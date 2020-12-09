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Всегда актуальная классика: как актеры Мурманского драмтеатра представили «Женитьбу» Гоголя

В Мурманске состоялась генеральная репетиция спектакля
Александра БУТКО
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Генеральная репетиция «Женитьбы» стала своеобразной закрытой премьерой.

Генеральная репетиция «Женитьбы» стала своеобразной закрытой премьерой.

Фото: Александра БУТКО

За плечами московского режиссера Вадима Данцигера уже более ста театральных постановок. Одной из последних его работ стал спектакль «Женитьба» по одноименной пьесе Николая Гоголя. В ней приняли участие актеры Мурманского областного драматического театра. Пусть пандемия коронавируса на 10 месяцев не позволяет открыть кулисы, все же в «драме» состоялась генеральная репетиция постановки.

Ее отличительной чертой стало изменение времени повествования. Из середины XIX века действие перенеслось на начало 20-го столетия. По словам режиссера, текст произведения не менялся, а более современную атмосферу достигли за счет отдельных акцентов. Так, например, в оригинальной пьесе герои под стать времени очень часто говорили о французском языке, но уже в начале XX века приходит мода на немецкий язык. Соответственно, в постановке пришлось это изменить.

Генеральная репетиция «Женитьбы» стала своеобразной закрытой премьерой. Актеры, которые давно не были на сцене, получили возможность вновь показать свой талант, пусть и всего для пары человек в зале. В дальнейшем, после снятия ограничений, планируется показ для привычной большой аудитории.

За плечами московского режиссера Вадима Данцигера уже более ста театральных постановок.

За плечами московского режиссера Вадима Данцигера уже более ста театральных постановок.

Фото: Александра БУТКО

Начало спектакля очень темное и отдает чем-то мистическим. Но это обманчивое впечатление, которое создано за счет нового сюжетного элемента. Все начинается с квартиры одного из главных героев Ивана Подколёсина. Описать его можно одним словом – бесхребетный. При всем этом он дворянин и надворный советник, и важной целью для него стала женитьба.

Гоголь описал первую сцену довольно просто: Подколёсин лежит на диванчике, а затем зовет своего слугу Степана и начинает расспрашивать о подготовке к сватовству. Однако в обновленной постановке на сцене появляется новый персонаж – покойная мать героя. То через большое зеркало, то через картину над кроватью, она задает все вопросы, а Подколёсин лишь повторяет их своему слуге. За счет этого появляется атмосфера мистики, но из-за содержания и стиля диалога она быстро разрушается. Герой отвечает раздражительно своей матери и слишком выразительно проговаривает свои вопросы Степану. Это помогает понять, что в женитьбе он не заинтересован, и подкрепляет образ чрезмерно неуверенного в себе человека.

Образ матери также обозначает некоторые рамки произведения, потому что появляется только в начале и в конце. При этом он подчеркивает неизменность характера Подколёсина. Что в первой, что в последней сцене герой действует одинаково, следуя велениям духа своей матушки.

Другие персонажи более колоритные и запоминающиеся. Будь то друг Подколёсина Илья Кочкарев, который помогает ему заполучить невесту, или остальные женихи, такие как экзекутор по фамилии Яичница. Женские персонажи также очень яркие. Агафья Купердягина – главная героиня и невеста, за которую как раз все и сватаются, девушка очень эмоциональная и немного легкомысленная. Отдельно стоит отметить ее служанку Дуняшку, которая у Гоголя зовется девчонкой. Однако в спектакле это пышная женщина, которая иногда говорит по-немецки, что добавляет больше комичности.

Атмосфера спектакля в целом легкая, и сможет привлечь достаточно широкую аудиторию.

Атмосфера спектакля в целом легкая, и сможет привлечь достаточно широкую аудиторию.

Фото: Александра БУТКО

Если говорить про юмор, то он скорее является подтверждением того, что классика не устаревает. Текст не изменился, но даже спустя долгое время штуки, нелепые ситуации и диалоги героев все еще вызывают смех и улыбку. Вероятно, здесь большую роль играет подача, потому что актеры выложились по полной. Комедия обязывает иногда к чрезмерному преувеличению эмоций, но наша мурманская труппа с этим справилась. Ни на секунду не возникло ощущения неловкости от происходящего на сцене. В спектакле были задействованы Сергей Гронский, Александр Водопьянов, Владимир Равданович, Наталья Молчанова, Галина Серегина, Александр Покатнёв, Наталья Волкова и Алексей Кинк.

Если вернуться к самой сути произведения, то, разумеется, тут не все так просто. Кроме комедии, в ней можно увидеть много жизненных проблем. Основная тема это, конечно, люди вроде Подколёсина, которые сами не знают, чего хотят, но из-за их безвольности страдают и другие. Другие персонажи также имеют свои пороки, которые отражают реальность нашей жизни. Например, в экзекуторе Яичнице заметна чрезмерная расчетливость, когда прежде чем войти в дом предполагаемой невесты он начинает оценивать его фасад и в целом рассматривает женитьбу как выгодную сделку.

Атмосфера спектакля в целом легкая, и сможет привлечь достаточно широкую аудиторию. Длится постановка чуть больше двух часов, но время проходит незаметно. В процессе не возникает мыслей, когда же все это закончится. За это время даже как-то незаметно сливаешься с жизнью персонажей. В этом помогают и домашние декорации, которые почти не меняются. Создается впечатление, что ты живешь в одном доме с этими странными людьми. При этом острая гоголевская сатира и юмор не дают скучать и все же могут заставить зрителя задуматься.

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