Просто так не пустят: в Мурманской области появилась карта с указанием мест, куда ограничен въезд для иностранцев

Карта показывает, какие уголки Заполярья закрыты для иностранцев. Фото: tourism.gov-murman.ru

Путешественников, которые хотят заглянуть на Кольский полуостров в поисках северного сияния, бурых медведей и красот арктической природы, всегда хватает. Однако не все туристы могут без сучка без задоринки добраться до любого уголка Заполярья. Чтобы попасть на некоторые территории Кольского края, иностранцам необходимо оформить специальное разрешение.

Для наглядного и простого понимания того, куда без особых документов не пустят жителей зарубежных стран, была создана карта Кольского полуострова с указанием таких «потаенных» мест.

Куда нельзя?

На карте выделены пограничные, регламентированные зоны и территории ЗАТО. Ее разрабатывали комитет по туризму Мурманской области, региональный Союз туриндустрии, управление ФСБ России по Мурманской области и пограничники Западного арктического района.

- По границам зон, которые ограничены для посещений, ничего не изменилось - карта просто делает их наглядными, чтобы туристы четко понимали, куда можно свободно ехать и куда нужно разрешение, а также как это разрешение получить, – уточнил и. о. председателя комитета по туризму Мурманской области Максим Бугаев.

И куда же нельзя ехать иностранным путешественникам? На карте таких мест оказалось немало.

Во-первых, это пограничная зона с Норвегией и Финляндией. В Кольском районе это участок шириной 15 километров вдоль границы России, в Печенгском районе – до рубежа, включая западный берег губы Печенга и поселок Лиинахамари. В Ковдорском и Кандалакшском районах – также участок шириной в 15 километров вдоль госграницы.

Во-вторых, ограничения действуют на территории береговой полосы Кольского полуострова длиной 10 километров – от мыса Крестовый до реки Воронья.

В-третьих, туристов просто так не пустят в закрытые военные города, то есть на территории ЗАТО.

Еще один запретный уголок для иностранцев – район Кандалакшского залива с прибрежной полосой шириной в один километр в границах: с запада мыс Кочинный – мыс Титов, с востока мыс Носок – мыс Шарапов.

Также разрешение нужно для проезда в районе к западу от реки Воронья. Это место ограничено автодорогой Туманный - Кола и железной дорогой Кола - Печенга.

Последняя ограниченная зона – все острова Баренцева моря, расположенные на участке от реки Воронья до бухты Долгая Щель.

Как получить доступ

Попасть во все вышеперечисленные уголки Заполярья вполне возможно, просто нужно оформить специальное разрешение.

Для посещения мест, за исключением приграничья и ЗАТО, иностранные туристы должны не позже чем за 45 суток до своего путешествия отправить заявление, написанное в свободной форме, по адресу: 183038, Мурманская область, город Мурманск, проспект Ленина, 33.

В заявлении необходимо указать фамилию, имя, отчество, год рождения, должностное положение и приложить копии страниц паспорта. Также потребуется указать название принимающей российской организации, цель въезда, государственную принадлежность, дату и время въезда и выезда, подробную программу пребывания. Кроме того, нужно указать фамилии и должности сопровождающих от принимающей организации, маршруты передвижения, места остановок, вид транспорта, номерные знаки автотранспорта, на котором следуют гости из зарубежья.

Для посещения пограничных зон Мурманской области необходимо направить заявление о предоставлении государственной услуги. Его примут на личном приеме или можно отправить почтой по адресу: 183038, Мурманская область, город Мурманск, Северный проезд, 5. Подать заявление также можно по электронной почте pu.murmanobl@fsb.ru или через портал «Госуслуги».

Для посещения ЗАТО принимающая сторона должна предоставить пакет документов в штаб Северного Флота (184602, Мурманская область, город Североморск, улица Корабельная, 1а, в/ч 62720) и УФСБ России по Мурманской области (183038, город Мурманск, проспект Ленина, 33а). В комплект входят учредительные документы принимающей организации; документы, подтверждающие личность иностранного гражданина, и его виза; договор оказания услуг.

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