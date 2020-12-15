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Экономика

Курс на развитие: «ФосАгро» строит под Санкт-Петербургом завод-миллионник

Инвестиции компании в модернизацию производственной площадки в Волхове Ленинградской области защитит государство
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Группа «ФосАгро» стала одной из первых крупных российских компаний, опробовавших новый механизм государственного стимулирования инвестиционной привлекательности территорий.

Группа «ФосАгро» стала одной из первых крупных российских компаний, опробовавших новый механизм государственного стимулирования инвестиционной привлекательности территорий.

Соответствующее соглашение накануне было подписано между компанией, министерством экономического развития РФ и правительством Ленинградской области. Оно стало одним из пилотных соглашений о защите и поощрении капиталовложений, подписанных в России после вступления в силу федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации».

Новый закон и предусмотренный им механизм поддержки инвесторов – соглашение о защите и поощрении капиталовложений, по мнению министра экономического развития России Максима Решетникова, станет «системной мерой, рассчитанной на десятилетия вперед, которая укрепит позиции российской экономики в конкурентной борьбе за привлечение инвестиций».

Группа «ФосАгро» стала одной из первых крупных российских компаний, опробовавших новый механизм государственного стимулирования инвестиционной привлекательности территорий. Предметом соглашения стал новый производственный комплекс компании в Волхове (Ленинградская область), который поможет «ФосАгро» нарастить ежегодный выпуск товарной продукции на этой площадке более чем в 4 раза – с 200 до 860 тысяч тонн, а также увеличить переработку апатитового концентрата с текущих 300 тысяч до 1 миллиона тонн. Стоимость проекта, завершение которого с выходом на проектную мощность запланировано на 2023 год, составит 28 млрд рублей. Новый завод будет соответствовать самым строгим российским и европейским нормам природоохранного законодательства.

Масштаб модернизации - глобальный

Накануне подписания соглашения «ФосАгро» уже приступила к реализации первого этапа инвестпроекта. В его рамках участок №3 производства минеральных удобрений перешел на выпуск продукта с улучшенными экологическими характеристиками – аммофоса. Закончено строительство и началось промышленное освоение оборудования на складе жидкого аммиака, построена железнодорожная ветка к новому производству. В стадии активного строительства находится возведение технологической установки по производству серной кислоты мощностью 800 тыс. тонн в год с применением нового высокоэффективного катализатора и переходом на использование жидкой серы. Также здесь возводится теплоэлектроцентраль с энергоустановкой мощностью 32 МВТ, что обеспечит выход на 85-процентнтую самообеспеченность предприятия электроэнергией. Помимо этого, в Волхове продолжается глубокая модернизация производства экстракционной фосфорной кислоты, результатом которой станет увеличение объемов производства до 500 тыс. тонн в год.

Кроме этого, в рамках проекта «ФосАгро» предстоит глобальная модернизация производства минеральных удобрений с полной заменой технологического и газоочистного оборудования и строительство нового производства водорастворимых минеральных удобрений мощностью 43 тыс. тонн в год. Параллельно ведется создание обеспечивающей инфраструктуры для новых производственных мощностей: железнодорожного узла, складов сырья, систем и оборудования распределения электроэнергии, станции химводоподготовки.

Результатом реализации инвестпроекта станет не только рост промышленного потенциала площадки «ФосАгро» в Волхове, но и дополнительные налоговые поступления в бюджет региона в размере около 3 млрд рублей в течение пяти лет после выхода завода на полную мощ

Результатом реализации инвестпроекта станет не только рост промышленного потенциала площадки «ФосАгро» в Волхове, но и дополнительные налоговые поступления в бюджет региона в размере около 3 млрд рублей в течение пяти лет после выхода завода на полную мощ

Новые рабочие места и социальные проекты

Результатом реализации инвестпроекта станет не только рост промышленного потенциала площадки «ФосАгро» в Волхове, но и дополнительные налоговые поступления в бюджет региона в размере около 3 млрд рублей в течение пяти лет после выхода завода на полную мощность. Также на площадке завода будет создано более 200 высококвалифицированных рабочих мест. Помимо этого, в рамках подписанного в сентябре 2020 года между «ФосАгро» и Ленинградской областью соглашения о сотрудничестве, компания до конца года направит дополнительные 130 млн рублей на финансирование социальных и благотворительных программ в регионе.

- Я рад, что одной из первых соглашение о защите инвестиций подписывает компания, работающая на территории Ленинградской области. Реализация столь масштабного проекта создаст важный мультипликативный эффект для экономики области: будут созданы новые рабочие места, реализованы социальные проекты, появятся дополнительные возможности для развития города, – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Перспектива на триллион

Не менее высокие оценки новому механизму стимулирования инвестиций дали и в руководстве «ФосАгро». По мнению председателя Совета директоров компании Ксавье Роле, он придаст российской экономике и бизнесу дополнительный импульс для развития. По его мнению, это особенно важно для компаний, которые даже в условиях неопределённости на мировом рынке продолжают реализацию масштабных инвестпрограмм, строительство современных предприятий и создание новых высококвалифицированных рабочих мест.

- «ФосАгро» традиционно направляет инвестиции в развитие на уровне 50% EBITDA. Это позволило компании в условиях пандемии не только не сокращать численность персонала, но с начала года создать 570 дополнительных рабочих мест, продолжая реализацию всех социальных и благотворительных программ. Более того, в этом году «ФосАгро» произведет 10 млн тонн всех видов продукции – это абсолютный рекорд для компании, – сказал Ксавье Роле.

Генеральный директор «ФосАгро», президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев поблагодарил Правительство Российской Федерации за выбор проекта по строительству завода-миллионника в Волхове в качестве пилотного для запуска механизма СЗПК.

- Мы верим в успешность применения этого закона, в то, что он будет стимулировать инвестиции в развитие бизнеса, - подчеркнул Андрей Гурьев. - У нашей отрасли и у нашей компании в этом смысле огромный потенциал – члены нашей ассоциации планируют в ближайшие 5 лет инвестировать в развитие свыше триллиона рублей, из которых почти 200 млрд приходятся на «ФосАгро». Новый институт СЗПК создаст необходимые макроэкономические условия для реализации крупных проектов с длительными сроками окупаемости.

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