С любовью к людям

Жизнь полосатая: то белая полоса, то черная... И никто не знает, как долго продлится та или иная и насколько сгустятся над нами тучи во время черной. Ведь не зря говорят: от тюрьмы да от сумы не зарекайся. Однако даже в самые черные дни можно найти опору. Помочь северянам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, готовы и государство, и общественные организации.

Идите в комплексный центр!

Итак, представим, что в один не очень прекрасный день вы остались без средств к существованию, работы и жилья. Что делать? С чего начать?

- Люди, попавшую в трудную жизненную ситуацию, могут обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения. Такие центры есть во всех крупных городах региона. К каждому человеку наши сотрудники подходят индивидуально. Кому-то помогают при необходимости восстановить документы таких случаев бывает около 70 за полгода, - рассказывает Юлия Иванова, врио начальника управления социального обслуживания министерства социальной защиты населения и труда Мурманской области.

Также в комплексном центре соцобслуживания можно получить продовольственный и санитарно-гигиенические наборы. Там же вам окажут психологическую помощь и подскажут алгоритм действий, как встать на ноги.

А вот чтобы получить денежную помощь от государства, нужна прописка, постоянная или временная. Так, например, те же пенсионеры могут получить доплату до прожиточного минимума, если получаемое ими пособие меньше этой суммы.

- Если человек трудоспособного возраста и не работает, есть возможность получить адресную помощь в рамках социального контракта, который действует от 3 до 12 месяцев, - говорит Ирина Горельцева, врио начальника управления демографической политики и организации мер социальной поддержки минсоцразвития Мурманской области. - На период трудоустройства он выполняет обязательства по поиску работы, которые прописываются в контракте. Например, отчитываться об оплате коммунальных услуг и о приобретении лекарств или сезонной одежды. Параллельно можно получить адресную помощь на разницу между доходом и прожиточным минимумом, по которой отчет не требуется.

Однако главное, чтобы было желание изменить свою жизнь.

От еды до юрпомощи

Собственно говоря, об этом самом желании - переломить ситуацию и изменить свою жизнь к лучшему - говорит и Оксана Артеменко, председатель Мурманской региональной общественной организации добровольческой деятельности «Добросвет». Здесь тоже протягивают руку помощи тем, кому судьба подставила подножку.

- Несколько лет назад мы объединились вокруг батюшки в храме Святого князя Владимира в Мурманске и стали помогать людям. Постепенно наша деятельность переросла в такую вот общественную организацию, у которой больше возможностей помогать. Правда, существуем мы также на пожертвования, - объясняет Оксана Артеменко.

Сейчас у Оксаны около 40 человек, готовых по велению души поддержать тех, от кого удача отвернулась. Так, например, волонтеры «Добросвета» сотрудничают с благотворительным фондом «Добрый мир» и каждое воскресенье помогают раздавать нуждающимся горячие обеды.

- Мы обеспечиваем точку на улице Жуковского. К горячим блюдам, которые мы забираем в «Добром мире», стараемся также добавить по возможности свои угощения в виде печенья и фруктов, а также средства медицинской помощи и вещи, которые жертвуют прихожане. В последний раз на «Добрый обед» к нам пришло аж 78 человек, - делится подробностями Оксана Артеменко. - Продуктовую помощь оказывали нуждающимся и во время пандемии коронавируса. А это порядка 150 семей.

Сейчас, в середине августа, в «Добросвете» стартовала традиционная акция «Соберем ребенка в школу!». Люди жертвуют канцелярские товары, а волонтеры покупают рюкзаки и отвозят семьям. Так, например, для подопечных Центра защиты материнства «Колыбель» добровольцы передали уже 10 ранцев.

Кроме того, в «Добросвете» можно получить бесплатную юридическую помощь, ведь порой именно трудности с бумагами и оставляют людей на улице.

Одна спасенная жизнь

- Взаимодействие между общественными организациями очень важно. Не всегда государство охватывает всех социально незащищенных людей. Ведь помочь можно тому, кто хочет, чтобы ему помогли, - добавляет Оксана Артеменко. - Именно благодаря общим усилиям мы смогли помочь 19-летнему мурманчанину из многодетной семьи.

Родители злоупотребляют алкоголем, есть нечего. Волонтеры стали сопровождать семью и носить продуктовые наборы. Получилось так, что один из фондов стал помогать старшему сыну материально. Вскоре выяснилось, что деньги у молодого человека родители отбирают. Тогда волонтеры стали на эти деньги покупать парню обувь и одежду. Закончилось все тем, что он оказался на улице.

- У младших детей все более или менее благополучно, а старшего родители шпыняли и выгоняли работать и попрошайничать. Общими усилиями передали парня в кризисный центр адаптации «Теплый Север». Там у него есть не только крыша над головой, но и возможность встать на ноги. Деньги, поступающие из благотворительного фонда на его имя, мы откладываем. Скорее всего, когда он выйдет из центра, придется снимать ему жилье. Надеемся, что он окрепнет в центре, преодолеет психологические трудности после жизни в такой непростой семье и все у него сложится, - рассказывает Оксана Артеменко.

Это лишь единичный пример. Но ведь даже одна спасенная жизнь дорогого стоит.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Лечить творчеством

«Добросвет» взаимодействует также с отделением пребывания молодых инвалидов и клубом родителей и детей-инвалидов «Надежда».

- Мы проводим творческие занятия с ребятами и различные тренинги. В этом году мы выиграли президентский грант по работе с особенными детьми на занятия по бумагопластике и песочной терапии. Правда, пандемия коронавируса внесла в реализацию этого проекта свои коррективы. Надеемся, что в сентябре удастся начать занятия с ребятами. Тем более что желающих много, - добавляет Оксана Артеменко.

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