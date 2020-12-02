Конкурс красоты в масках: «Леди Заозерск» в дистанционном формате

Обладательницей почетного титула «Леди Заозерск – 2020» стала Алина Клепиковская. Фото: администрация ЗАТО Заозерск

Пока массовые мероприятия в Мурманской области запрещены, в ЗАТО Заозерск решили провести традиционный ежегодный конкурс «Леди Заозерск» в необычном для него формате. Соревнование среди красавиц проводилось дистанционно - мероприятие разбили на несколько онлайн-этапов, которые шли с 20 по 29 ноября. Конкурс был приурочен ко Дню матери.

- Талантливые участницы представили свои визитные карточки, предложили вниманию жюри видео, снятое с помощью популярного приложения «Tik Tok», приняли участие в викторине «Вопрос-ответ» на платформе ZOOM, показали свой семейный вечер в кругу родных и близких. Дополнительным заданием для северянок стало изготовление открытки к празднику и конкурс «Фитнес на дом», где участницы провели активный вечер с руководителем танцевального клуба, - сообщили в администрации Заозерска.

По итогам насыщенной недели обладательницей почетного титула «Леди Заозерск – 2020» стала Алина Клепиковская.

Титул «Леди Романтика» присудили Эльвире Листопад, номинация «Леди Очарование» оказалась у Жуковой Арины, номинацию «Леди Обаяние» жюри отдало Клопцовой Анне, а «Леди Оригинальность» – Якушевой Марине. Прекрасные заозерчанки были награждены почетными грамотами и сувенирами. Также по традиции каждая Леди получила корону и ленточку.

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