Семь кафе и ресторанов получили российский аналог «Звезды Мишлен»

Чтобы «Гастрономическая карта России» оправдала ожидания, в Заполярье приехала команда проекта. Фото: правительство Мурманской области

Еда занимает важное место в нашей жизни, а путешествиям по свету придает особый колорит. Ну, согласитесь, какая Италия без пиццы и пасты, а Япония без знаменитых на весь мир суши? Без местных яств визит в любую страну будет неполным. То же самое касается и внутреннего туризма.

Украсить свое путешествие по бескрайней России просто необходимо аппетитными ароматами и необычными блюдами. Сделать это можно с помощью портала «Гастрономическая карта России», где особое место занимает пользующаяся все большей популярностью как у российских, так и у зарубежных туристов Мурманская область.

Заполярные рестораторы все проверки прошли с высоко поднятой головой . Фото: правительство Мурманской области

Оценка шеф-поваров и туристов

Чтобы «Гастрономическая карта России» оправдала ожидания, в Заполярье приехала команда проекта.

- Шеф-повара путешествуют по Кольскому полуострову и проводят съемки о блюдах арктической кухни для электронного меню Gastromaprussia.ru, где представлены национальные кухни всей страны. В гастротур шеф-повара пригласили с собой тестовых туристов, которые пробуют все блюда и открывают для себя Заполярье, - рассказывают в правительстве Мурманской области. Федеральный проект «Гастрономическая карта России» направлен на продвижение блюд региональной кухни и выявление перспективных продуктов с наибольшим экспортным потенциалом.

Чем же славится арктическая, или северная, кухня?

"Региональные продукты и специалитеты Мурманской области: рыба и морепродукты Баренцева моря (треска, лосось, зубатка, морской гребешок, морской еж, краб, ламинария), оленина, дикоросы (брусника, морошка, черника, вороника, голубика, ягель), травы (родиола розовая, мертензия морская, иван-чай, дикий щавель и др.), озерная рыба (кумжа, щука, сиг, окунь-горбач, корюшка и др.) из озер Пиренга, Чалмозеро, Ермозеро, Каложное, Имандра), туломский картофель. На Крайнем Севере дикоросы особенно полезны научно доказано, что из-за короткого лета растения накапливают много питательных и полезных веществ", - так описывают заполярные яства на портале проекта «Гастрономическая России».

К слову, получить сертификат не так-то просто. Для этого необходимо пройти аудит и оценку важных для сферы гастрономического туризма предприятий общественного питания, продуктовых рынков, специализированных фермерских магазинов, фудкортов, фабрик по производству регионального продукта и фермерских хозяйств. Сертифицированные объекты получат электронные QR-коды меню региональной кухни.

Семерка лучших

Заполярные рестораторы все проверки прошли с высоко поднятой головой и первыми в России получили сертификаты соответствия портала «Гастрономическая карта России», который, к слову, уже назвали российским аналогом «Звезды Мишлен». Семь заведений общественного питания представляли арктическую кухню на мероприятиях по всей России с 2017 года и стали пилотными площадками для разработки первых меню региональной кухни.

- Что хочет турист? Это впечатления, шикарные виды, продукты и вкуснейшая еда. То, чем мы можем гордиться, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на церемонии вручения сертификатов соответствия. – И это тоже продвижение Мурманской области – порой на самом высоком уровне. Треску, приготовленную мурманским шеф-поваром оценил глава МИД Сергей Лавров на приеме «Гастрономическая карта России». Гастрономическому туризму на Севере – быть!

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: "Мы можем гордиться арктической кухней". Фото: правительство Мурманской области

Российский аналог «Звезды Мишлен» в торжественной обстановке на берегу Баренцева моря получили ресторан «Царская охота», отель Ecohome и конгресс-отель «Меридиан» в Мурманске, туристические комплексы «Териберский берег» в Териберке и «Пиренга» в Полярных Зорях, а также сеть баров «Бар Баревич» и кейтеринговая служба «Френдшеф» в Кировске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru