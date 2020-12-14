Губернатор Мурманской области Андрей Чибис самоизолировался на работе из-за заболевшего коронавирусом сына

Главе региона пришлось уйти на самоизоляцию. Фото: правительство МО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время «Прямой линии», прошедшей 13 декабря, сообщил, что будет две недели находиться на самоизоляции, так как считается контактным с зараженным коронавирусом.

- Вернувшись ночью из Кандалакши, я узнал, что у моего сына Вовы положительный тест на коронавирус, поэтому с 13 декабря я и вся моя семья ушли на самоизоляцию. С Вовой мы не виделись со среды, так как я работал допоздна. А это воскресенье, наш традиционный «папин день», сын очень ждал. Но в соответствии с санитарными требованиями я ушел на самоизоляцию. Теперь работаю из кабинета, в режиме видеосвязи, - сообщил Андрей Чибис.

Дома на самоизоляции оказались супруга губернатора Евгения Чибис, его сын и дочь. Самоизоляцию на рабочем месте глава региона объяснил тем, что у него плотный рабочий график и много встреч. Традиционное оперативное совещание, которое в правительстве региона проходит каждый понедельник, Андрей Владимирович провел из рабочего кабинета.

Напомним: губернатор Мурманской области был в числе волонтеров, которые тестировали вакцину от коронавируса. После прививки он чувствовал себя хорошо и не ощутил побочных эффектов. Глава региона призвал северян не бояться масштабной вакцинации от коронавируса.

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