ЭКО для жительниц Мурманской области: повторная процедура, мифы об ЭКО

ЭКО считается самой эффективной процедурой, если беременность не наступает естественным путем. Тысячи женщин в России уже познали счастье материнства благодаря помощи врачей. Но бывает и так, что ЭКО не позволяет с первого раза забеременеть. Почему так происходит и нужно ли пытаться снова, разбиралась «Комсомолка».

- По данным Всемирной организации здравоохранения, 25% пар бесплодны. Выявлять тех, у кого есть проблемы с зачатием, стали чаще, так как стала развиваться диагностика, также сократился срок ожидания наступления беременности – до полугода с начала попыток, - рассказывает руководитель Мурманского областного перинатального центра Александр Залесный.

Если прошли 6 месяцев, а попытки оказались безуспешными, врач рекомендует подумать об ЭКО или ИКСИ. Более чем в половине случаев процедуры оказываются успешными уже после первой попытки и женщины постигают счастье материнства. А что делать, если первая попытка ЭКО не привела к долгожданной беременности? Самое главное, не опускать руки и не отчаиваться.

- ЭКО - отработанная технология, эффективность которой достигает 40%, тогда как еще 10 лет назад не превышала 10%. Вероятность наступления беременности после процедуры зависит от здоровья женщины. Например, если есть эндокринное заболевание, эффективность снижается, если причина бесплодия в трубной непроходимости, то повышается, - уточняет Александр Залесный.

Поэтому очень важно изначально грамотно провести все анализы, понять, какие факторы могут препятствовать успешному ЭКО. Иногда помешать могут проблемы, которые устраняются без труда, например, инфекционные заболевания. Их тоже стоит пролечить заранее.

Помимо этого очень важен психологический настрой, ведь переживания, стресс, особенно сильный, еще никому не делали хорошо. Гормон стресса кортизол – естественный ингибитор выработки эстрогенов и прогестерона. Последний отвечает за подавление иммунной реакции на эмбрион, а также

препятствует наступлению менструации и запуску нового овариального цикла.

Поэтому если первая попытка была безуспешной, надо настроиться на позитивный лад, дать себе отдохнуть как морально, так и физически. Может, съездить в небольшое путешествие (без экстремальных увлечений!), сменить обстановку, отвлечься на любимые увлечения, провести время с семьей и близкими, чья поддержка очень важна. Надо понимать, что неудача после первой попытки – это нормально, не стоит винить себя.

Существует миф, что если первая процедура ЭКО не привела к беременности, то пробовать дальше не имеет смысла. Но это не так!

- Довольно часто беременность наступает после второй или третьей процедуры. Конечно, эффективность с каждой попыткой уменьшается. Но нет цифры, сколько раз можно сделать ЭКО. Есть те, кто делает до 30 раз. Но 7 - 10 процедур – стандартная история. Принимать решение, когда остановиться, должна женщина при консультации с врачом, - добавляет наш собеседник.

Один из самых важных вопросов: через какой период времени можно повторить процедуру? Единого ответа нет, так как все решается индивидуально, в зависимости от здоровья женщины и выявления причин безрезультативности первого протокола. Кому-то на восстановление понадобится месяц (если не было стимуляции яичников, то можно повторить попытку уже в следующем менструальном цикле), кому-то – год. Средний срок – три месяца.

Еще один миф об ЭКО: чем больше попыток, тем больше риск, что женщина тяжело заболеет, например, онкологией, пострадает эндокринная система или преждевременно наступит менопауза. При этом клинические исследования показывают, что ЭКО не несет такой негативной нагрузки на организм.

После неудачной первой попытки ЭКО женщине надо пройти дополнительное обследование. В частности, сделать УЗИ малого таза, гистероскопию, анализ крови на гормоны, расширенный анализ крови, мочи, кариотипирование (для пациенток старше 35 лет), посетить маммолога.

КОНКРЕТНО

Из-за чего ЭКО может быть неудачным

· Некачественные эмбрионы. Оптимально использование эмбрионов из 6-8 клеток. Такие показатели свидетельствуют о хорошем процессе деления.

· Размер эндометрия. Большую роль в успехе имплантации играет структура и размер эндометрия. Наилучшие результаты достигаются, когда на момент переноса толщина эндометрия составляет 7 - 14 мм.

· Заболевания эндометрия. Основная патология эндометрия – хронический эндометрит. Заболевание обычно диагностируют с помощью УЗИ.

· Патология матки репродуктивных органов.

· Генетический фактор. Однозначного мнения по этому поводу у врачей нет. В некоторых случаях пациенткам советуют сдать анализ на кариотип.

· Иммунные заболевания. В некоторых случаях при отсутствии каких-либо очевидных причин бесплодия врачи советуют пациенткам пройти иммунологическое обследование организма.

Помимо этого, не стоит сбрасывать со счетов такие факторы, как избыточный или недостаточный вес, возраст партнеров.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Малахова Виктория Юрьевна, врач-репродуктолог клиники ЭКО «АльтраВита»:

Малахова Виктория Юрьевна, врач-репродуктолог клиники ЭКО «АльтраВита».

- Шансы на успех протокола ЭКО зависят от целого ряда факторов. В первую очередь, это возраст женщины. С возрастом повышается число яйцеклеток с хромосомными аномалиями. Эмбрионы, полученные в результате оплодотворения таких яйцеклеток, чаще всего не имплантируются. Либо попытка завершается выкидышем или не развивающейся беременностью, реже - рождением ребенка с врожденными аномалиями развития.

Поэтому всем супружеским парам после 35 лет необходимо сдать кровь на кариотипы и посетить консультацию генетика для решения вопроса о проведении преимплантационного генетического тестирования полученных эмбрионов.

Значительную роль играет наличие заболеваний репродуктивной системы, таких, как миома матки, эндометриоз, патология эндометрия, что значительно снижает шансы на успех. Поэтому при подозрении на наличие

патологии эндометрия по УЗИ показано проведение гистероскопии на этапе подготовки к программе ЭКО, что значительно увеличит шансы на наступление беременности.

Еще один значимый фактор – это запас яйцеклеток в яичниках (овариальный резерв) женщины. С возрастом этот показатель уменьшается, а после 38 лет происходит резкое снижение овариального резерва. Поэтому всем женщинам после 35 лет, не планирующим беременность, рекомендуется витрифицировать свои ооциты.

Пациентки, имеющие нормальный или высокий запас фолликулов в яичниках, имеют больше шансов забеременеть. Этот показатель можно определить с помощью анализа на антимюллеров гормон, а также ультразвукового исследования.

Окно имплантации - один из самых важных аспектов, от которого зависит успех процедуры ЭКО. Окно имплантации – это отрезок времени, когда эндометрий наиболее подготовлен к имплантации эмбриона. В клинике «АльтраВита» разработаны и внедрены самые современные протоколы подготовки эндометрия к переносу свежего или криоконсервированного эмбриона.