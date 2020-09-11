Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 11 сентября 2020 года: вылечили от ковида больше 11 тысяч человек

Много людей одолели опасную инфекцию. Фото: Иван МАКЕЕВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 11 сентября 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 13493 заболевших COVID-19, 11029 человек выздоровели и 176 умерли.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 7477 человек. 42 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, снова затишье. На масштабной стройке 2318 заболевших.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 11175 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 69 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+10, всего 1173), Печенгском районе (+7, всего 524), Мончегорске (+3, всего 541), Кольском районе (+1, всего 443) и Кандалакшском районе (+2, всего 155), Оленегорске (+4, всего 136).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 7477 случаев

Белокаменка - 2318 случаев

Североморск - 1173 случая

Мончегорск – 541 случай

Печенгский район - 524 случая

Кольский район - 443 случая

Апатиты – 279 случаев

Кировск – 166 случаев

Кандалакшский район – 155 случаев

Оленегорск – 136 случаев

Ковдорский район - 130 случаев

Ловозерский район - 64 случая

Терский район – 30 случаев

Полярный – 21 случай

ЗАТО Видяево - 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Распространение коронавируса по муниципалитетам Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 7477

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские дневные лагеря во всех муниципалитетах; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные закрыты.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 30

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 155

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 279 и 166 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 443 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

11 тысяч северян - здоровы

Число выздоровевших от коронавируса в Мурманской области продолжает расти. Эта цифра уже превысила 11 тысяч. По данным оперативного штаба, количество вылечившихся от инфекции в нашем регионе увеличилось до 11 029. За минувшие сутки поправились 69 человек.

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