На Северном флоте отметили столетие отечественного танкостроения

Все танки, даже времен Великой Отечественной войны, на ходу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Два праздника в одном объединило торжественное мероприятие в войсковой части 02098 Северного флота, которая расположена в Мурманске: День танкиста, что отмечают каждое второе воскресенье сентября, и 100-летие отечественного танкостроения.

Мероприятие открылось митингом и поздравлением от почетных гостей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Юбилей танкостроения отмечается у нас впервые. По указу командующим Северным флотом в двух воинских частях – в 200-й отдельной бригаде Северного флота и в нашем батальоне – были запланированы мероприятия. День танкиста мы обычно отмечаем в узком кругу военнослужащих, - рассказал «КП» заместитель командира войсковой части 02098 по военно-политической работе Тимур Гареев.

В таком формате празднование День танкиста и 100-летие отечественного танкостроения в части 02098 прошло впервые. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Праздник начался с торжественного митинга и поздравления от почетных гостей. А продолжился выступлением морских пехотинцев, которое можно увидеть далеко не на каждом празднике. Они продемонстрировали навыки рукопашного боя, владения холодным оружием и многое другое под оглушительные выстрелы на радость ребятам из мурманских школ, которые тоже стали гостями этого двойного праздника.

Школьники увидели показательное выступление морпехов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Мы приглашаем школьников по соглашению с руководством общеобразовательных учреждений и комитета по образованию на дни открытых дверей. Также у нас проходит день призывника, - отметил Тимур Гареев.

Некоторые молодые люди, посмотрев на танкистов, тоже решают пойти служить по контракту. Тем более, что в части есть ремонтно-восстановительный батальон, который делает действительно уникальные вещи. Например, здесь восстановили танк «Шерман», хотя не было ни чертежей для этого, ни нужных деталей. А сама машина больше напоминала гору ржавого металла, ведь она пролежала в Баренцевом море почти 70 лет.

Сержант, механик-водитель танка Т-80 Сергей Старцев стал танкистом по распределению во время призыва. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сергей Старцев о том, что станет танкистом, не думал, за него так решила судьба: после призыва в армию молодой человек отправили служить именно к тяжелой технике.

- Кажется, что в танке ездить сложно, но на самом деле и не трясет, и не укачивает. Управлять не сложно, также, как легковой машиной. И не шумно – в том же танке звуков гораздо больше. А шлемофон надеваешь, и тишина, - рассказывает сержант, механик-водитель танка Т-80 Сергей Старцев.

В войсковой части 02098 проходят Дни открытых дверей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Особенной торжественной частью мероприятия стало награждение в честь праздника военнослужащих. А уже во время неофициальной части было то, за что все мы так любим мероприятия Северного флота: солдатская каша, возможность забраться внутрь танка (в том числе и времен Великой Отечественной войны). Кстати, в войсковой части все машины на ходу, даже если стоят на асфальтовой подушке, словно экспонаты в музее.

СКАЗАНО

Председатель совета региональной общественной организации ветеранов «Боевое братство» Вячеслав Годунов:

- Армия и флот едины. Дорогие боевые товарищи, хочется поздравить всех с этими двумя замечательными праздниками: Днем танкиста и 100-летие отечественного машиностроения. У них много традиций, желаю вам добро умножить, а традиции продолжать.

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