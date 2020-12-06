«Не продали воду, поэтому плакал и ел снег»: В Мурманске детей не пускают в магазины из-за коронавируса

В магазин - только с мамой или папой за ручку. Иначе ты персонала нон-грата. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заполярные паблики в «ВКонтакте» один за другим публикуют посты, что то в одном магазине, то в другом оказались не рады юным покупателям. Причем ладно бы подростки пытались купить алкоголь, сигареты или другую запрещенку, но нет!

- С подругой пришли в магазин за пачкой печенья. Подошли к кассе, нас спросили про возраст. Нам нет 16 лет, поэтому нам не продали пачку печенья без родителей. Мы вышли из магазина, а потом решили попросить взрослых купить нам печенье. Взрослые согласились. Не понимаю, почему до 16 лет не продают даже обычное печенье. Это не был торговый центр - обычный магазин на Пяти Углах. Что же изменится от присутствия родителей? Контактов больше, вероятность заболевания – больше, - пишет анонимный автор в группе «Мурманск».

Там же сообщается, что подросток зашел в книжный магазин за бумагой и тоже вышел с пустыми руками. А совсем дикий случай рассказала мурманчанка Татьяна Преловская. Она уточнила «КП», что не раз видела, как детям на кассе говорят, что их не обслужат.

- Ребенок лет десяти захотел купить воды в магазине, но ему было отказано, так как кассир не увидела его родителей, хотя мальчик готов был оплатить покупку. Ребенок очень хотел пить, но его не обслужили, ссылаясь на постановление губернатора о запрете нахождения детей до 16 лет на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Такая мера была принята с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Мальчик заплакал, вышел на улицу и просто поел снега, - возмущается Татьяна.

Чаще всего мурманчане видят такую картину в сети магазинов, которая продает товары по низким ценам. Но выпроваживают детей и в крупных гипермаркетах.

- Дочери 14 лет не продали хлеб и муку. Муж не может ходить, я на сутках. Хорошо, что сзади в очереди стояла адекватная женщина, помогла купить, - пишет мурманчанка.

И таких сообщений – десятки. Почему подросткам не рады, объясняется просто. Аккурат во время осенних каникул губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление о ряде новых ограничений в связи с коронавирусом. Катализатором для этого стало то, что каждый день в регионе выявляют до 290 новых зараженных, поэтому без новых правил никуда. Одна из новых мер – северяне младше 16 лет не имеют права находиться в торговых и торгово-развлекательных центрах без сопровождения взрослых. Необходимость в запрете возникла потому, что подростки часто стайками, словно рыбки, перемещаются по тому же «Северному Нагорному» или «Мурманск Моллу». Делать там сейчас, когда почти все развлечения под запретом и даже кафе с фаст-фудом не работают, нечего. Но это лучше, чем мерзнуть на улице или толпиться в подъезде. А такое общение в компаниях может способствовать заражению коронавирусом. И если юные северяне переносят его часто бессимптомно, то их пожилые родственники могут и в больницу попасть.

Словом, магазины рьяно бросились выполнять постановление губернатора, некоторые даже бутылку воды боятся продать. Штрафуют предпринимателей будь здоров: за покупателей без масок несколько торговых сетей в регионе схлопотали штраф в сотни тысяч рублей.

Правда, кажется, бизнесмены все-таки перегибают палку. Одно дело, если магазин находится в торгово-развлекательном центре. Но часто не пускают и в обычные торговые точки, которые, например, находятся в жилом доме или гостинице и имеют отдельный вход.

Юристы в таком чрезмерном следовании букве закона видят нарушение.

- По закону, дети могут совершать покупки. По ч. 2 ст 28. Гражданского кодекса РФ малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Соответственно, то, что детей не пускают в простой магазин, - это нарушение их прав, которое можно рассматривать в судебном порядке. Конечно, есть постановление губернатора Мурманской области, но оно касается только торговых и/или торгово-развлекательных центров, поэтому надо разбираться, какой статус имеет торговая точка. Как показала недавняя практика, когда Верховный суд официально подтвердил, что продавцы имеют право не обслуживать покупателей без масок, и запрет на нахождение несовершеннолетних в центрах может быть признан легитимным, - сообщил «КП» юрист Никита Будянов.

Постановление постановлением, но северяне гадают, что же делать, например, учащимся колледжей, которые живут в общежитиях и сами о себе заботятся. Хорошо, если мама и папа рядом, привезут еды, а если они живут в другом городе? Можно придумать миллион других примеров (и все будут иметь место), когда подросткам надо сходить в магазин. Кажется, к постановлению нужно разъяснение, а то получается, что заставь дурака богу молиться – он лоб расшибет.

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