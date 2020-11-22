Пианистка из Мурманской области получила полтора миллиона рублей за победу в конкурсе

Наградой конкурса стал грант размером 1 445 000 рублей. Фото: vk.com/club181797456

Преподаватель Детской школы искусств города Гаджиево и профессиональный пианист Анна Гришко победила в конкурсе Федерального агентства по делам молодежи Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида».

Наградой конкурса стал грант размером 1 445 000 рублей. Полученные деньги пойдут на создание первого в нашей области фестиваля музыкального искусства. Мероприятие также будет посвящено памяти заслуженного работника России Татьяны Крыловой, которая возглавляла фортепианное отделение Мурманского музыкального училища.

- Фестиваль будет включать в себя I всероссийский конкурс пианистов, в жюри которого войдут известные мировые музыканты, а также научно-педагогическую конференцию, мастер-классы и финальные мероприятия для победителей в Санкт-Петербурге - концерт в Петербургской филармонии и Летнюю творческую школу для одаренных детей из Мурманской области, - поделилась планами Анна Гришко.

Мероприятие должно стать знаковым для музыкальной жизни России и Мурманской области. Провести его планируется в марте следующего года.

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