирович уточняет, что одна из задач – создание малькового цеха. Кроме того, у компании есть намерения реконструировать уже существующее производство – в частности, расширить участки разделки, посола, копчения...

И все предпосылки для успеха в этом начинании есть. Так, недавно на производстве открылся икорный цех, и он полностью справляется с возложенной на него миссией. Кроме того, все оборудование было собрано собственноручно специалистами компании Николая Федоренко.

Помещение окутано приятным ароматом свежей рыбы и тонким запахом специй. Фото: Сергей Юдин

– Необходимость введения нового икорного цеха объясняется значительным ростом объемов производства. И один сезон мы с ним уже отработали, – отмечает главный технолог предприятия Вера Прокудина. – В сутки в цехе производится около 2 тонн икры.

К слову, к созданию нового помещения были привлечены несколько специализированных проектных организаций, каждая из которых отвечала за свой профиль. В результате цех полностью соответствует всем санитарно-гигиеническим и технологическим требованиям.

– Залог успеха – это поддержка идеального температурного режима. Это очень важно, когда мы говорим о создании такой продукции, как у нас, – добавляет Вера Прокудина. – Конечно, все это весьма хлопотно и требует финансовых вложений, однако для развития это необходимо.

Одна из «фишек» нового магазина – кафе, под которое отвели часть торгового зала. Фото: Сергей Юдин

ОДИН ИЗ БРЕНДОВ

Николай Федоренко подчеркивает, что открытие нового магазина помогает решить сразу несколько задач, поставленных правительством Республики. Речь, конечно, идет про создание новых рабочих мест и про развитие рыбного промысла. Сам Артур Парфенчиков называет это дело «архиважным».

– Несколько лет назад мы осознали, что перед нами стоит довольно острая проблема: в нашем регионе не развита торговля продукцией местных производителей, – рассказывает глава Карелии. – Мы начали прорабатывать этот вопрос, и уже в 2018 году на проспекте Ленина был открыт первый такой магазин (он тоже принадлежит Николаю Федоренко, – Ред.). Эта торговая точка очень быстро стала популярной, сразу доказав свою востребованность.

Только свежая рыба! Фото: Сергей Юдин

Новый магазин «У якоря», по мнению Артура Парфенчикова, может внести вклад и в развитие туристической отрасли.

– Конечно, рыба – это один из наших брендов, и очень правильно, что насладиться хорошими продуктами смогут не только наши жители, но и гости, – резюмирует глава Республики.

Добавим, что недавно Николай Федоренко открыл фирменный магазин в Москве. В скором будущем торговая точка может появиться в районе Древлянка, также компания думает о том, чтобы выйти на рыбный рынок Петербурга.

Нарезки, ломтики – все только качественное и только свежее. Фото: Сергей Юдин

Конкретно

История развития компании Николая Федоренко

В 1990 году открыто первое форелевое хозяйство на оз. Кондозеро. Объем производства – 25 тонн

В 2009-м начал работу завод по комплексной переработке рыбной продукции

В 2015-м открыта сеть магазинов с фирменной продукцией компании

В 2017-м объем производства на Онежском озере достиг 1500 тонн (6,5% производимой в Карелии форели)

В 2018-м продукция получила признание в России и за рубежом, победив более чем на десяти отечественных и международных конкурсах

На заметку

Садковые хозяйства расположены в Кондопожской губе Онежского озера, второго по величине пресноводного водоема в Европе. Путь до цеха по переработке занимает менее двух часов, что позволяет сохранить свежесть форели и обеспечивает высочайшее качество продукции.

Цех по переработке рыбы находится на Федеральной трассе Санкт-Петербург-Мурманск в п. Березовка, имеет удобные подъездные пути, что удобно, как для покупателей из Карелии, так и, Москвы и Санкт-Петербурга.

Кстати

На прошедшей в сентябре 2020 года выставке «Агрорусь» компания карельского форелевода Николая Федоренко завоевала гран-при и три золотых медали.

– На следующей неделе собираемся принять участие в еще одной продовольственной выставке – World Food Moscow. Зачем нам это надо? Ну... Необходимо постоянно подтверждать свою квалификацию! – резюмирует свое кредо Николай Владимирович.