Сказка наяву: Мурманскую область озарило мощное северное сияние

Яркие узоры полыхали в ночи в Заполярье. Фото: Кид Маков

В Мурманскую область обычно едут на снегом, оленями, ледяными морскими просторами и арктической кухней. Но главной изюминкой, как не крути, остается северное сияние, которое так мечтают поймать путешественники. Да и местные жители не перестают восхищаться этим чудесным явлением.

В преддверии новогодних праздников природа решила порадовать северян, подарив нам мощные изумрудные сполохи Aurora Borealis. Наблюдать завораживающее чудо света можно было 9 и 10 декабря благодаря сильной магнитной буре.

Чудеса природы можно было наблюдать 9 и 10 декабря. Фото: Олег Семенкевич

Одним из тех, кому удалось запечатлеть северное сияние, стал мурманчанин Артем Ершов. В Териберке его ждала чудесная ночь под покровом изумрудных искр. Красота!

А кого-то явление природы застало врасплох. Так, северянину Александру Городинскому пришлось воткнуть свой телефон в сугроб, чтобы получился отличный снимок небесных мистических переливов.

Чудесный снимок был сделан на телефон, который пришлось поставить в сугроб. Фото: Александр Городинский

Но не только местные жители успели воочию лицезреть такую красоту. Природную сказку застал и травел-фотограф из Москвы Андрей Белавин.

- Я не знаю, как это работает, но я третий раз в Териберке и третий раз снимаю полярное сияние в первую же ночь. Точнее, как ночь... В этот раз светить начало уже в шесть вечера и, вероятно, не прекращало до утра. Несмотря на то, что сперва вспышки не были сильными, остановиться фотографировать в таких условиях было невозможно, - рассказывает путешественник.

Чудеса природы можно было наблюдать 9 и 10 декабря. Фото: Олег Семенкевич

По его словам, ситуация изменилась после полуночи, когда фотографов уже полчаса ждали в автобусе.

- Небо разгорелось в одночасье, и зеленые всполохи выкидывали над головой такие пируэты, что от красоты захватывало дух. "Быстрее выбегайте на улицу, здесь такое!", – закричали мы в телефон и уже через считанные секунды услышали восторженные возгласы, которые разнеслись от автобуса за сотни метров. Большинство из нашей группы видело сияние впервые, и эти эмоции от созерцания северного чуда ребята запомнят надолго, - поделился автор впечатлениями от увиденного.

Ну, а тем, кто северное сияние не успел увидеть, расстраиваться не стоит. Конечно, охотиться за ним не так уж просто, но удача может подвернуться в любой момент!

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