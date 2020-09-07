Помогают наладить контакт

шанс семьям дарит проект «Родительский СОФТ». Фото: УФСИН по Мурманской области

Согласитесь, что компания взрослого, который недавно освободился из колонии или осужден к наказанию без изоляции от общества, - не самая лучшая для ребенка. А что если этот человек - его родитель? Но даже в таком случае у семьи есть шанс, а у ребенка возможность не пойти по стопам своих мамы или папы.

Этот шанс таким семьям дарит проект «Родительский СОФТ», который совместно реализуют УФСИН России по Мурманской области и «Социальный центр-SOS Мурманск» благодаря гранту министерства труда и социального развития региона.

Быть успешными в социуме

- С уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Мурманской области мы тесно взаимодействуем с 2012 года. «Родительский СОФТ» - это уже четвертый проект, направленный на работу с семьями, проживающими в Ловозерском районе, - рассказывает руководитель «Социального центра-SOS Мурманск» Наталья Курдвановская. - Проект нацелен на профилактику социального сиротства посредством социально-психологической поддержки и повышения родительской компетенции. В этот раз мы планируем, что не меньше 25 семей из Ловозерского района будут получать у нас поддержку, среди них восемь семей, где один или оба родителя были в местах лишения свободы. Будем учить их основам правовой грамотности и быть более успешными в социуме.

Благодаря предыдущему проекту «Родительская перезагрузка» и нынешнему «Родительский СОФТ» удалось организовать в Ловозерском районе выездной пункт психологической помощи, ведь особенность небольшого населенного пункта в том, что все друг друга знают и мало кто хочет идти решать свои проблемы с соседом, с которым сталкивается изо дня в день. Поговорить по душам с человеком извне куда проще. Выезды психолога из Мурманска в Ловозерский район дали очень хорошие результаты и в прошлом году, и в этом.

Первые в Заполярье

- Кроме того, там у нас появилось свое помещение, где можно неукоснительно соблюдать правила безопасности во время пандемии коронавируса. Именно там, на нашей базе, пройдут четыре интерактивных семинара-тренинга в рамках новой программы «Позитивная дисциплина». На них родители и дети смогут лучше понять друг друга, найти общий язык и, наконец, наладить взаимоотношения, - объясняет Наталья Курдвановская.

К слову, «Социальный центр-SOS Мурманск» стал первым в регионе, кто реализует социально ориентированные проекты для «трудных» семей. И успехи, безусловно, есть.

- По опыту предыдущих трех проектов мы смело можем сказать, что все семьи, которые в них участвовали, не совершили повторных правонарушений, а это суммарно больше 30 семей из Мурманска, Кольского и Ловозерского районов, - говорит руководитель проекта. - В этом году к нам уже обратились 12 семей, а заявления от других мы еще рассматриваем. В частности, центр планирует обеспечить своих подопечных новогодними подарками.

Среди тех, с кем работают Наталья Курдвановская и ее коллеги, есть люди, не имеющие возможности создать даже это простое новогоднее чудо. И в этом году для 52 детей из Ловозерского района оно случится. Проект «Родительский СОФТ» продлится до 25 декабря.

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