Всегда актуальная классика: как актеры Мурманского драмтеатра представили «Женитьбу» Гоголя

Генеральная репетиция «Женитьбы» стала своеобразной закрытой премьерой. Фото: Александра БУТКО

За плечами московского режиссера Вадима Данцигера уже более ста театральных постановок. Одной из последних его работ стал спектакль «Женитьба» по одноименной пьесе Николая Гоголя. В ней приняли участие актеры Мурманского областного драматического театра. Пусть пандемия коронавируса на 10 месяцев не позволяет открыть кулисы, все же в «драме» состоялась генеральная репетиция постановки.

Ее отличительной чертой стало изменение времени повествования. Из середины XIX века действие перенеслось на начало 20-го столетия. По словам режиссера, текст произведения не менялся, а более современную атмосферу достигли за счет отдельных акцентов. Так, например, в оригинальной пьесе герои под стать времени очень часто говорили о французском языке, но уже в начале XX века приходит мода на немецкий язык. Соответственно, в постановке пришлось это изменить.

Генеральная репетиция «Женитьбы» стала своеобразной закрытой премьерой. Актеры, которые давно не были на сцене, получили возможность вновь показать свой талант, пусть и всего для пары человек в зале. В дальнейшем, после снятия ограничений, планируется показ для привычной большой аудитории.

За плечами московского режиссера Вадима Данцигера уже более ста театральных постановок. Фото: Александра БУТКО

Начало спектакля очень темное и отдает чем-то мистическим. Но это обманчивое впечатление, которое создано за счет нового сюжетного элемента. Все начинается с квартиры одного из главных героев Ивана Подколёсина. Описать его можно одним словом – бесхребетный. При всем этом он дворянин и надворный советник, и важной целью для него стала женитьба.

Гоголь описал первую сцену довольно просто: Подколёсин лежит на диванчике, а затем зовет своего слугу Степана и начинает расспрашивать о подготовке к сватовству. Однако в обновленной постановке на сцене появляется новый персонаж – покойная мать героя. То через большое зеркало, то через картину над кроватью, она задает все вопросы, а Подколёсин лишь повторяет их своему слуге. За счет этого появляется атмосфера мистики, но из-за содержания и стиля диалога она быстро разрушается. Герой отвечает раздражительно своей матери и слишком выразительно проговаривает свои вопросы Степану. Это помогает понять, что в женитьбе он не заинтересован, и подкрепляет образ чрезмерно неуверенного в себе человека.

Образ матери также обозначает некоторые рамки произведения, потому что появляется только в начале и в конце. При этом он подчеркивает неизменность характера Подколёсина. Что в первой, что в последней сцене герой действует одинаково, следуя велениям духа своей матушки.

Другие персонажи более колоритные и запоминающиеся. Будь то друг Подколёсина Илья Кочкарев, который помогает ему заполучить невесту, или остальные женихи, такие как экзекутор по фамилии Яичница. Женские персонажи также очень яркие. Агафья Купердягина – главная героиня и невеста, за которую как раз все и сватаются, девушка очень эмоциональная и немного легкомысленная. Отдельно стоит отметить ее служанку Дуняшку, которая у Гоголя зовется девчонкой. Однако в спектакле это пышная женщина, которая иногда говорит по-немецки, что добавляет больше комичности.

Атмосфера спектакля в целом легкая, и сможет привлечь достаточно широкую аудиторию. Фото: Александра БУТКО

Если говорить про юмор, то он скорее является подтверждением того, что классика не устаревает. Текст не изменился, но даже спустя долгое время штуки, нелепые ситуации и диалоги героев все еще вызывают смех и улыбку. Вероятно, здесь большую роль играет подача, потому что актеры выложились по полной. Комедия обязывает иногда к чрезмерному преувеличению эмоций, но наша мурманская труппа с этим справилась. Ни на секунду не возникло ощущения неловкости от происходящего на сцене. В спектакле были задействованы Сергей Гронский, Александр Водопьянов, Владимир Равданович, Наталья Молчанова, Галина Серегина, Александр Покатнёв, Наталья Волкова и Алексей Кинк.

Если вернуться к самой сути произведения, то, разумеется, тут не все так просто. Кроме комедии, в ней можно увидеть много жизненных проблем. Основная тема это, конечно, люди вроде Подколёсина, которые сами не знают, чего хотят, но из-за их безвольности страдают и другие. Другие персонажи также имеют свои пороки, которые отражают реальность нашей жизни. Например, в экзекуторе Яичнице заметна чрезмерная расчетливость, когда прежде чем войти в дом предполагаемой невесты он начинает оценивать его фасад и в целом рассматривает женитьбу как выгодную сделку.

Атмосфера спектакля в целом легкая, и сможет привлечь достаточно широкую аудиторию. Длится постановка чуть больше двух часов, но время проходит незаметно. В процессе не возникает мыслей, когда же все это закончится. За это время даже как-то незаметно сливаешься с жизнью персонажей. В этом помогают и домашние декорации, которые почти не меняются. Создается впечатление, что ты живешь в одном доме с этими странными людьми. При этом острая гоголевская сатира и юмор не дают скучать и все же могут заставить зрителя задуматься.

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