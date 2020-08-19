Доходы депутатов Госдумы и Совета Федерации от Мурманской области за 2019 год: кто заработал больше всех

Алексей Веллер заработал в прошлом году приличную сумму. Фото: правительство Мурманской области

Чиновники и народные избранники Мурманской области продолжают отчитываться о своих доходах. Первыми рассказали о том, сколько заработали в 2019 году, депутаты Мурманской областной Думы и члены регионального правительства, за ними подтянулась администрация Мурманска и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а затем и депутаты горсовета заполярной столицы.

Следующими на очереди стали представители Федерального собрания Российской Федерации. На днях и они опубликовали сведения о доходах и имуществе за 2019 год. Данные появились на сайтах Госдумы и Совета Федерации.

Богаче и беднее собственного мужа

Среди депутатов от Мурманской области в Государственной Думе больше всех выделился Алексей Веллер - он стал самым богатым среди парламентариев от региона и заработал 6,82 миллиона рублей за 2019 год. Также у него задекларирована квартира (194 квадратных метра), два нежилых помещения (134 и 18 квадратных метра), открытая терраса (16 квадратных метров), апартаменты (113 квадратных метров) и автомобиль Land Rover Range Rover Evoque. В пользовании у Алексея Веллера также квартира на 142 квадратных метра.

Супруга депутата принесла в семейный бюджет едва ли не в два раза больше мужа - 12,3 миллиона рублей. Владеет она земельным участком под дачное строительство площадью 2815 квадратных метров, квартирой (319 квадратных метров), тремя нежилыми помещениями (10, 10 и 1620 квадратных метров). В пользовании - пара квартир (142 и 194 квадратных метра). Ездит супруга Алексея Веллера на Mercedes-Benz и Porsche Cayenne.

Еще один депутат от Мурманской области Алексей Лященко заработал чуть меньше своего коллеги, но тоже прилично - 5,1 миллиона рублей. Собственности у парламентария нет, а вот в пользовании - только квартира площадью 119 квадратных метров. В автопарке у народного избранника - Lexus LX 570 и мотоцикл Harley Davidson.

Зато у его супруги недвижимости хватает сполна: четыре земельных участка под дачное строительство общей площадью 33862 квадратных метров, пара квартир (68 и 119 квадратных метров), а также Porsche Cayenne и еще один Harley Davidson. Однако в декларации она указала, что в 2019 году заработала всего лишь две копейки. Откуда тогда такие богатства - остается только догадываться...

Три квартиры и BMW в придачу

У парламентариев из Совета Федерации тоже добра хватает. Так, член Совета Федерации Татьяна Кусайко, которая представляет законодательный орган власти Мурманской области, заработала за прошлый год 5,9 миллионов рублей. В собственности - три квартиры, площадью 62, 32 и 102 квадратных метра. В пользовании - еще одна квартира (94 квадратных метра). Автомобиля у сенатора нет.

Другой парламентарий - член Совета Федерации, представляющий исполнительный орган власти Мурманской области, Константин Долгов, получил зарплату чуть меньше Татьяны Кусайко - 5,7 миллиона рублей. При этом у супруги задекларировано всего 6,6 тысяч дохода, а у ребенка - 300 тысяч. Владеет сенатор двумя земельными участками (по 500 квадратных метров каждый), тремя квартирами (46, 75 и 46 квадратных метра), дачей (155 квадратных метра). Ездит Константин Долгов на BMW 640 i xDrive.

У его жены и ребенка в пользовании находятся два земельных участка: один из них для сельскохозяйственного использования, площадью 70 тысяч квадратных метров, а другой - площадью в тысячу квадратных метров.

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