Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 13 сентября 2020 года: в "ковидной" больнице новая система отопления

"Ковидные" больницы совершенствуют технический. Фото: Артем КИЛЬКИН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 13 сентября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 13628 заболевших COVID-19, 11207 человек выздоровели и 180 умерли.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболел 7561 человек. 45 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, затишье снова нарушено. На масштабной стройке 2319 заболевших.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 11309 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 68 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+8, всего 1185), Печенгском районе (+4, всего 530), Мончегорске (+2, всего 547), Кольском районе (+2, всего 446), Кандалакшском районе (+3, всего 166), Оленегорске (+1, всего 140), Апатитах (+2, всего 283) и Ловозерском районе (+1, всего 65).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 7561 случай

Белокаменка - 2319 случаев

Североморск - 1185 случаев

Мончегорск – 547 случаев

Печенгский район - 530 случаев

Кольский район - 446 случаев

Апатиты – 283 случая

Кировск – 166 случаев

Кандалакшский район – 166 случаев

Оленегорск – 140 случаев

Ковдорский район - 132 случая

Ловозерский район - 65 случаев

Терский район – 31 случай

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 7551

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 31

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 166

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 283 и 166 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 446 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Новшество

В здании специализированного центра инфекционных заболеваний областной больницы установили автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с оборудованием регулирования подачи теплоносителя и приготовления горячей воды.

Сейчас в помещениях этого центра развернут госпиталь для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Благоприятные условиях крайне важны как для пациентов, так и для медицинского персонала. Теперь температура внутри коронавирусного госпиталя регулируется автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха. По санитарным правилам она может меняться в диапазоне 20 - 26 градусов по Цельсию. Рациональное и эффективное потребление позволит экономить 18,5% тепловой энергии в год и создаст комфортные условия. Инвестиция в энергосервисный договор (он касается всех корпусов областной больницы) составила более 25 миллионов рублей. По расчетам специалистов, она должна окупиться за 7 лет.

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