Деньги есть: в Мурманской области сделают пять интересных городских проектов

В Апатитах появится больше арт-объектов. Фото: Центр городского развития Мурманской области

В середине июня в правительстве Мурманской области презентовали шесть заявок на Всероссийский конкурс проектов городской среды, который проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». И вот проекты рассмотрены, и… победа! Пять из их числа получат федеральные деньги на воплощение в жизнь. Где же что сделают?

Улочки родные

Первый проект – Североморск. Здесь хотят сделать лучше одну из главных улиц города – Сафонова. Когда в Центре городского развития презентовали проект, то уточнили, что акцент будет сделан на то, что место это семейное, значит, надо создать условия, чтобы родителям и детям было комфортно.

- Сейчас здесь есть элементы послевоенной архитектуры, сталинского ампира. Мы планируем сохранить ее идентичность, мягко подчеркнуть элементы. Но надо исправить некоторые моменты, например, фонари в центре улицы перекрывают перспективу. Рассматриваем установить макеты кораблей из чугуна, на фонарях сделать информационные макеты о героях Североморска, оформить часы, чтобы они стали местом встреч военных с возлюбленными, друзьями, - рассказали авторы проекта из Центра городского развития.

1. Самобытность улицы Сафонова в Североморске хотят сохранить. Фото: Центр городского развития Мурманской области

Посидим на берегу

Еще один проект-победитель будет воплощен в Мончегорске, где хотят благоустроить территорию у Имандры. Сейчас ее смело можно назвать дикой: камни да песок, негде присесть, и даже променад может вызвать серьезные трудности для пожилых людей или детей. Зимой мончегорцы часто приходят на озеро покататься на коньках, да только надевать их надо едва ли не сидя в сугробе.

Все эти недочеты хотят исправить, и даже больше: например, обустроить место для швартовки лодок, обзорную площадку на 270 градусов, откуда будет открываться вид на Имандру и горы.

5. У Имандры в Мончегорске теперь можно будет прогуляться. Фото: Центр городского развития Мурманской области

Овраг и озеро

Про военные городки тоже не забыли – в этот раз повезло Полярному и Гаджиево.

«Достопримечательность» Полярного - это овраг почти в самом центре. Когда в Центре городского развития думали над концепцией его преображения, то поняли, что в Полярном очень много детей, которым фактически негде играть. Поэтому овраг превратят в стадион. Оформлен он будет в виде древнегреческого театра.

- Будут зоны отдыха и для занятий спортом. Планируется сохранить пейзаж, максимально бережно отнестись к насаждениям и избежать вырубки. Через овраг идет старый деревянный мост, который превратят в арт-объект, - уточнили в центре.

Заброшенный овраг в Полярном будет напоминать о Древней Греции. Фото: Центр городского развития Мурманской области

А в Гаджиево зона отдыха раскинется вокруг озера. Сам водоем почистят от мусора, сделают по берегу набережную, озеленят территорию – жителей будет радовать аромат сирени. Также рядом сделают амфитеатр, чтобы было где посидеть, провести городские праздники. Не забудут и о детях – для них поставят игровые комплексы.

В Гаджиево территория у озера станет местом для игры. Фото: Центр городского развития Мурманской области

Все на променад

И, наконец, пятый, финальный проект - это улица Дзержинского в Апатитах. Ее часть хотят сделать пешеходной, установить разные зоны для игры и активностей, чтобы развлечение по интересам могли найти и малыши, и подростки, и взрослые. Например, все арт-объекты, которые, кстати, отразят горную тематику города, будут интерактивные (на них можно будет залезть, сфотографироваться и т.д.). Также на улице сделают ярмарочную зону.

Отметим, что в прошлом году Андрей Чибис принял решение, что из регионального бюджета выделят деньги на проекты, которые не выиграли в конкурсе, но северян бы порадовали. Может, и в этом году так выйдет?

ЦИТАТА

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис:

- Пять победителей из шести поданных нами заявок – это говорит о хорошо проделанной работе при их подготовке. Федеральный центр вновь поставил нам высокую оценку. В четвертый раз наши проекты - в списке победителей. Благодаря конкурсу проекты уже реализуются в Полярных Зорях, Коле, Мончегорске, Оленегорске, Заполярном и Кандалакше. Мурманская область продолжает меняться и благоустраиваться.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

76 субъектов участвовали в конкурсе

301 заявку рассмотрели члены комиссии

160 проектов выиграли

10 миллиардов рублей – призовой фонд

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