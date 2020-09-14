Исследование на иммунитет к коронавирусу в Мурманской области: кто больше защищен, в каких городах иммунитет лучше

В августе в Мурманской области прошло исследование на популяционный иммунитет к коронавирусу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус – болезнь 2020 года. До сих пора она мало изучена, врачи не до конца знают, как ее лечить. Да и вакцина от COVID-19 появилась совсем недавно.

А меж тем по стране проходит интересное исследование: россиян проверяют на популяционный иммунитет к коронавирусу. В Мурманской области к такой работе приступили в августе. Всего биоматериал взяли у 3117 жителей региона. Женщины участвовали в исследовании в 2,6 раза активнее. Соотношение мужчин и женщин из 3117 волонтеров составило 28% на 72%.Каковы же результаты?

У 972 человек, или 31,8%, обнаружили иммунитет к COVID-19.В других регионах России, где проходило исследование на антитела, этот показатель варьируется от 4,3% до 50,2%.

Результаты исследования на иммунитет к коронавирусу в Мурманской области. Фото: оперштаб

- Мы видим, что по Мурманскому региону уровень иммунитета достаточно высокий в сравнении с другими регионами, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. - Исследование проводилось с целью выяснить, вырабатываются ли антитела к вирусу вообще. Сейчас мы видим, что коллективный иммунитет формируется, а это значит, что прививки могут быть эффективными.

При этом интересно посмотреть, как распределяется популяционный иммунитет по городам региона. Дело в том, что в разных муниципалитетах реакция на болезнь разная, от 19,6% до 46,1%.

- В Мурманске, Апатитах, Заполярном, Мончегорске, Североморске по итогам теста на антитела зафиксированы средние результаты сформированности иммунитета к коронавирусу: от 23% до 37%, - уточнили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Результаты исследования на иммунитет к коронавирусу в Мурманской области. Фото: оперштаб

Самый лучший показатель в Кандалакше - 46,1%, следом идет Кировск - 41,9%, чуть отстал от города горняков Оленегорск - 41,1%. А самый низкий уровень иммунитета в Коле.

По разному реагируют на коронавирус северяне разного возраста.

- Показатель иммунитета выше у детей и людей среднего возраста. В исследовании участвовали добровольцы с разными медицинскими статусами. 142 человека указали в анкете, что они болели коронавирусом. Большинство (89%) указали, что, по их мнению, они не болели и не контактировали с носителями CОVID-19. Однако, по данным лабораторных исследований, у них были антитела к вирусу, - уточнила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Самая высокая защита - у северян в возрасте 7 - 13 лет и 30 - 39 лет.

- Для оценки факторов риска определяли серопозитивность (уровень иммунитета) в разных социальных и профессиональных группах населения. Наибольший иммунитет выявлен у работников офиса (38,0%) и безработных (36,6%), а наименьший - в группе работников транспорта (19,5%) и бизнеса (22,1%), - уточнили в оперштабе.

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