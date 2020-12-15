Курс на развитие: «ФосАгро» строит под Санкт-Петербургом завод-миллионник

Группа «ФосАгро» стала одной из первых крупных российских компаний, опробовавших новый механизм государственного стимулирования инвестиционной привлекательности территорий.

Соответствующее соглашение накануне было подписано между компанией, министерством экономического развития РФ и правительством Ленинградской области. Оно стало одним из пилотных соглашений о защите и поощрении капиталовложений, подписанных в России после вступления в силу федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации».

Новый закон и предусмотренный им механизм поддержки инвесторов – соглашение о защите и поощрении капиталовложений, по мнению министра экономического развития России Максима Решетникова, станет «системной мерой, рассчитанной на десятилетия вперед, которая укрепит позиции российской экономики в конкурентной борьбе за привлечение инвестиций».

Группа «ФосАгро» стала одной из первых крупных российских компаний, опробовавших новый механизм государственного стимулирования инвестиционной привлекательности территорий. Предметом соглашения стал новый производственный комплекс компании в Волхове (Ленинградская область), который поможет «ФосАгро» нарастить ежегодный выпуск товарной продукции на этой площадке более чем в 4 раза – с 200 до 860 тысяч тонн, а также увеличить переработку апатитового концентрата с текущих 300 тысяч до 1 миллиона тонн. Стоимость проекта, завершение которого с выходом на проектную мощность запланировано на 2023 год, составит 28 млрд рублей. Новый завод будет соответствовать самым строгим российским и европейским нормам природоохранного законодательства.

Масштаб модернизации - глобальный

Накануне подписания соглашения «ФосАгро» уже приступила к реализации первого этапа инвестпроекта. В его рамках участок №3 производства минеральных удобрений перешел на выпуск продукта с улучшенными экологическими характеристиками – аммофоса. Закончено строительство и началось промышленное освоение оборудования на складе жидкого аммиака, построена железнодорожная ветка к новому производству. В стадии активного строительства находится возведение технологической установки по производству серной кислоты мощностью 800 тыс. тонн в год с применением нового высокоэффективного катализатора и переходом на использование жидкой серы. Также здесь возводится теплоэлектроцентраль с энергоустановкой мощностью 32 МВТ, что обеспечит выход на 85-процентнтую самообеспеченность предприятия электроэнергией. Помимо этого, в Волхове продолжается глубокая модернизация производства экстракционной фосфорной кислоты, результатом которой станет увеличение объемов производства до 500 тыс. тонн в год.

Кроме этого, в рамках проекта «ФосАгро» предстоит глобальная модернизация производства минеральных удобрений с полной заменой технологического и газоочистного оборудования и строительство нового производства водорастворимых минеральных удобрений мощностью 43 тыс. тонн в год. Параллельно ведется создание обеспечивающей инфраструктуры для новых производственных мощностей: железнодорожного узла, складов сырья, систем и оборудования распределения электроэнергии, станции химводоподготовки.

Результатом реализации инвестпроекта станет не только рост промышленного потенциала площадки «ФосАгро» в Волхове, но и дополнительные налоговые поступления в бюджет региона в размере около 3 млрд рублей в течение пяти лет после выхода завода на полную мощ

Новые рабочие места и социальные проекты

Результатом реализации инвестпроекта станет не только рост промышленного потенциала площадки «ФосАгро» в Волхове, но и дополнительные налоговые поступления в бюджет региона в размере около 3 млрд рублей в течение пяти лет после выхода завода на полную мощность. Также на площадке завода будет создано более 200 высококвалифицированных рабочих мест. Помимо этого, в рамках подписанного в сентябре 2020 года между «ФосАгро» и Ленинградской областью соглашения о сотрудничестве, компания до конца года направит дополнительные 130 млн рублей на финансирование социальных и благотворительных программ в регионе.

- Я рад, что одной из первых соглашение о защите инвестиций подписывает компания, работающая на территории Ленинградской области. Реализация столь масштабного проекта создаст важный мультипликативный эффект для экономики области: будут созданы новые рабочие места, реализованы социальные проекты, появятся дополнительные возможности для развития города, – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Перспектива на триллион

Не менее высокие оценки новому механизму стимулирования инвестиций дали и в руководстве «ФосАгро». По мнению председателя Совета директоров компании Ксавье Роле, он придаст российской экономике и бизнесу дополнительный импульс для развития. По его мнению, это особенно важно для компаний, которые даже в условиях неопределённости на мировом рынке продолжают реализацию масштабных инвестпрограмм, строительство современных предприятий и создание новых высококвалифицированных рабочих мест.

- «ФосАгро» традиционно направляет инвестиции в развитие на уровне 50% EBITDA. Это позволило компании в условиях пандемии не только не сокращать численность персонала, но с начала года создать 570 дополнительных рабочих мест, продолжая реализацию всех социальных и благотворительных программ. Более того, в этом году «ФосАгро» произведет 10 млн тонн всех видов продукции – это абсолютный рекорд для компании, – сказал Ксавье Роле.

Генеральный директор «ФосАгро», президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев поблагодарил Правительство Российской Федерации за выбор проекта по строительству завода-миллионника в Волхове в качестве пилотного для запуска механизма СЗПК.

- Мы верим в успешность применения этого закона, в то, что он будет стимулировать инвестиции в развитие бизнеса, - подчеркнул Андрей Гурьев. - У нашей отрасли и у нашей компании в этом смысле огромный потенциал – члены нашей ассоциации планируют в ближайшие 5 лет инвестировать в развитие свыше триллиона рублей, из которых почти 200 млрд приходятся на «ФосАгро». Новый институт СЗПК создаст необходимые макроэкономические условия для реализации крупных проектов с длительными сроками окупаемости.

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