На каких участках дорог в Мурманской области ограничат скорость до 60 км/ч

На некоторых участках дорог в Мурманской области надо будет снижать скорость до 60 км/ч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зима всегда приносит новые заботы автолюбителям. На дорогах Мурманской области постепенно вводятся ограничения по скорости для водителей легковых и большегрузных машин, но продлятся они лишь до конца сезона.

- На дорогах с уплотненным снежным покровом и интенсивностью движения до 1500 автомобилей в сутки максимальная скорость транспортных средств должна быть ограничена до 60 км/час с помощью соответствующих дорожных знаков, - сообщает Мурманскавтодор.

Где же водителям нельзя будет торопиться?

В число районов, на дорогах которых водителям стоит снизить скорость, вошло ЗАТО Александровск: Снежногорск - Гаджиево - 6,850 км, автоподъезд к Ретинскому - 1,920 км.

В Кольском районе: дорога Ура-Губа - Видяево - 2,246 км. Автоподъезды к Заозерску - 16,581 км, Килпъявру - 7,112 км, кЛавне - 2,823 км, к пристани Абрам-Мысу - 0,923 км, Белокаменке - 1,250 км, Минькино - 1,613 км, Ура-Губе -22,179 км, к совхозу «Полярная Звезда» - 0,567 км.

Знаки появятся на автоподъездах в Печенгском районе: Заполярный - Сальмиярви - 40,766 км, Никель - Виртаниеми - 101,57 км; Никель - Приречный - «Лотта» - 20,000 км; Никель - Приречный - «Лотта» - 25,000 км, к Борисоглебской ГЭС - 3,257 км, к железнодорожной станции Печенга - 2,149 км, к железнодорожной станции Луостари - 4,652 км, Корзуново - 3,951 км, Раякоски - 4,854 км, Янискоски - 3,300 км, Печенге - 1,400 км, Лиинахамари - 12,700 км, Никелю - 3,370 км, к совхозу «Северный» - 4,183 км.

В Апатитском районе: дорога Апатиты - аэропорт «Хибины» - 12,816 км, Апатиты - Залесье - 7,087 км, Апатиты - Тик-Губа - 1,720 км, Апатиты – Щучье - 8,355 км, автоподъезд к Речному - 7,403 км.

В Кировском районе: дорога Кировск - Коашва - 29,112 км, Кировск - Титан - 2,853 км, Кировск - Умба (с автоподъезда к Октябрьскому) - 70,650 км.

Автоподъезды в Ковдорском районе: Пиренга - Ковдор - 85,373 км, Ёнский - 1,610 км, Куропта - 2,888 км, Лейпи - 1,300 км, Риколатва - 13,020 км, Слюда - 15,976 км.

В Кольском районе: дорога «Лесная» - 12,700 км, «Лотта» - 65+000 км - 228,930 км, железнодорожная станция Оленегорск-с.Пулозеро - 20+000 км - 28+120 км, железнодорожная станция Магнетиты - 5,279 км, дорога Кола –железнодорожная станция Выходной - 5,362 км, дорога Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами - 78,570 км, дорога Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами - 78+570км - 133+570 км, дорога Мурмаши –железнодорожная станция Пяйве - 23,250 км, Никель - Приречный - «Лотта» - 72+180 км - 83+031 км, Пушной – Тайбола - 9,251 км. Автоподъезды к железнодорожной станции Кица - 5,600 км, к железнодорожной станции Лопарская - 2,722 км, к очистным сооружениям водоканала - 2,093 км, к Кильдинстрою - 2,849 км, к Шонгую - 2,800 км, к РЛС - 2,720 км, к Териберке - 41,313 км, к Верхнетуломскому - 1,727 км.

В Ловозерском районе: дорога Оленегорск - Ловозеро - 27,126 км - 79,642 км, «Лесная» - 12+700 км - 38+010 км, Ловозеро - Нивка - 9,793 км, Ловозеро - Геофизическая станция - 3,443 км, автоподъезд к Ревде - 7,142 км, автоподъезд к РРС - 4,181 км.

В Мончегорском районе: дорога Мончегорск - Верхний Нюд - 5,237 км, автоподъезд к совхозу Мончегорский - 10,308 км.

В Оленегорском: железнодорожная станция Оленегорск – Пулозеро - 20,000 км, автоподъезд к Высокому - 4,770 км, дорога Оленегорск-Ловозеро - 0+00км - 27+126км, автоподъезд к Оленегорску - 3,274 км.

В Печенгском районе дорога Никель - Приречный – «Лотта» - 45+000 км - 72+180 км.

В Полярнозоринском районе дорога Пиренга - Ковдор - 15,000 км.

В Кандалакшском районе: дорога «Салла» - 166,070 км, Умба – Кандалакша - 67+510 км - 109+000 км. Автоподъезды к железнодорожной станции Ковда - 3,978 км, к железнодорожной станции Нямозеро - 4,000 км, к Белому Морю - 7,900 км, к Лесозаводскому - 9,565 км, к селу Пояконда - 3,200, к Зареченску - 44,440 км, к селу Ковда - 6,490 км, к селу Ковдозеро - 2,971 км.

В Полярнозоринском районе: дорога Полярные Зори - Африканда - 17,253 км, автоподъезд к ДРП Полярные Зори - 1,400 км.

В Терском районе: дороги Кировск - Умба - 69+000 км - 126+000 км, Умба - Варзуга - 134,900 км, Умба - Кандалакша - 67,510 км. Автоподъезды к селу Оленица - 0,835 км, Умбе - 6,000 км, рыбозаводу - 1,367 км, к телеретранслятору - 1,692 км, Кузомени - 16,500 км, аэропорту «Умба» - 0,891 км.

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