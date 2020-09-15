Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 15 сентября 2020 года: сохраняется запрет на массовые мероприятия

Концерты в Мурманской области пока что не разрешены.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 15 сентября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 13764 заболевших COVID-19, 11214 человек выздоровели и 185 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 7654 человека. 48 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова наступило затишье. На масштабной стройке 2319 заболевших.
На остальной территории Мурманской области подтверждено 11445 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 69 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+16, всего 1207), Печенгском районе (+1, всего 533), Кольском районе (+2, всего 449), Кандалакшском районе (+1, всего 169), Апатитах (+1, всего 287).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 7654 случая
Белокаменка - 2319 случаев
Североморск - 1207 случаев
Мончегорск – 551 случай
Печенгский район - 533 случая
Кольский район - 449 случаев
Апатиты – 287 случаев
Кандалакшский район – 169 случаев
Кировск – 168 случаев
Оленегорск – 140 случаев
Ковдорский район - 134 случая
Ловозерский район - 65 случаев
Терский район – 31 случай
Полярный – 21 случай
ЗАТО Видяево - 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 7654
Гостиницы: работают только для командировочных
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 31
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 169
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 287 и 168 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 449 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.
Без смягчений
Хоть коронавирус и поубавил обороты, с началом учебного сезона и возобновлением деловой активности, риск подхватить опасную инфекцию только увеличивается. Поэтому, снятия новых ограничений в Мурманской области пока что не предвидится.
До 30 сентября в Мурманской области продолжает действовать масочный режим в общественных местах и транспорте. Откладывается открытие ночных клубов, кинотеатров, развлекательных и досуговых заведений. Также сохраняется запрет на массовые мероприятия.
- Внимательно будем смотреть на ситуацию, в том числе на заболеваемость ОРВИ. Через неделю будем обсуждать дополнительные решения. Не возвращаем никакие ограничения, для этого нет никаких оснований, но и снимать действующие ограничения пока не будем, – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
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