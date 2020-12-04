Жители Кандалакши о местной больнице: «Больные коронавирусом лежат в коридорах и их не лечат»

По факту публикации в сети минздрав Мурманской области провел проверку, так как все такие сообщения не остаются без внимания. Фото: Олег УКЛАДОВ

В группе «Подслушано в Умбе и во всем Терском районе №1» на днях появилось возмущенное сообщение от женщины, которая решила рассказать о хаосе в Кандалакшской ЦРБ.

- В терапевтическом отделении самый настоящий коллапс. Более 50 пациентов с подтвержденным ковидом находятся "запертыми" в стационаре, где им не оказывают медицинскую помощь ввиду отсутствия необходимых лекарственных препаратов. В ковидные учреждения их не забирают из-за отсутствия свободных коек. Люди лежат уже в коридоре, - возмущалась Оксана Стрелкова-Чистякова. - Людям приносят холодную еду, так как на кухне раскладывают сразу в одноразовую посуду и пока доставляют, она остывает, врачи и медицинский персонал на пределе не хватает людей, все на нервах родным нет возможности дозвониться узнать состояние о близких. Врачи говорят что все лекарства есть а медсестры говорят нет. На вопрос в реанимации про родственника какое назначение сделано пациенту врач отвечать отказывается, а на вопрос будет ли жить ответ был: "Спросите у бога".

По факту публикации в сети минздрав Мурманской области провел проверку, так как все такие сообщения не остаются без внимания.

- Отмечен рост количества пациентов, поступивших с подозрением на пневмонию. В специально организованном отделении, куда госпитализируются пациенты для исключения COVID-19, организован фильтр между чистой и "грязной" зоной. Пациенты, у которых в ходе обследования была выявления коронавирусная инфекция в зависимости от степени тяжести состояния в приоритетном порядке ежедневно переводятся в стационары области для лечения COVID-19. Пациенты с отрицательным тестом получают необходимую помощь в других отделениях больницы, - заверили "КП" в профильном министерстве.

К слову, Кандалакша в последние недели и правда показывает рост по числе ковидных больных. По данным от 4 декабря, в районе выявили 49 зараженных, днем ранее - 50. В министерстве уточнили, что штат сотрудников терапевтического отделения усилен специалистами из других отделений. Необходимые лекарственные препараты в стационаре имеются.

- Главный врач Кандалакшской ЦРБ встретился с пациентами для выяснения возможных проблемных вопросов и их оперативного разрешения. Трудности с достаточным обеспечением питанием пациентов были временными и обусловлены одновременным поступлением большого количества пациентов. В настоящее время администрацией больницы вопрос решен, - пояснили в минздраве.

Кстати, на больничное питание пожаловался депутат облдумы Алексей Игумнов, который лечился от коронавируса в Апатитско-Кировской ЦГБ. Ранее министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил, что Кандалакшской больнице не хватает своего инфекционного отделения, но планы на его создание уже есть. Также во время парламентского часа в Мурманской областной Думе он уточнял, что мест в ЦРБ хватает как для обычных пациентов, так и для ковидных.

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