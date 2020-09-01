День окончания Второй мировой войны: какие памятные мероприятия пройдут в Мурманской области 3 сентября

К акциям присоединятся образовательные и культурные учреждения региона. Фото: правительство МО

Окончание Второй мировой войны – великое событие для всего мира, и в Мурманской области о нем не забывают. Так, в Заполярье 2 и 3 сентября пройдут памятные мероприятия, посвященной этой дате. Присоединиться к ним сможет любой желающий.

Возложение цветов

В память о тех, кто сражался за мир, северяне возложат к мемориалам и опустят на воду живые цветы и венки, перевязанные красно-желто-белой лентой, ставшей символом Дальневосточной Победы – акции пройдут во всех муниципалитетах региона. Кроме того, 2 сентября в 16.30 в Долине Славы возложат цветы к мемориалу «Скорбящая мать». 3 сентября в 11.00 состоится возложение цветов к мемориалу Защитникам Советского Заполярья.

Также с 1 по 3 сентября в группе «ВКонтакте» Североморского музейно-выставочного комплекса опубликуют видеоинтервью с ветеранами - участниками завершающего этапа Второй мировой войны в рамках всероссийской акции «Слово победителя».

Образовательные акции

В полдень 2 сентября стартует всероссийская акция «Уроки Второй мировой» – прямая трансляция с острова Сахалин с участием ученых-историков пройдет в сообществе «Волонтеры Победы» и на канале Vsezapobedu на Youtube. К ней присоединятся образовательные учреждения Заполярья. С помощью обучающего игрового набора с технологией дополненной реальности «Великая Отечественная война, серия 1941-1942» проведут живые уроки на тему Великой Отечественной войны.

Кроме того, 2 и 3 сентября в образовательных учреждениях Мурманской области пройдет Детский фестиваль моделей военной техники. Здесь школьники смогут создать своими руками модели самолетов, танков, кораблей и другой техники времен Второй мировой войны из бумаги, пластилина, фанеры и других материалов. Их фотографии предлагается разместить в соцсетях с хэштегами: #двпобеда, #дальневосточнаяпобеда, #урокивтороймировой.

3 сентября регион присоединится к всероссийской акции «Диктант Победы», которая проводится ежегодно во всех регионах России. Участники, которые прошли предварительную регистрацию, продемонстрируют знания истории Великой Отечественной войны. Тестовые задания будут состоять из 25 вопросов, 5 из которых связаны с региональной тематикой. Акция пройдет более чем на 80 площадках региона с учетом противоэпидемических ограничений.

Культурные мероприятия

2 сентября в 11.00 Мурманская государственная областная научная библиотека проведет онлайн-квиз «Наша Победа». Две команды их разных городов Мурманской области ответят на вопросы о датах и значимых фактах Второй мировой войны.

В тот же день и в тот же час Мурманский областной краеведческий музей ждет зрителей на интерактивное музейное занятие «Дети и война» в официальном сообществе в «ВКонтакте». Там будет представлена виртуальная видеоэкскурсия по выставке «Украденное детство: дети Севера в годы Второй мировой войны». В 15.00 на сайте музея начнет работу виртуальная выставка «Дальневосточный финал. Окончание Второй мировой войны», посвященная 75-летию со дня окончания Второй мировой войны. Выставка призвана рассказать о важнейших сражениях, ключевых политических событиях и трагедии людей, оказавшихся в эпицентре военных действий.

В рамках всероссийского проекта «Дальневосточная Победа» северян приглашают посетить виртуальную выставку военной техники с технологией дополненной реальности, которая позволит увидеть своими глазами технику и оружие времен Великой Отечественной войны. Экспозиция откроется на площади перед Дворцом культуры и народного творчества имени С. М. Кирова 3 сентября в 14.00.

Также областной Дворец культуры 3 сентября в 14.00 приглашает присоединиться к всероссийскому историческому квесту «Дальневосточная Победа». Участникам предстоит продемонстрировать знания истории России с помощью новых форматов и технологий. Для соблюдения ограничений, введенных из-за пандемии, маршрут для каждой команды составлен индивидуально.

Завершит череду праздничных мероприятий всероссийская акция «Свет мира» - 3 сентября мурманскую телевышку и Ледовый дворец спорта украсит вечерняя подсветка.

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