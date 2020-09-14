В Териберке до конца 2021 года может появиться природный парк

Туристы привозят в Териберку не только деньги, но и проблемы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

До 2014 года Териберка считалась богом забытым местом, откуда постепенно уходила жизнь. Но на экраны вышел фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева, и в село на берегу Северного Ледовитого океана поехали тысячи туристов. Но это приносит не только благо.

Начало положено

12 июня губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о планах создать в Териберке природный парк. Дело в том, что местную природу надо защитить от посещений туристов. Сейчас многие из них делают что хотят, не задумываясь, что оставят после себя.

Работа над созданием парка уже началась. Первые шаги - узнать мнение жителей Териберки, а также определить границы будущей, особо охраняемой, природной территории.

Из-за туристов красивая природа Териберки очень страдает. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В начале сентября правительство Мурманской области инициировало работу в селе группы ученых из Кольского научного центра РАН, которые изучали местную природу, чтобы понять, какие территории включить в природный парк, а какие нет.

Первые выводы ученых не радуют. Если раньше рядом с Териберкой было достаточно много очагов, где росла краснокнижная родиола розовая, то теперь – за 10 лет с момента последнего исследования, проводившегося из-за «Штокмана», - их стало почти в два раза меньше, всего пять популяций. Специалисты с трудом нашли пять популяций этого лекарственного растения, которое называют еще северным женьшенем. А с синюхой голубой дела обстоят еще хуже: ее пока удалось обнаружить только на местном кладбище. Также в Лодейном и Териберке нашли два редких вида мохообразных и краснокнижную валерьяну.

Но не только редкие растения можно найти в этих краях. Ученые зафиксировали историческое гнездо кречета и гнездовья орлана-белохвоста.

Евгений Боровичев: "Сейчас определяются границы будущего природного парка". Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Осмотрев природные и техногенные ландшафты, мы пришли к выводу, что турпоток очень сильно влияет на природу. Надо обязательно регламентировать въезд и хозяйственную деятельность, чтобы были строгие и понятные правила, - объяснил заместитель председателя КНЦ РАН по научной работе Евгений Боровичев.

Пока точно неизвестно, какие достопримечательности войдут в границы парка. Но уже идет речь о том, что водопада, смотровой площадки и «пляжа лилипутов» это точно коснется, а все потому, что туристы вытоптали землю вокруг до торфа, уничтожив все растения.

«За» или «против»

Пока одни ученые работали среди скал, другие трудились в самой Териберке – опрашивали селян, нужен ли им природный парк.

- Я считаю, что нужен, потому что поток туристов уже не остановить, и надо, чтобы был порядок. К сожалению, не все аккуратны. У нас есть озеро с питьевой водой, которая у нас из кранов течет, так приезжие и машины в ней моют, и собак, и посуду. Сколько не говорили – все равно делают. Много мусора остается, на машинах ездят, где хотят, костры жгут. Много проблем появилось, будет хорошо, если ими займутся, введут правила. Насчет платы за въезд – не знаю. Мы же когда приезжаем на юг, не платим сбор. А если введут, то хотелось бы, чтобы деньги шли на развитие села, - говорит жительница села Ирина.

Как отметила научный сотрудник центра гуманитарных проблем Баренц региона КНЦ РАН Алена Давыдова, которая проводила опрос, многие териберчане (их осталось около 500 человек) одобряют создание природного парка.

- Местные жители дают очень развернутые ответы. Это неравнодушные люди, очень любящие свой край. К туристам они относятся в зависимости от их поведения, в целом – положительно. Но если гости мусорят, то… Местные даже хотели создавать народные дружины, чтобы следить за порядком, но почти все селяне – люди в возрасте, им тяжело этим заниматься. Поэтому они приветствуют планы, что будет парк и будет помощь, - пояснила Алена Давыдова.

Мнение жителей Териберки имеет важную роль в создании природного парка. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Природный парк в Териберке может быть создан уже к концу следующего года: примерно через месяц будут известны результаты соцопроса, к 1 февраля свои выводы по границам представят ученые КНЦ РАН. Тогда же будет решаться и вопрос с платой за въезд.

- В июле этого года был принят федеральный закон, который позволяет регионам устанавливать плату за въезд. Мы рассматриваем несколько территорий: полуострова Рыбачий, Средний и Териберку. Скорее всего, первоначально это будет символическая сумма только с целью упорядочения въезда, контроля за регистрацией автомобилей, - рассказала вице-губернатор Ольга Кузнецова.

В правительстве Мурманской области уточняют, что создание природного парка – это, в первую очередь, не запреты, а правила.

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Ольга Кузнецова, вице-губернатор Мурманской области:

- Наша основная задача – сделать так, чтобы природные богатства, та территория, которая сейчас привлекает большое количество туристов, была сохранена в том виде, в котором она есть. Сейчас мы видим, что в бюджет Териберки больших поступлений от туризма нет, нет въездного контроля. Наша задача – исправить это. Путем интеграции системы развития особо охраняемых природных территорий мы сможем сохранить природу, упорядочить въезд, развивать бизнес через мастер-план, который разработан для Териберки архитекторами. Сейчас мы видим, как словно грибы после дождя появляются домики, которые не вписываются в ландшафт, в будущем такое строительство надо будет согласовывать, чтобы сохранить облик Териберки. Мы работаем над тем, чтобы присвоить ей статус исторического поселения. Мы создадим наблюдательный совет из местных жителей, который будет следить за сохранением средств от работы природного парка в бюджете Териберки.

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