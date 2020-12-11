Кормиться нечем: На морском побережье Кольского полуострова становится все меньше птиц

Больше всего приходится страдать птицам на полуострове Рыбачий. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На Кольском полуострове не так уж мало краснокнижных обитателей, в том числе и пернатых. И, похоже, скоро к редким видам придется причислять не только лебедей да филинов, но и обычных морских птиц, популяция которых в Мурманской области из года в год стабильно снижается.

Проблемой обеспокоены ученые, которые давно наблюдают печальную картину на мурманском побережье Арктики. Мы поговорили с научным сотрудником лаборатории орнитологии и паразитологии Мурманского морского биологического института Алексеем Ежовым, который рассказал, из-за чего гибнут птицы и что нужно сделать для того, чтобы ситуация наладилась.

Раз, два - и обчелся

По словам орнитолога, сейчас на побережье Кольского полуострова идет генеральная тенденция к снижению всех морских колониальных гнездящихся птиц. Речь не об общей численности пернатых, а о популяции размножающихся птиц, которых как раз таки стало меньше. К ним относятся моевки (небольшие чайки) – самый массовый вид морских птиц на Кольском полуострове, а также толстоклювые и тонкоклювые кайры.

- Самая крупная на Кольском полуострове колония птиц находится на полуострове Рыбачий. По сравнению с прошлым годом количество чаек моевок там снизилось на 3%, тонкоклювых кайр - на 2%, толстоклювых кайр - на 6%. Если сравнивать с 2000 годом, то моевок стало меньше на 36%, тонкоклювых кайр - на 76%, толстоклювых кайр - почти на 100%, - объяснил наш собеседник.

Он уточнил, что 20 лет назад колония чаек моевок на полуострове Рыбачий насчитывала 50 тысяч пар, а по данным летних исследований 2020 года, зафиксировано всего 32 тысячи пар. Учет кайр ведется не парами, а особями: количество тонкоклювых кайр снизилось с 1500 до 350 особей, толстоклювых - с 1300 до 92.

А вот численность краснокнижных морских птиц, наоборот, растет, поскольку охота на них запрещена. Например, традиционный промысел, который оказывал сильное негативное влияние на популяцию гаги обыкновенной, сейчас отсутствует.

Часто случается так, что моевки и кайры не высиживают птенцов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Голод не тетка

Но что же стало причиной столь массового снижения численности обычных пернатых? По словам ученого, проблема кроется в ухудшении кормовой базы для арктических птиц. Рыбы, которой питаются моевки и кайры, в море не хватает.

- Количество рыбных запасов в Баренцевом море значительно снизилось из-за промышленного промысла. Так, стало гораздо меньше мойвы и молоди сельди, а также песчанки, что составляет основной рацион пернатых. Птицам и себя прокормить не получается, и птенцов выкармливать тоже нечем. Так, в этом году наблюдалась высокая смертность новорожденных моевок, - отметил научный сотрудник.

Как говорится, на безрыбье и рак рыба, поэтому птицам приходится питаться чем ни попадя. Они начинают ловить моллюсков, мелких ракообразных, многощетинковых червей.

- Альтернативные источники питания пернатые себе находят, но они не столь калорийные, менее энергетически полезные и тяжело перевариваются. Птица в итоге не наедается, - уточнил Алексей Ежов.

Еще одним фактором снижения численности птиц стало потепление - оно влияет на перераспределение рыбных запасов в акватории. Рыба уходит в другие районы на нерест или подходит не в то время, когда птицам это необходимо, чтобы выйти на гнездование. Перед размножением они откармливаются, а когда рыба не идет в те районы, где пернатые охотятся, последним приходится страдать от голода.

- Мораторий на вылов мойвы у нас существует уже три года, однако мойвенное стадо еще не восстановилось, ведь рыбе нужно достигнуть того возраста, когда она может идти на нерест. А это происходит небыстро, - объяснил собеседник.

Основная причина гибели пернатых - нехватка корма. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Гнездятся, но не размножаются

В Заполярье несколько основных мест, где сосредоточены крупные колонии морских птиц. Например, на полуострове Рыбачий, где они страдают больше всего, так как сильно зависят от нерестовых скоплений мойвы в весенний период. А вот птицы, которые живут на востоке Кольского полуострова, например, у губы Дворовой, менее зависимы от мойвы и питаются другой рыбой.

Как говорит ученый, раньше в кладке у моевок, обитающих на Рыбачьем, было по 2-3 яйца, а сейчас два наблюдается очень редко, одно – уже хорошо.

- Зачастую арктические птицы просто не высиживают птенцов. То есть они выходят на скалы, гнездятся, но не приступают к размножению. А если все-таки размножаются, то птенцы гибнут от голода, - с печальным вздохом делится научный работник.

К исследованиям орнитологов мало кто прислушивается. Ведь когда дело касается таких массовых ресурсов, как рыба, вылов которой имеет ценное значение для экономики региона, то слова ученых для промышленников ничего не значат.

- Ежегодно мы делаем отчеты о наблюдениях, которые передаем в министерство образования и науки Мурманской области. Но идут ли они оттуда куда-то дальше, сказать сложно, - отметил сотрудник ММБИ.

Пока остается лишь надеяться, что основная кормовая база для морских птиц начнет восстанавливаться благодаря мораторию на вылов рыбы и это даст прирост популяции пернатых.

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