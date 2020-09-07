Без планктона, но с ванадием: Озера Мурманской области страдают от загрязнений

В июле сотрудники Института проблем промышленной экологии Севера отправились с экспедицией на полуострова Рыбачий и Средний, чтобы взять пробы воды и донных отложений в малых озерах

Многочисленные озера Кольского полуострова - одна из главных достопримечательностей Мурманской области. Вот только приходится им сейчас нелегко…

Так, в июле сотрудники Института проблем промышленной экологии Севера отправились с экспедицией на полуострова Рыбачий и Средний, чтобы взять пробы воды и донных отложений в малых озерах. Также специалисты изучили водоемы в черте Мурманска. И результаты проделанной работы оказались совсем неутешительными. О том, какие экологические проблемы таят в себе наши озера, рассказал старший научный сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН, кандидат биологических наук Захар Слуковский

Залежи нефтепродуктов

- В этом году мы снова приехали в Мурманск на традиционный мониторинг озер Семеновского, Ледового, Среднего, Окуневого и трех озер без названия. Плюс в этом году добавилось еще Рогозеро, расположенное за городской чертой. Пробы воды, которые мы брали, нужны для оценки химического состава этих сред, а также для анализа состояния живых организмов (планктон, бентос, микроорганизмы). В сентябре планируется еще изучение рыбного населения озер Мурманска, - рассказывает Захар Слуковский.

По словам ученого, наиболее плачевная ситуация наблюдается в озерах Ледовом, Семеновском и Среднем. Удивляться не приходится, ведь они находятся вблизи городских предприятий, морского порта и транспортных развязок, поэтому загрязнителям легко попасть в воду.

- В Ледовом озере мы зафиксировали самое большое содержание нефтепродуктов - от 14 до 25 тысяч миллиграммов на килограмм. Это в несколько раз выше нормативов и фоновых концентраций нефтепродуктов для разных регионов России. Даже для тех регионов, где идет непосредственная добыча нефти, - отмечает ученый. - Из-за этого, а также из-за повышенных концентраций тяжелых металлов на дне озера Ледового не было обнаружено никаких живых организмов. Их удалось найти только на литорали озера.

Бедным на живность также оказалось и озеро Семеновское - по плачевному состоянию планктона и бентоса его вполне можно отнести к загрязненному. Кроме этого, из-за обилия азота и фосфора этот водоем активно цветет, что отражается на прозрачности его воды всего 1,5 метра! Для сравнения: в других озерах региона чистота H2O колеблется хотя бы от трех до пяти метров.

- Еще во всех без исключения водоемах Мурманска отмечено повышенное содержание тяжелых металлов в верхних слоях донных отложений. Наибольшие превышения - по ванадию, никелю, свинцу, сурьме и кадмию. Здесь сказывается как влияние выбросов местных предприятий (ТЭЦ, котельных, порта и мусоросжигательного завода), так и влияние выбросов других предприятий области и соседних с нами регионов через атмосферу, - говорит специалист.

По его словам, ванадий попадает в озера из-за сжигания мазута на ТЭЦ, так как любой мазут содержит в своем составе этот металл.

- К сожалению, Мурманская область остается едва ли не единственным северным регионом России, где до сих пор не перевели ТЭЦ на использование природного газа. Мои исследования, проведенные в Петрозаводске, показали, что отказ от мазута благоприятно сказался на экологическом состоянии местного озера концентрация ванадия снизилась в несколько раз, - подчеркнул Захар Слуковский.

Без помощи властей не обойтись

Предотвратить загрязнение озер можно, но не так-то просто. Захар Слуковский отмечает, что это во многом вопрос экономического характера, так как экология и экономика неразлучны.

- Переход ТЭЦ с мазута на газ стоит больших денег, но это необходимо сделать для прекращения вредных выбросов. Готов ли регион за это заплатить вопрос уже не к ученым, а к властям Мурманской области. Но я надеюсь, что рано или поздно это произойдет, как произошло в Петрозаводске, Вологде, Архангельске и других городах Севера, где до определенного времени ТЭЦ также работали на мазуте, - объясняет научный сотрудник. - Задача ученых - это публикации и просвещение, но без взаимодействия с властью вряд ли можно предотвратить какие-либо загрязнения.

Исследования Института проблем промышленной экологии Севера будут идти до 2022 года, но если финансирование от Российского научного фонда продлится, то работы продолжатся до 2025 года.

Принимаются меры

Минэкологии согласно с тем, что наибольшую нагрузку испытывают водоемы, расположенные рядом с промышленными предприятиями. В ведомстве отмечают, что для снижения негативного воздействия на окружающую среду крупнейшие компании активно модернизируют производство, внедряют современное оборудование и новые технологии.

- Кольская ГМК инвестирует крупные суммы в модернизацию производственных мощностей для снижения негативного воздействия в том числе на водные объекты. АО «СЗФК» продолжает строительство очистных сооружений карьерных и шахтных вод, а Мурманская ТЭЦ в 2019 году реализовала природоохранный проект «Техническое перевооружение очистных сооружений котлотурбинного цеха», - рассказывает министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Анна Багрова. - В долгосрочной перспективе предприятия региона продолжат внедрять в производство новые технологии, чтобы меньше вредить природе.

Министерство тоже не забывает заботиться о водных объектах. Так, в прошлом году устанавливались границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов суммарной протяженностью 1132 километра. В этом году будут проведены аналогичные работы с плановым показателем 103 километра.

Кроме того, ведомство занимается мониторингом водоемов, отслеживая состояние их дна и берегов. В прошлом году такие наблюдения проводились на участках 8 водных объектов Мурманской области. А после исследования заполярных водоемов специалистами КНЦ РАН, министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области возбудило административное дело по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение или истощение». В частности, это касается Ледового озера.

Сейчас идут проверочные мероприятия

- Мы заключаем госконтракт на оказание услуг по мониторингу водных объектов в 2020 году. А уже в следующем году министерство рассмотрит вопрос о включении в перечень наблюдаемых водоемов Ледового и Семеновского озер, - отметила Анна Багрова.

Также министерством на постоянной основе организуются субботники по очистке водоемов и побережий от мусора. В 2019 году в регионе состоялось 35 таких экологических мероприятий, в которых приняли участие 1,2 тысячи человек. Как итог более 38 километров, избавленных от отходов.

В этом году будет очищена береговая линия протяженностью 37 километров, что включает целых 30 водоемов.

- Наши специалисты периодически выезжают на рейдовые осмотры озер, а также проводят соответствующие проверки при обращении горожан. В 2020 году было проведено 11 таких рейдов на водоемы, - рассказывает министр экологии. - За семь месяцев в рамках регионального госнадзора по использованию и охране водных объектов было возбуждено 4 дела об административных правонарушениях.

Рассмотрено 19 административных дел в области водного законодательства.

Похоже, шанс на новую жизнь у озер Мурманской области все же есть. По крайней мере, очень хотелось бы в это верить.

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