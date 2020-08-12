Магистраль - от начала до конца

Р-21 Кола. Путь среди карельских озер. Фото: Пресс-служба ФКУ Кола

Главная цель

Для ФКУ Упрдор «Кола» с момента его создания в 90-х годах и по сей день сложные климатические условия и короткий строительный сезон во многом являются определяющими факторами деятельности. При этом объемы работы на дорогах федерального значения в Республике Карелия и Мурманской области все последние годы шли по нарастающей. Постоянно добавлялись новые десятки и сотни километров автодорог, которые передавались в ведение управления. Но год за годом пользователи дорог становились свидетелями того, как государственные и региональные программы развития дорожной сети воплощались в жизнь благодаря профессионализму и ответственности коллектива Упрдор «Кола», проектных и строительных организаций, в числе которых как региональные предприятия, так и ведущие отечественные компании дорожного строительства.

- Главная цель - развивать сеть федеральных дорог, обеспечивать качество дорожных работ и, соответственно, безопасность движения на всех трассах, которые находятся в ведении нашего управления, - говорит Дмитрий Джос, главный инженер ФКУ Упрдор «Кола». - Управление планомерно занимается приведением федеральных дорог Карелии и Мурманской области, к нормативному состоянию.

В качестве примера можно назвать масштабный капитальный ремонт последних лет на участке Р-21 «Кола» на севере Республики Карелия. С его завершением «Кола» на всем своем протяжении будет реконструирована или капитально отремонтирована. Таким образом, одна из основных задач, которой Упрдор «Кола» целенаправленно занималось последнее десятилетие, будет решена.

В стадии завершения капитальный ремонт 54-километрового подъезда к международному автомобильному пункту пропуска «Вяртсиля», работы идут уже непосредственно на подходе к погранпереходу. Близок к вводу в эксплуатацию почти 40-км участок автодороги «Кола» в Сегежском и Беломорском районах.

В Мурманской области к концу 2020 года будут сданы два участка капремонта общей протяженностью 30 км. Непосредственно под Мурманском на сентябрь намечен ввод реконструкции дороги Р-21 протяженностью 2,6 км, который соединит подъезды к городу и аэропорту современной развязкой. Также продолжается реконструкция 26-километрового участка «Колы» от Печенги в сторону границы с Норвегией, который будет сдан в следующем году. Полным ходом идет реконструкция моста через реку Тулома. В этом году завершена разработка проектной документации реконструкции участка с 14 по 19 км в продолжение реконструкции 14-километрового подъезда к г. Мурманску, который сдали в эксплуатацию в 2016-м. В середине лета на участке начались дорожные работы, а завершение намечено на 2023 год. К этому времени Восточно-объездная Мурманска будет соответствовать параметрам IB технической категории.

Автодорога А-121 Сортавала проходит по берегу Ладожского озера. Фото: Пресс-служба ФКУ Кола

Не снижая темпы

Объекты реконструкции Р-21 «Кола» в Мурманской области включены в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». В его рамках этой осенью на подъезде к Мурманску введут в эксплуатацию современную двухуровневую развязку. Искусственное сооружение возводится в рамках реконструкции участка автодороги Р-21 (1378-1381 км). Развязка обеспечит удобный, безопасный подъезд и выезд из областного центра в сторону аэропорта. В ее составе построен 108-метровый путепровод тоннельного типа. Здесь выполнены и все работы по расширению дороги до четырех полос. Верхний слой дорожного покрытия - из щебеночно-мастичного асфальтобетона. В зоне жилой застройки монтируется 438 м шумозащитных экранов, а на всем протяжении участка - линии электроосвещения. Строительство дороги первой технической категории рассчитано на перспективу - на пропуск более 14 тыс. автомобилей в сутки.

Еще одно важное начинание нынешнего года - старт строительства участка А-121 «Сортавала» (445-469 км), который «выводит» дорогу на «Колу». Он станет продолжением обхода населенных пунктов Крошнозеро, Щеккила и Кутчезеро. Строительство трассы с обходом д. Маньга даст возможность спрямить и исправить продольный профиль дороги, обеспечит безопасность движения за счет строительства двухуровневой развязки, которая соединит две федеральные трассы. Плановый ввод участка - 2023 год. Работы на будущей дороге идут полным ходом: ведется очистка трассы от леса, началась подготовка стройплощадок.

Но даже такие крупные проекты - далеко не полностью отражают круг задач Упрдор «Кола». Помимо строительства и реконструкции необходимо заниматься текущими ремонтами и обслуживанием действующих дорог, мостами и искусственными сооружениями. А не за горами и зимнее содержание дорог, к которому нужно, как всегда, подойти во всеоружии.

Новые заботы - на сотни километров

В июне в федеральную собственность, соответственно, в ведение ФКУ Упрдор «Кола», перешли подъезды к Беломорску (35 км) и Кеми (13 км). Таким образом, общая протяженность обслуживаемых управлением дорог достигла 2332,9 км.

Оба новых участка не отвечают нормативным требованиям и забот управлению добавят, хотя и не таких масштабных как переданная до этого в плачевном состоянии дорога Петрозаводск-Ошта, получившая наименование подъезд к г. Петрозаводску в составе федеральной трассы А-215 и дорога А-137, идущая от Р-21 «Кола» до Костомукши. «Новые» трассы сразу были включены в план работ Управления, начато проектирование капитальных ремонтов как самих дорог, так и находящихся на них мостовых сооружений. Кроме того, стал федеральным подъезд к г. Североморску, а по планам Росавтодора, намечена передача в федеральную сеть еще двух приграничных автодорог в Мурманской области. Это еще порядка 400 км, которыми предстоит заниматься.

Овчинников М.А. Фото: Пресс-служба ФКУ Кола

- Переданные в федеральную собственность дороги становятся одним из главных направлений нашей работы в этом и следующем году, - рассказывает Михаил Овчинников, начальник ФКУ Упрдор «Кола». - Задача довольно трудная, так как дороги мы получили в состоянии многолетнего недоремонта. В рамках содержания и ремонта привести их в нормативное состояние по новым требованиям невозможно. Необходимы капитальные ремонты с подготовкой качественного дорожного основания и устройством современной инфраструктуры. Нам удалось в короткие сроки начать проектирование и уже на следующий год включить в план работ начало капремонтов на первых участках: с 58 по 113 км на А-215 и с 0 по 25 км на А-137. Основная сложность при этом - короткий строительный сезон. В Мурманской области он составляет всего три месяца, и чтобы за столь короткий срок выполнить все запланированные работы, требуется масштабная подготовительная работа, четкая организация и концентрация больших сил на всем протяжении участка дорожных работ. Но я уверен, что и нам, и предприятиям дорожно-строительного комплекса региона выполнение таких задач по плечу. Более того, мы сейчас смотрим гораздо дальше. К примеру, вместе в руководством Республики Карелия добиваемся включения в национальную программу развития транспортной инфраструктуры реконструкции участка «Колы» с 406 по 421 км (Матросы - съезд на Петрозаводск), по которому уже разработана и утверждена проектная документация, и от Петрозаводска в сторону Кондопоги с расширением дороги до четырех полос. Необходимость этого шага назрела: дорога должна соответствовать темпам развития экономики региона, растущей популярности туристических достопримечательностей Карелии, потребностям населения в качественном и безопасном передвижении.

ФАКТ!

В 2020 году в Карелии в нормативное состояние будет приведено 330 км федеральных дорог, в Мурманской области - 62 км.

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В этом году более 230 км федеральных дорог в Карелии защитят от износа. Специальный защитный слой заполняет небольшие трещины и пустоты, устраняет ненормативную колейность, обеспечивает необходимое сцепление, стойкость к воздействиям окружающей среды и герметичность дорожной одежды. Плюс ко всему движение по такому слою уменьшает шумность, тормозной путь становится короче, снижается риск аквапланирования. Периодическое обновление поверхностного слоя защищает асфальт в сложных условиях Севера и восстанавливает транспортно-эксплуатационные характеристики дорожной одежды.

В зависимости от интенсивности движения для разметки федеральных автодорог в Карелии и Мурманской области применяются холодные, горячие и спрей-пластики - более долговечные и надежные, по сравнению с краской.