Житель Мурманска заработал миллионы, организовав занятия проституцией с участием несовершеннолетних

Девушкам сулили хороший заработок. Фото: СКР по Мурманской области

Глядя на объявления цвета «вырви глаз» с надписями «Массаж», многие ухмыльнутся, мол, знаем, что за массаж. И будут правы: в Мурманске под таким предлогом предприимчивый молодой человек в июне 2013 года организовал группу, которая сделала из проституции доходный бизнес.

Из солдат - в сутенеры

Семь лет назад мурманчанин - тогда ему было 22 года - закончил срочную службу в армии. На гражданке устроился грузчиком в порт, но такая тяжелая работа ему не понравилась, поэтому он решил, что есть более "непыльный" способ заработать.

Поэтому в социальных сетях он знакомился с девушками, назначал им свидания. «Я всегда красиво одевался», - рассказал злоумышленник. Но на личных встречах мурманчанин говорил не о любви, а предлагал дамам заработать. На первый взгляд, прилично - устроиться в массажный салон. Но на деле девушки должны были оказывать интимные услуги.

Сначала девушкам предлагали работать массажистками, а потом уже перейти на интимные услуги. Фото: СКР по Мурманской области

- Известно по меньшей мере о восьми квартирах в Первомайском и Октябрьском округах, где шла нелегальная деятельность, - рассказывает заместитель начальника отдела УУР УМВД по Мурманской области Евгений Воронцов. – В интернете организатор размещал рекламные объявления, чтобы привлечь клиентов.

За торговлю своим телом мужчина сулил хорошие деньги: чем больше и лучше работаешь, тем богаче становишься.

- В его организованной группе у всех были свои роли: администратор следила за состоянием квартир, где оказывались услуги, и здоровьем девушек, диспетчеры общались с клиентами, оформляли заказы, а также готовили отчеты: сколько заработала каждая девушка и т. д. На последнюю должность брали только женщин, потому что мужчины плохо реагировали, когда на звонок отвечал мужчина. Также был водитель, который отвозил девушек на встречи и охранял их по необходимости, - рассказал подробности следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Мурманской области Евгений Воронцов. - Диспетчеры и водитель получали около 60 - 70 тысяч рублей в месяц.

Операторы принимали заказы и отчитывались о работе. Фото: СКР по Мурманской области

Приезжали за деньгами

Всего в занятие проституцией организатор банды вовлек шестерых девушек из Мурманска, Республики Татарстан, ДНР, Крыма, Казахстана в возрасте от 18 до 40 лет.

Как уточнил Евгений Воронцов, среди жриц любви были и две несовершеннолетние девушки – одной на тот момент было 14 лет, другой – 17. В Мурманск они приехали из Петрозаводска, где бродяжничали, потому что их пьющие родители не интересовались детьми. В Заполярье подростков, как и остальных, пригласили работать массажистками, а потом предложили торговать собой. Как уверяет организатор банды, он не знал о возрасте девушек.

17-летняя девушка потом стала диспетчером. Кстати, сами проститутки не пытались обратиться в полицию за помощью. Наоборот, некоторые «новобранцы» узнавали о бизнесе в Мурманске от уже работающих в нем подруг и приезжали на Крайний Север за долгим рублем. Работы было много – клиенты шли толпами. Накрыли преступную банду благодаря жильцам домов, которые заметили квартиры для утех и возмутились такому соседству.

Миллионер и житель столицы

К слову, мужчина, когда его задержали, отказался сотрудничать со следствием и вину свою не признавал. Правда, когда ему стали показывать доказательства, все же стал давать показания.

В преступной группе был высокий уровень конспирации. Организатор никому не называл свое имя: в соцсетях он зарегистрировался под одним, девушкам представлялся другим, и ни одно не было настоящим. Псевдонимы были и у проституток, и у администратора, и у диспетчеров. Все отчеты шли через мессенджеры.

Бизнес был более чем прибыльный: только на одном из счетов организатора правоохранительные органы обнаружили 12 миллионов рублей. Остальные деньги проходили через карты других участников банды.

Миллионер-сутенер еще в 2016 году переехал жить в Москву, где организовал ООО по аренде недвижимости. Но, по данным налоговой службы, прибыль у компании была нулевая. Жил мурманчанин за счет своего нелегального бизнеса, причем хотел его расширить. Правоохранителям известно, что он хотел организовать «филиалы» в Новом Уренгое, но там бизнес не пошел, а также в Москве и Ростове-на-Дону. Материалы по этим городам выделены в отдельное производство, по ним идет проверка.

Сейчас все девушки, в том числе вовлеченные несовершеннолетними, нашли себе законную работу. Кстати, все они, когда стали проститутками, уже имели нормальную работу, но соблазнились золотыми горами, которые сулил им мужчина.

Всего удалось задержать пятерых участников группы. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 241, ч. 3 ст. 240 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами, а также вовлечение в занятие проституцией, в том числе в отношении несовершеннолетних, совершенные организованной группой).

Сейчас материалы дел направлены в суд. В зависимости от состава преступления организатору группы грозит до десяти лет лишения свободы.

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